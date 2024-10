Les marchés européens dans le rouge avant la BCE, LVMH déçoit

La saison des résultats a commencé sur les chapeaux de roues en France, avec plusieurs déceptions à la clé. LVMH a affiché pour sa part la plus forte baisse du CAC 40 au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires décevant au troisième trimestre. Eramet a occupé le dernier rang du SBF 120, après l'annonce hier d'une réduction de ses objectifs de production de nickel en Indonésie et de manganèse au Gabon 2024. En revanche, Fnac-Darty a échappé à la baisse après avoir rehaussé son objectif de résultat opérationnel courant pour 2024.

"Une pause en octobre n'est désormais plus envisageable compte tenu des indicateurs économiques décevants et de l'inflation inférieure à l'objectif fixé", estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions. Pour lui la BCE "doit abandonner sa rhétorique excessivement prudente", car "actuellement, les raisons de maintenir les taux d'intérêt à ce niveau dans la zone euro sont limitées", le risque d'une spirale prix-salaires est "négligeable".

