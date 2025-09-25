Les marchés européens cèdent du terrain avant l'inflation américaine

(AOF) - Au terme de l'avant-dernière séance de la semaine, les Bourses européennes ont fini dans le rouge, après la publication de nombreux résultats d'entreprises à Paris. Ceux de Quadient et Beneteau ont notamment déçu les investisseurs. Enregistrant une deuxième séance consécutive de baisse, le CAC 40 a perdu 0,41% à 7795,42 points. L'Eurostoxx 50 a cédé 0,51% à 5436,44 points. Même tendance à Wall Street avec un Dow Jones en replie de 0,31% vers 17h50.

Ce jeudi, la Banque nationale suisse (BNS) a maintenu son taux directeur à 0%, comme attendu. Le principal argument en faveur du statu quo est " la pression inflationniste qui n'a guère changé depuis le deuxième trimestre ", précise la banque centrale. La BNS continuera d'observer la situation et adaptera si nécessaire sa politique monétaire afin de garantir la stabilité des prix.

" Les perspectives économiques de la Suisse se sont assombries du fait de la nette hausse des droits de douane américains. Ceux-ci devraient surtout peser sur les exportations et les investissements. L'industrie des machines et l'horlogerie sont particulièrement concernées ", a fait savoir aussi la BNS.

Aux Etats-Unis, le produit intérieur brut a augmenté de 3,8% au deuxième trimestre contre une hausse attendue de 3,3%.

Demain à 14h30, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix PCE en août. Mesure d'inflation privilégiée par la Fed, cet indicateur pourrait donner de nouveaux éléments aux investisseurs sur la trajectoire à venir sur la politique monétaire de la Fed.

Hier, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré hier qu'elle soutenait pleinement la décision de la Fed d'abaisser ses taux la semaine dernière. S'attendait à de nouvelles baisses cette année ou à l'avenir, elle estime que " l'important est que ces ajustements de politique monétaire seront probablement nécessaires pour concilier deux objectifs : maintenir la pression sur l'inflation pour la stabiliser et soutenir le marché du travail pour qu'il reste proche du plein emploi ".

L'autre donnée statistique marquante de ce jeudi est la hausse de la dette publique en France au second trimestre. Exprimée en pourcentage du PIB, elle s'établit à 115,6%, après 113,9% au premier trimestre 2025.

" La dynamique de la dette française s'explique, d'une part par l'ampleur de l'endettement contracté en 2020 pour amortir le choc de la crise sanitaire, supérieur à celui observé dans plusieurs économies européennes. D'autre part, elle est dû à un creusement du déficit budgétaire depuis 2023 dans une phase un peu plus favorable du point de vue conjoncturel. Globalement, ces chiffres étaient attendus et ne changent pas drastiquement le constat sur la dette française ", a commenté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

Côté valeurs, Trigano a enregistré la plus forte progression au sein de l'indice SBF 120, après l'annonce d'une hausse de son activité attendue sur son prochain exercice 2025/2026.

En revanche, Quadient a dévissé et fini lanterne rouge du marché SRD après l'abaissement de son objectif de chiffre d'affaires annuel. Bénéteau a également chuté après une performance compliquée au premier semestre 2025 marquée par une baisse des ventes et une forte perte opérationnelle courante.