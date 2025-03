Les marchés européens dans l'attente du verdict de Jerome Powell

Côté valeurs, à Paris, Assystem a reculé après avoir présenté des perspectives 2025 prudentes et Ubisoft a chuté, la veille de la sortie du nouvel opus de sa franchise vedette, Assassin's Creed Shadows.

Côté statistiques, les investisseurs ont pris connaissance d'une inflation qui a ralenti plus que prévu en février en zone euro, en rythme annuel. Elle s'est établi à 2,3% contre 2,5% en janvier, contre 2,4% attendu.

Demain, la Banque nationale suisse rendra sa décision de politique monétaire à 9h30 et la Banque d'Angleterre à 13 heures.

Avant la Fed, la Banque du Japon a maintenu sans surprise son taux directeur à 0,50%. "La banque centrale s'attend à une poursuite du redressement de l'économie japonaise, tout en notant que cette dernière demeure fragile. Elle se félicite des bons développements à l'échelle nationale mais le retour de Trump et la montée en flèche de l'incertitude sur la période récente la poussent à adopter une posture moins hawkish", souligne Jean-Thomas Heissat, stratégiste pour la CPRAM.

Dans ce contexte, les investisseurs prendront connaissance ce soir de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, de ses perspectives économiques et des déclarations de son président, Jerome Powell. La Fed devrait laisser ses taux inchangés.

La géopolitique continue de dominer l'actualité. Après un échange téléphonique hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine pendant près de 2h30, les deux dirigeants se sont accordés sur une trêve temporaire limitée aux infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant 30 jours.

(AOF) - A l'exception du Dax40, les marchés européens ont clôturé dans le vert avant la décision de la Fed ce soir à 19 heures. L'indice CAC 40 a enregistré une quatrième séance consécutive de hausse, gagnant 0,70% à 8171,47 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,46% à 5510,43 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent aussi en territoire positif. Le Dow Jones avance de 0,65% et le Nasdaq Composite s'octroie 0,98% vers 17h40.

