Les marchés européens cèdent du terrain après la BCE et l’inflation américaine

Enfin, les entreprises américaines vont commencer à publier leurs résultats trimestriels. Ceux de BlackRock, JP Morgan, et Wells Fargo sont attendus demain.

Côté valeurs, Airbus a légèrement progressé au sein du CAC 40 au lendemain de la publication de sa performance commerciale pour le mois de septembre. Le constructeur aéronautique a ainsi livré 50 avions commerciaux à 29 clients. Il a remis 497 appareils depuis le début de l'année à 77 clients et prévoit d'en livrer environ 770 en 2024 contre une estimation précédente de 800. Les analystes estiment que cet objectif sera difficile à atteindre.

La BCE, de son côté, a publié le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire en évoquant notamment le sujet de l'inflation. Selon ses dernières projections, l'inflation globale devrait s'établir en moyenne à 2,5% en 2024, 2,2% en 2025 et 1,9% en 2026, atteignant notamment 2% au cours du second semestre de l'année prochaine.

"Pour la première fois depuis 6 mois, l'inflation totale sort au-dessus du consensus, à +2,4% en glissement annuel en septembre. Malgré la surprise à la hausse, l'inflation totale est à son plus bas niveau depuis février 2021. L'inflation totale surprend à la hausse essentiellement car l'inflation sous-jacente surprend à la hausse, en passant de 3,2% à 3,3% en glissement annuel", observe t-il.

"Ce rapport sur l'inflation n'est pas en soi un motif d'inquiétude pour la Fed", a réagi Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

Au pays de l'Oncle Sam aussi, les chiffres de l'inflation au mois de septembre étaient très attendus. En rythme mensuel, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2% contre 0,1% attendu. Il a ralenti à 2,4% en septembre en rythme annuel, contre 2,5% en août et un consensus de 2,3%.

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé la séance de ce jeudi dans le rouge, après la divulgation cet après-midi de chiffres de l'inflation américaine légèrement plus élevés que prévu. Le CAC 40 a perdu 0,24% à 7541 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,23% à 4971 points. Aux Etats-Unis, la tendance est similaire. Le Dow Jones recule de 0,24% vers 17h45.

Les marchés européens cèdent du terrain après la BCE et l’inflation américaine

