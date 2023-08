Les marchés européens dans le vert après des statistiques rassurantes pour la politique de la Fed

Carrefour a été lanterne rouge du CAC 40 après une enquête selon laquelle l'un de ses fournisseurs au Brésil s'approvisionnerait auprès d'un éleveur accusé de déforestation en Amazonie. Dans le même temps Alexandre Bompard, PDG du groupe dressait sur France Info un tableau noir de la consommation en France. Parallèlement, Plastivaloire a pris la tête du marché SRD après avoir fait preuve d'un plus grand optimisme à propos de ses objectifs annuels.

Par ailleurs, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a reculé de 1,2% en juin en rythme annuel alors qu'il était anticipé en repli de 1,3%. Il avait déjà baissé de 1,7% en mai.

L'indice de confiance des ménages du Conference Board est tombé 106,1 en août, Il a régressé par rapport à juillet, 114, et était attendu à 116. Parallèlement, le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 8,827 millions d'ouvertures de postes en juillet, le consensus étant de 9,465 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 9,165 millions.

Les taux longs affichaient une nette baisse des deux côtés de l'Atlantique: le dix ans allemand perdait près de 8 points de base à 2,50% et son homologue américain plus de 6 points de base à 4,14%.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le vert, rassérénés par plusieurs statistiques reflétant une économie américaine ne nécessitant pas une nouvelle hausse de taux. L'indice CAC 40 a gagné 0,67% à 7 373,43 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,80% à 4 327,90 points. La hausse de Wall Street était moins prononcée, avec un Dow Jones s'adjugeant 0,45% et un Nasdaq Composite affichant un gain de 1,48% vers 17h30.

