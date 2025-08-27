 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les marchés européens en ordre dispersé avant les résultats de Nvidia
information fournie par AOF 27/08/2025 à 12:10

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé. Les indices parisiens rebondissent mais sont pénalisés depuis lundi par l'annonce par François Bayrou d'un vote de confiance le 8 septembre. Cette décision a intensifié l'incertitude économique et politique dans l’Hexagone. Ce soir après la clôture de Wall Street, Nvidia dévoilera les résultats de son deuxième trimestre. Côté valeurs, JD Sports progresse à Londres grâce à sa performance commerciale aux Etats-Unis. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,38% à 7738 points tandis que le Dax perd 0,11% à 24125 points.

En Europe, JD Sports gagne 2,49% à 96,36 pence sur la place londonienne grâce à sa performance commerciale aux Etats-Unis. Le détaillant britannique de vêtements de sport a déclaré que ses ventes à périmètre comparable au deuxième trimestre, clos le 2 août, ont accusé un recul de 3%, après un repli de 2% au premier trimestre. Au Royaume-Uni, la baisse des ventes à périmètre constant atteint 6,1%, reflétant une comparaison difficile avec l'année précédente, lorsqu'elles avaient été stimulées par l'Euro 2024.

A Zurich, Givaudan (-0,76% à 3379 francs suisses) affiche une des plus fortes baisses au sein de l'indice SMI alors que le groupe suisse a présenté ses nouvelles ambitions de croissance pour la période 2025-2030 et dévoilé l'identité de son nouveau directeur général (Christian Stammkoetter). Sur les cinq prochaines années, le fabricant d'arômes et de parfums anticipe une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 4 à 6% sur une base comparable et un flux de trésorerie disponible moyen supérieur à 12 %. Il poursuivra également " activement des opportunités d'acquisition alignées sur ses domaines stratégiques ".

A Paris, EssilorLuxottica (+0,49% à 267,20 euros) envisage d'augmenter sa participation à environ 20% au capital de Nikon, selon des informations rapportées par Bloomberg hier, citant des sources proches du dossier. Suite à cette information, le fabricant japonais d'équipements optiques a vu son action bondir de plus de 20% à Tokyo. Le lunettier franco-italien détiendrait actuellement une participation de 9% dans Nikon. EssilorLuxottica aurait entamé des discussions avec le gouvernement japonais concernant son projet.

Les chiffres macroéconomiques

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis sera connue à 16h30.

Vers 12h, l'euro perd 0,49% à 1,1589 dollar.

