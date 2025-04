Les marchés européens dans l'expectative avant la nouvelle offensive commerciale américaine

En réponse aux droits de douane américains, l'Union européenne préparerait un ensemble de mesures d'urgence potentielles pour soutenir les pans de son économie qui pourraient être les plus durement touchés, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier.

" Par ailleurs, les droits de douane sectoriels, tels que ceux appliqués aux produits pharmaceutiques et aux semi-conducteurs, ne seront pas appliqués, du moins pour l'instant ", signale MUFG.

" Tout reste incertain : ampleur, calendrier, disparités selon les pays. Les estimations du taux tarifaire moyen vont de quelques points de pourcentage à des niveaux à deux chiffres dans les scénarios plus pessimistes ", souligne Janus Henderson. " Ce qui semble moins incertain, c'est leur impact globalement négatif sur la croissance économique, les consommateurs et les marchés ".

(AOF) - La prudence a été de rigueur sur les marchés européens à quelques heures de la présentation par Donald Trump des droits de douane réciproques. L'indice CAC 40 a perdu 0,22% à 7858,83 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,41% à 5298,61 points. Wall Street progresse légèrement, avec un Dow Jones en hausse de 0,35% vers 17h30.

