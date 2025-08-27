 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Orages: 28 départements en vigilance orange, une femme tuée par une chute d'arbre
information fournie par AFP 27/08/2025 à 16:34

Vingt-huit départements des Pyrénées jusqu'au Bas-Rhin sont en vigilance orange pour de violents orages ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Vingt-huit départements des Pyrénées jusqu'au Bas-Rhin sont en vigilance orange pour de violents orages mercredi après-midi, tandis qu'une quadragénaire est décédée après avoir été atteinte la veille par la chute d'un arbre dans une tempête en Bourgogne.

Mercredi vers 13H00, la victime est décédée à l'hôpital de Dijon où elle avait été transportée mardi dans le coma, après la chute d'un arbre dans un camping à Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre, ont indiqué à l'AFP les pompiers.

Au total, 770 personnes résidant au camping des Bains ont dû être évacuées après un violent coup de vent qui a fait s'effondrer plusieurs arbres. Elles ont pu regagner les lieux "vers 23H00", a précisé la mairie de la commune concernée.

A la différence des départements voisins de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire, la Nièvre est en vigilance jaune.

Au total, 28 départements sont concernés par la vigilance orange depuis 14H00 et il est possible qu'elle soit étendue sur les départements cotiers de la région PACA, précise Météo-France dans son dernier bulletin.

"C'est le caractère fortement pluvieux de ces orages qui est à surveiller", indique l'institut météorologique, qui prévoit de forts cumuls de pluie en peu de temps de l'ordre de 20 à 40 mm en une heure, voire 50 mm, et localement de 50 à 80 mm sur l'épisode.

De la grosse grêle est localement attendue dans le sud-ouest ainsi que des rafales de vent de 70 à 80 km/h, très localement 90-100 km/h.

Outre les Vosges, le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort, ajoutés en dernier, les départements concernés sont: l'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Le Doubs, le Jura, l'Ain, la Haute-Saône, le Haut-Rhin, les Vosges, la Lozère, le Gard et l'Hérault resteront concernés par ce niveau d'alerte jusqu'à 06H00 jeudi mais tous les autres départements seront rétrogradés en jaune dès minuit cette nuit, précise Météo-France.

Environnement
L'offre BoursoBank