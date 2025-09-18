Les marchés européens bien orientés : la Fed assouplit, mais Powell reste droit dans ses bottes

(AOF) - Les principaux indices européens gagnent du terrain au lendemain de la décision de la Fed de réduire ses taux de 25 points de base, comme prévu. Le CAC 40 gagne ainsi 0,83%, à 7851,36 points. Les Fed funds sont désormais dans une fourchette de 4% à 4,25% et deux baisses sont anticipées d'ici la fin de l'année, selon le nouveau graphique à points (dot plots) dévoilé par l'institution.

Le nouveau gouverneur et conseiller économique de Donald Trump, Stephen Miran a été le seul à voter contre cette baisse de 25 points de base, préférant une réduction plus importante de 50 points de base.

Cette décision a été prise dans un contexte d’affaiblissement du marché du travail, mais également d’une accélération de l'inflation.

Si le communiqué de la Fed à propos de sa décision a été accueilli favorablement, son président, Jerome Powell a été plus " hawkish "que prévu lors de son intervention.

MUFG fait ainsi remarquer que le président Powell a estimé premièrement que la faiblesse des chiffres de l'emploi reflétait également une baisse de l'offre de main-d'œuvre due à l'immigration et ne concernait donc pas principalement la demande, selon lui. Deuxièmement, le président Powell a également considéré la baisse des taux comme une mesure de gestion des risques et non comme le début d'une série de baisses de taux. Troisièmement, les graphiques en points publiés à l'issue de la réunion du FOMC n'ont ajouté qu'une seule baisse supplémentaire de 25 points de base pour 2025 et 2026, ce qui dans une certaine mesure a probablement déçu les marchés.