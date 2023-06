Les marchés européens en légère hausse, rechute du pétrole

Le pétrole est pour sa part retombé après trois séances de hausse consécutives, entraînant dans sa chute les valeurs TotalEnergies, Vallourec et Technip Energies. Rallye, maison-mère de Casino, qui est étranglé par sa dette, a continué sa glissade, quelques jours après que Barclays a réduit son objectif de cours à 0,10 euro.

Le début de séance a été marqué par la décision inattendue de la Banque d'Australie de rehausser ses taux, une surprise qui intervient alors que les marchés anticipent une pause prochaine de la Fed et de la BCE. Les économistes s'attendaient à ce que l'Australie fasse également une pause dans son cycle de resserrement de sa politique monétaire.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé proches de l’équilibre à l'issue d'une séance peu animée. L’indice CAC 40 a clôturé en hausse de 0,11% à 7 209 points tandis que l’EuroStoxx50 a grappillé 0,05 % à 4 295,42 points. Aux Etats-Unis, la situation est similaire, avec un Dow Jones en repli de 0,12% et un Nasdaq Composite en progression de 0,24%. Les taux longs américains sont également en légère hausse de 1,5 point de base.

Pétrole et parapétrolier

