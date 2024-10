Les marchés européens dans le rouge, le luxe pèse sur les indices

(AOF) - Les marchés européens ont achevé la deuxième séance de la semaine dans le rouge après que les investisseurs ont été déçus par l'absence de nouvelles mesures de relance en Chine. Le CAC 40 a perdu 0,72% à 7521 points et l’Eurostoxx 50 a reculé de 0,42% à 4948 points. Aux Etats-Unis, la tendance est inverse, sachant que les indices américains ont nettement baissé lundi. Le Dow Jones grappille 0,08% vers 17h50.

Comme l'a relaté la Deutsche Bank, les déclarations du chef de la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine (NDRC), Zheng Shanjie, n'ont pas fourni plus de détails sur la forme et le montant du soutien budgétaire annoncé. La Bourse de Shanghai a ainsi connu une séance volatile, bondissant de 11% à l'ouverture avant limiter fortement ses gains pour clôturer sur un gain d'environ 6%.

Le secteur du luxe, qui avait été soutenu hier par des anticipations de nouvelles mesures de relance chinoise, a pesé sur les indices. Kering a ainsi terminé en tant que lanterne rouge du CAC 40.

La Chine a par ailleurs annoncé l'instauration à partir du 11 octobre de mesures protectionnistes provisoires contre les importations de spiritueux en provenance de l'Union européenne. En conséquence, Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont affiché deux des plus fortes baisses du marché parisien.

La séance a aussi été marquée par la baisse des cours du pétrole, également en raison des mauvaises nouvelles en provenance de Chine. Après son envolée de ces derniers jours en raison de la géopolitique, le baril de Brent a cédé 4,60% à 77,22 dollars. Il a entraîné dans son sillage TotalEnergies, mais permis à Air France-KLM de rebondir.