Les marchés européens en souffrance ; la BCE maintient ses taux

(AOF) - Les indices européens ont clôturé cette séance de jeudi dans le rouge. Si la BCE a ouvert la porte à une baisse des taux en juin, l'inflation plus élevée que prévu dévoilée hier aux Etats-Unis a continué de peser sur le moral des investisseurs. L'indice CAC 40 a perdu 0,27% à 8023,74 points et l'EuroStoxx50 a cédé de 0,72% à 4964,86 points. En outre, les marchés américains évoluent en ordre dispersé. A Wall Street, le Dow Jones se replie de 0,56% vers 17h50.

Ce jeudi était attendue la décision de politique monétaire de la BCE. Sans surprise, l'institution monétaire a laissé inchangés ses trois taux d'intérêt directeurs. Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt demeureront à respectivement 4,50%, 4,75% et 4%.

En parallèle, le Conseil des gouverneurs a affiché sa détermination à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme. Il estime que "les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui contribuent fortement au processus de désinflation en cours".

En réaction à cette décision, Francesco Pesole, analyste chez ING explique "qu'en maintenant ces taux comme prévu, la BCE a introduit une référence explicite à des réductions de taux dans son communiqué pour la première fois depuis le début du cycle de hausse des taux.

L'analyste poursuit en affirmant que "la réaction des marchés financiers a été généralement contenue après la publication du communiqué et la conférence de presse de la présidente Lagarde, étant donné que le léger changement dans la communication s'aligne sur les attentes du marché, qui prévoit que les réductions de taux commenceront en juin".

Christine Lagarde : "l'inflation devrait fluctuer autour des niveaux actuels dans les prochains mois"

Présidente de la BCE, Christine Lagarde a déclaré à ce sujet en conférence de presse : "L'inflation devrait fluctuer autour des niveaux actuels dans les prochains mois, avant de revenir vers notre objectif l'an prochain, sous l'effet de l'affaiblissement de la croissance des coûts de main-d'œuvre, des répercussions de notre politique monétaire restrictive et de l'atténuation des effets de la crise énergétique et de la pandémie. Les mesures des anticipations d'inflation à long terme demeurent globalement stables et s'établissent pour la plupart autour de 2%".

Côté valeurs, le titre Société Générale a légèrement progressé. La banque a annoncé la cession de ses activités de financement d'équipements professionnels (SGEF) au groupe BPCE pour 1,1 milliard d'euros.

Publicis a fini leader de l'indice CAC 40. Le géant de la communication a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2024, en plus d'une progression de ses revenus au premier trimestre 2024 supérieure aux attentes.

A noter aussi que l'action Esso a bondi à Paris. La société appartenant au géant pétrolier américain Exxon Mobil, a dévoilé son projet de vente. Il concerne ses activités de raffinage et de logistique dans le sud de la France.