Les marchés européens reculent après Jerome Powell, le secteur auto bien orienté

(AOF) - A l’équilibre à mi-séance, les Bourses européennes ont terminé en repli à la clôture ce mercredi. L’indice CAC 40 a perdu 0,46% à 7 260,97 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,46% à 4 323,44 points. Le rouge était également la couleur dominante aux Etats-Unis où le Dow Jones reculait de 0,03% vers 17h30

Au Royaume-Uni, l'inflation a été plus forte que prévu en mai sur 12 mois s'élevant à 8,7% après avoir déjà progressé au même rythme en avril, a indiqué l'Office national de la statistique. Ces données mettent un peu plus la pression sur la Banque d'Angleterre, qui annoncera jeudi sa décision de politique monétaire. Selon MUFG, cette mauvaise surprise rend possible une hausse de 50 points de base. Elle alimente aussi les craintes que l'inflation core soit plus difficile à juguler que prévu et pas seulement au Royaume-Uni.

Outre-Atlantique, l'audition semestrielle de Jerome Powell devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants était très attendue. Après la pause marquée la semaine dernière par la Fed, son président a notamment indiqué que " presque tous les responsables de l'institution – gouverneurs et présidents d'antennes régionales – s'attendent à ce qu'il soit approprié de relever encore quelque peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année ".

Coté valeurs, Vivendi a reculé bien que sa filiale Canal + a investi 300 millions de dollars dans la plateforme Viu, opérateur hongkongais de streaming, voulant faire de l'Asie son "prochain moteur de croissance".

A l'inverse, les valeurs du secteur automobile ont progressé au CAC 40 pendant l'essentiel de la séance; Renault s'adjugeant 0,83%. Les immatriculations de voitures neuves en mai en Europe ont fortement rebondi en mai, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).