Les marchés européens dans l'expectative ; Nvidia en juge de paix

(AOF) - Les Bourses européennes ne sont pas parvenues à rebondir à quelques heures de la très attendue publication de résultats de Nvidia. L'indice CAC 40 a perdu 0,18%, à 7953,77 points, et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,32% à 5552,37 points. Londres a fini en repli. Après un début de séance favorable, Wall Street redevient nerveux : le Dow Jones perd 0,31% et le Nasdaq Composite gagne 0,48% vers 17h30. En début de soirée aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed.

Ils espèrent en savoir plus à propos des débats au sein de l’institution afin d'affiner leurs anticipations sur la prochaine décision de la Fed en décembre.

Les comptes et les perspectives de Nvidia sont d'autant plus attendus, ce soir après la clôture, que les investisseurs s’inquiètent de la possible existence d'une bulle spéculative dans le secteur de l'IA.

J.P. Morgan Private Bank ne le pense pas. "La dynamique actuelle repose sur des fondamentaux solides plutôt que sur un excès spéculatif. En définitive, nous pensons que le principal risque réside dans une sous-exposition à l'impact massif de cette technologie de rupture," explique la banque privée.

"Selon les dernières estimations des marchés dérivés et des options, Nvidia pourrait enregistrer un mouvement d'environ 7% après ses résultats ce soir, soit près de 320 milliards de dollars de variation potentielle de capitalisation en une seule séance", signale John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Du côté des valeurs françaises, Vivendi a dévissé alors que Vincent Bolloré pourrait obtenir gain de cause sur la scission. Interparfums a également chuté après avoir légèrement abaissé son objectif de chiffre d'affaires pour 2025. En revanche, Nexans a bénéficié du bon accueil réservé aux résultats de son concurrent danois, NKT.