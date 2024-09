Les marchés européens en hausse après la BCE

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le vert, la BCE ayant annoncé comme prévu une réduction de 25 points de base de son principal taux directeur. L'indice CAC 40 a progressé de 0,52% à 7435,07 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,97% à 4809,75 points. Tendance plus mitigée à Wall Street où le Dow Jones cède 0,12% vers 17h30. Les taux longs progressent des deux côtés de l'Atlantique.

La Banque centrale européenne a opéré un nouveau mouvement de détente monétaire, le deuxième depuis juin. Le taux de facilité de dépôt est abaissé d'un quart de point, de 3,75% à 3,50%. Celui de refinancement passe de 4,25% à 3,65% et celui de prêt marginal de 4,50% à 3,90%.

" Le Conseil des gouverneurs maintiendra une approche s'appuyant sur les données pour déterminer de manière appropriée, réunion par réunion, le degré et la durée " de l'orientation restrictive de la politique monétaire a réaffirmé Christine Lagarde.

La BCE ne modifie pas ses prévisions de juin : l'inflation globale s'établirait en moyenne à 2,5 % en 2024, 2,2 % en 2025 et 1,9 % en 2026. Par contre la croissance économique ne dépasserait pas 0,8 % en 2024, puis 1,3 % en 2025 et 1,5 % en 2026, contre 0,9% en 2024, 1,4% en 2025 et 1,6% en 2026 selon les estimations de juin.

Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, estime que "la décision d'octobre est très incertaine, étant donné que nous n'aurons qu'un seul rapport d'inflation supplémentaire et que l'inflation sous-jacente reste élevée". "La mise à jour des projections économiques de la BCE ne fournit pas non plus de signal clair, les projections de croissance ayant été légèrement revues à la baisse, tandis que l'inflation de base est considérée comme légèrement plus élevée", conclut Christophe Boucher.

Fidelity juge pour sa part que la prochaine occasion d'évaluer la position de la BCE sera en décembre, lorsqu'elle aura une meilleure visibilité sur la croissance des salaires au troisième. Par conséquent, le gestionnaire d'actifs prévoit que la prochaine réduction de 25 points de base interviendra en décembre, la BCE restant probablement en attente en octobre, ce qui est plus hawkish que le marché ne le pense.

A Paris, Assystem a trébuché après la présentation d'un résultat net semestriel dégradé. Inversement Legrand a décollé grâce aux relèvements de recommandation de Deutsche Bank et Bernstein.