 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marchés européens retiennent leur souffle avant le verdict de l'inflation américaine
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 12:09

En attendant les chiffres de l'inflation américaine de décembre cet après-midi, les indices européens se replient, hormis l'AEX 25 en hausse et le FTSE 100 stable. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,58% à 8 310,14 points tandis que l'Eurostoxx 50 cède 0,05% à 6 013,28 points. L'indice phare de la place parisienne est pénalisé par le repli des valeurs liées au secteur de la construction en raison d'une note défavorable de Bank of America.

Les investisseurs scruteront avec intérêt les données de l'inflation aux Etats-Unis, très surveillées par la Fed. Jefferies cible un taux d'inflation annuel stable à 2,7% pour le mois de décembre aux États-Unis en données brutes, mais en hausse de 0,1 point par rapport à novembre à 2,7% en données sous-jacentes.

Une inflation plus forte que prévu pourrait pousser la Réserve fédérale à maintenir des taux d'intérêt élevés.

Ces données seront publiées dans un contexte de fortes tensions aux États-Unis, en raison du bras de fer persistant entre Donald Trump et Jerome Powell. Les deux hommes s'écharpent notamment sur la question des taux d'intérêt. La situation a basculé dans une crise institutionnelle ces derniers jours. Le département de la Justice (DOJ) a ouvert une enquête visant Powell. Celle-ci porte sur la hausse du coût des rénovations du siège de la Fed à Washington. Le président américain évoque une possible "fraude" ou un "abus de fonds publics".

Dénonçant une tentative d'intimidation politique, Powell a défendu l'indépendance de la banque centrale américaine, affirmant que "la menace de poursuites pénales est la conséquence du fait que la Réserve fédérale fixe les taux d'intérêt selon sa meilleure appréciation de ce qui sert l'intérêt public, plutôt que de suivre les préférences du président".

Du côté de la cote, à Paris, les valeurs liées au secteur de la construction ferment la marche du CAC 40 ce mardi, pénalisées par une note de Bank of America. Saint-Gobain (-4,01%) est lanterne rouge de l'indice phare parisien, talonné par Eiffage et Vinci. La banque américaine annonce privilégier "les groupes d'infrastructures exposés aux États-Unis et les aéroports européens offrant des inflexions positives de leur flux de trésorerie disponible".

En outre, Vente-unique.com gagne près de 7% après de solides résultats annuels sur l'exercice 2024-2025.

Airbus voit son titre légèrement progresser dans le vert au lendemain de son point d'activité en 2025. Le constructeur aéronautique a annoncé la livraison de 793 avions commerciaux à 91 clients dans le monde. Il a enregistré 1 000 nouvelles commandes brutes dans son activité Avions commerciaux.

En Europe, Orsted domine l'OMX 20 à Copenhague après une décision favorable de la justice américaine rendue officielle hier. Celle-ci l'autorise à poursuivre les activités de construction de son projet éolien offshore aux Etats-Unis.

Outre-atlantique, la saison des résultats du quatrième trimestre va démarrer avec ceux des banques américaines. Ce mardi, JP Morgan dévoilera les siens suivis demain de ceux de Bank Of America, Citigroup et Wells Fargo.

Vers 12h, l'euro perd 0,03% à 1,1666 dollar.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 13.01.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * GRANDES

  • Le logo d'Alstom (Crédit: / Adobe Stock)
    Alstom a signé un contrat de maintenance de 300 locomotives en Inde
    information fournie par Zonebourse 13.01.2026 12:15 

    Alstom a signé un contrat pour assurer la maintenance des locomotives WAG-12B au dépôt Sabarmati des chemins de fer indiens pendant cinq ans avec les Chemins de fer indiens (MELPL). Le contrat est d'une valeur de 62 millions d'euros. Il est attribué par les Chemins ... Lire la suite

  • Des agriculteurs en tracteurs circulent en convoi à Paris lors d'une manifestation pour exiger une "action concrète et immédiate" du gouvernement, le 13 janvier 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Les tracteurs aux abords de l'Assemblée nationale pour exprimer la "révolte" agricole
    information fournie par AFP 13.01.2026 12:14 

    Plus de 350 tracteurs ont pris position mardi matin aux abords de l'Assemblée nationale, à Paris, les agriculteurs en colère assurant qu'ils ne bougeraient pas tant que leurs demandes n'auraient pas été "entendues" par le gouvernement. "On demande à être reçus ... Lire la suite

  • Les difficultés d'approvisionnements en psychotropes, qui touchent plusieurs traitements depuis environ un an, s'améliorent mais la situation reste fragile et des tensions devraient perdurer plusieurs mois, selon l'Agence du médicament ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Pénurie de psychotropes: l'agence du médicament constate une "fragile" amélioration
    information fournie par AFP 13.01.2026 12:14 

    Les difficultés d'approvisionnements en psychotropes, qui touchent plusieurs traitements depuis environ un an, s'améliorent mais la situation reste fragile et des tensions devraient perdurer plusieurs mois, a signalé mardi l'agence du médicament. "De manière générale, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank