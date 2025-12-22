 Aller au contenu principal
Les marchés européens entament la semaine de Noël sans enthousiasme, Abivax grimpe
information fournie par AOF 22/12/2025 à 17:40

(AOF) - En l'absence de nouveaux catalyseurs, les marchés européens se sont repliés au terme de la première séance de cette semaine raccourcie en raison des fêtes de fin d’année. Côté statistiques, au troisième trimestre, le PIB britannique a progressé de 0,1%, comme prévu, en glissement trimestriel. Côté valeurs, Abivax a dominé l’indice SBF 120 après de nouvelles rumeurs de presse. Selon le média La Lettre, Eli Lilly se positionnerait pour racheter la société française de biotechnologie. Le CAC 40 a reculé de 0,37% à 8 121,07 points et l'Eurostoxx 50 a perdu 0,19% à 5 749,49 points.

En Europe, Skanska (+1,16%, à 252,90 couronnes suédoises) s'est distingué à la Bourse de Stockholm après avoir annoncé un contrat de construction, un investissement et une cession. Le spécialiste du développement de projets et de la construction a signé un contrat avec la Riverside County Transportation (groupe qui gère les déplacements dans le comté de Riverside, en Californie aux États-Unis) d'un montant de 107 millions de dollars qui sera inclus dans les prises de commandes aux Etats-Unis pour le quatrième trimestre 2025.

A Paris, Abivax (+15,40%, à 115,40 euros) a signé la plus forte progression de l'indice SBF 120. Comme la semaine dernière, cette flambée est liée à des rumeurs de presse invoquant un intérêt du laboratoire américain Eli Lilly pour la société française de biotechnologie. Selon les informations du quotidien d'information stratégique La Lettre, une délégation du groupe pharmaceutique s'est rendue à la Direction générale du Trésor début décembre". "La prise de contact avait pour finalité de soumettre un rachat d'Abivax à un premier test de contrôle des investissements étrangers en France".

Nexans (+1,55% à 124,40 euros) a annoncé aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International Limited (Motherson est un fournisseur mondial de systèmes et de composants automobiles) pour la vente de ses activités de faisceau de câblage Autoelectric pour une valeur d'entreprise de 207 millions d'euros. Autoelectric, basé à Floss, en Allemagne, conçoit et fabrique des faisceaux de câbles et des systèmes de câblage pour l'industrie automobile. L'entreprise a généré environ 749 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel courant en 2024 et compte près de 14 000 employés.

Les chiffres macroéconomiques

Au troisième trimestre, le PIB britannique a progressé de 0,1%, comme prévu. En rythme annuel, sa croissance s'est élevée à 1,3%, conformément aux prévisions des analystes.

L'indice national d'activité de la Fed de Chicago a fait mieux que prévu en septembre. Attendu en baisse de -0,31 à -0,40 point, il s'est finalement légèrement redressé pour s'installer à 0,21 point.

Sur le marché des devises, l'euro gagne 0,33% à 1,1754 dollar vers 17h40.

