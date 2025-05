Les marchés européens bien orientés, départ du DG d'Alstom

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent dans le vert sur fond d'apaisement des tensions commerciales. Après l'accord entre les Etats-Unis et la Chine, les investisseurs surveillent dorénavant le prochain signe d'un nouvelle détente sur le dossier des droits de douane. Côté valeurs, Alstom progresse alors que l'équipementier ferroviaire a annoncé le départ surprise de son directeur général Henri Poupart-Lafarge. De son côté, Forsee Power plonge après avoir révisé ses objectifs financiers 2025. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,68% à 7907 points. L'Eurostoxx 50 progresse de 0,55% à 5441 points.

En Europe, occupant la première place au sein de l'indice SMI, Richemont (+6,65% à 165,20 francs suisses) bondit à la faveur d'une nette amélioration de ses ventes et de ses bénéfices sur l'exercice 2024/2025, galvanisée par sa division joaillerie. Dans un environnement macroéconomique et géopolitique toujours incertain, le géant du luxe suisse a généré un bénéfice net en progression de près de 16,8% à 2,75 milliards d'euros. Les ventes ont augmenté de 4% à environ 21,4 milliards d'euros. En joaillerie, le groupe a enregistré une croissance de 8% de son chiffre d'affaires à 15,3 milliards d'euros.

A Paris , Alstom progresse de 1,43% à 19,80 euros alors que l'équipementier ferroviaire a annoncé le départ surprise de son directeur général. Le conseil d'administration de la société a pris acte dans un court communiqué " de la volonté d'Henri Poupart-Lafarge, directeur général de la société de ne pas solliciter un quatrième mandat à la direction d'Alstom à l'échéance de son mandat en cours se terminant lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2027 ".

En outre, Forsee Power décroche de 10% à 0,63 euro après avoir révisé à la baisse ses objectifs financiers 2025. L'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques, commerciaux et industriels a indiqué que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 devrait être impacté par le report de certains projets, notamment en Amérique du Nord, dans un contexte de marché à la visibilité réduite en raison de l'environnement géopolitique incertain et d'une concurrence particulièrement agressive.

Les chiffres macroéconomiques

En avril, le nombre total de créations d'entreprises, tous types d'entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, rebondit fortement (+4,6 % après -1,7 % en mars) et atteint son plus haut niveau depuis mai 2024, fait savoir l'Insee ce vendredi. Ce rebond concerne à la fois les immatriculations de micro-entrepreneurs (+4,9 % après -1,3 %) et les créations d'entreprises classiques (+4,0 % après -2,4 %).

Selon les premières estimations dévoilées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, la zone euro a enregistré un excédent de 36,8 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en mars 2025, contre un excédent de 22,8 milliards d'euros en mars 2024. Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont élevées à 279,8 milliards d'euros en mars 2025, soit une hausse de 13,6% par rapport à mars 2024 (246,2 milliards d'euros). Les importations en provenance du reste du monde se sont élevées à 243,0 milliards d'euros, soit une hausse de 8,8%.

Aux Etats-Unis, les données sur les permis de construire et mises en chantier en avril et celles sur le prix des importations en avril seront connus à 14h30 avant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mai à 16h00.

Vers 12h, l'euro progresse de 0,03% à 1,1194 dollar.