Les marchés européens dispersés après Nvidia, nouveau record pour le CAC 40
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 10:43
Hier soir, après la clôture des marchés américains, Nvidia, la plus grande capitalisation boursière mondiale, a dévoilé des résultats au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2026 qui ont une fois de plus dépassé toutes les prévisions. Sur cette période, le principal fournisseur de puces pour l'intelligence artificielle a affiché un chiffre d'affaires de 68,13 milliards de dollars, contre 66,21 MdsUSD attendus par le consensus.
Le bénéfice par action ajusté ressort à 1,62 USD, contre 1,53 anticipé. Dans un contexte marqué par des interrogations autour de la pérennité du cycle de l'intelligence artificielle, le géant américain confirme son statut de leader et rassure les investisseurs. L'action gagnait ainsi 2,5% après la clôture.
Engie grimpe
A Paris, Engie ( 7,19%) occupe largement la tête du CAC 40 à la faveur du relèvement de ses objectifs sur l'exercice 2026 dévoilés en marge de la publication de ses résultats sur l'année 2025. Le résultat net récurrent part du groupe est désormais attendu entre 4,6 et 5,2 MdEUR en 2026, contre 4,2-4,8 MdEUR auparavant. L'EBIT 2026 hors nucléaire est visé entre 8,7 et 9,7 MdEUR.
Axa ( 0,22%) progresse légèrement après avoir signé des résultats records sur l'année 2025. Sur cette période, l'assureur a enregistré des primes brutes émises et autres revenus de 115,52 MdEUR, en hausse de 6% par rapport à 2024. Cette croissance est portée par l'assurance dommages (5%) et l'assurance vie et santé (8%). Le résultat opérationnel augmente de 6% à 8,4 MdEUR (ou de 9% en excluant AXA IM). Il est confiant pour atteindre ses principaux objectifs financiers de son plan "Unlock the Future". Il vise une croissance du résultat opérationnel par action pour 2026 attendue en haut de la fourchette
cible : entre 6 et 8%.
Bouygues gagne 2,02% grâce à ses résultats annuels solides en 2025 avec notamment un résultat net part du groupe à 1,13 MdEUR, soit 80 MEUR de plus qu'en 2024. Pour 2026, le groupe de services diversifié vise une stabilité de son chiffre d'affaires à taux de change constants. Il anticipe également un maintien du résultat opérationnel courant des activités à un niveau historiquement élevé, après plusieurs années d'amélioration continue.
Stellantis ( 0,22%) progresse alors que la société a affiché une perte nette de 22,3 MdEUR en 2025, due à des charges exceptionnelles de 25,4 MdEUR liées au changement de stratégie du groupe. L'an passé, le groupe automobile multinational franco-italo-américain a généré un chiffre d'affaires net de 153,5 MdEUR, en baisse de 2% par rapport à 2024, en raison d'une évolution défavorable des taux de change et de la baisse des prix nets au premier semestre 2025.
Eramet (-3,64%) signe la plus forte baisse du SBF 120. Le groupe minier a annoncé la suspension de ses objectifs de production de sables minéralisés pour 2026, suite à l'incendie survenu dimanche dernier sur son site sénégalais de Grande Côte.
En Europe, Puma ( 6,19%) bondit à Francfort en dépit d'une performance annuelle décevante sur l'année 2025. Le fabricant d'articles de sport affiche une perte de 643,6 MEUR, après un bénéfice de 280,7 MEUR un an avant. Ses ventes ont reculé de 13,1% à près de 7,3 MdEUR.
Sur le marché des changes, vers 10h30, l'euro cède 0,08% à 1,1803 dollar.
