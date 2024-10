Les marchés européens dans le rouge : nouvelle hausse des taux longs

(AOF) - Dans le vert à la mi-séance, les marchés européens ont finalement clôturé en baisse sur fond de hausse des taux. Le CAC 40 a perdu 0,61% à 7511,11 points et l’EuroStoxx50 a reculé de 0,42% à 4948,88 points. Wall Street évolue en ordre dispersé, le Dow Jones perd 0,06% tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,52% vers 17h30. Les résultats d'Alphabet sont attendus après la clôture et seront suivis demain par ceux de Meta et Microsoft.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain gagne 5 points de base à 4,336% et son équivalent allemand de 5,4 points de base à 2,344%.

Les statistiques de cette séance étaient concentrées outre-Atlantique, donnant une image contrastée de la situation économique. Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,443 millions d'ouvertures de postes en septembre, le consensus étant de 7,980 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,861 millions.

Inversement, l'indice de confiance des consommateurs, publié par le Conference Board, est ressorti à 108,7 en octobre, bien au-dessus du consensus de 99,5. L'indicateur était ressorti à 99,2 en septembre. L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a pour sa part progressé de 5,2% en août en rythme annuel, contre un consensus de 4,2%. Il avait avancé de 5,9% en juillet.

Les investisseurs seront attentifs à la publication des données de l'inflation pour la zone euro jeudi. "L'inflation globale de la zone euro semble avoir rebondi au mois d'octobre, après avoir chuté en septembre à seulement 1,7% en glissement annuel, le taux le plus bas depuis juin 2021", explique Martin Wolburg, économiste principal chez Generali AM. "Le principal moteur de cette hausse proviendrait principalement d'effets de base moins désinflationnistes, liés aux prix de l'énergie. Cela dit, l'inflation sous-jacente reste orientée à la baisse".

Côté valeurs, VusionGroup a été sanctionné en raison de revenus trimestriels inférieurs aux attentes. Inversement, Bénéteau et Trigano ont bondi après que le premier a cédé au second sa division spécialiste des mobil-homes, Bio Habitat. Plusieurs grands noms de la cote française publieront dans les prochains jours : BNP Paribas, Capgemini, Saint-Gobain...