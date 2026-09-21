Les marchés européens au rebond, Société Générale se distingue

A la mi-journée, les Bourses européennes repartent du bon pied, effaçant une partie du net recul de vendredi dernier, malgré des tensions au Moyen-Orient toujours vives. Ce rebond s'inscrit toutefois dans un climat international prudent. Une nouvelle rencontre au sommet aura lieu ce jeudi à Washington entre le président américain, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping. Gagnant 1,01%, le CAC 40 dépasse à nouveau la barre des 8 100 points : 8 146,71. Londres, Francfort et Amsterdam progressent respectivement de 0,82%, 1,05% et 1,02%.

Dans la capitale américaine, les dirigeants des deux premières puissances économiques mondiales essaieront de surmonter plusieurs différends : l'intelligence artificielle, les droits de douane ainsi que l'approvisionnement en terres rares et minerais critiques. La suspension des taxes douanières américaines plus élevées sur les produits chinois, dans le cadre de la trêve commerciale en vigueur entre les deux superpuissances économiques mondiales, doit expirer le 10 novembre prochain.

En parallèle, au chapitre géopolitique, les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé Washington ce lundi de viser "de nouvelles cibles", avec "de nouvelles armes", en cas d'attaque des Etats-Unis : "En cas de nouvelle attaque, il y aura des changements significatifs dans notre défense et contre-offensive", ont-ils indiqué dans un communiqué, évoquant "une modification de la géographie de la guerre", et un "changement des armes et des équipements militaires utilisés".

En outre, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, se rendra au Qatar, pays qui joue le rôle de médiateur dans le conflit entre Téhéran et Washington, avant de se rendre à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, selon l'agence d'État Irna.

Concernant le Détroit d'Ormuz, le négociateur en chef et président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, cité par la télévision d'Etat, a affirmé hier que son pays avait transmis aux Etats-Unis ses conditions pour la réouverture du détroit d'Ormuz : "Tant que les conditions ne seront pas remplies (...) et que les engagements américains ne seront pas respectés, il sera impossible de revenir à la situation antérieure aux négociations et à l'ouverture du détroit".

L'Iran exige notamment de Washington qu'il "mette fin définitivement à la guerre et à l'agression" contre lui et ses alliés, et lève le blocus imposé à ses ports. Il ordonne également la levée des sanctions américaines, la libération de ses avoirs gelés et "l'indemnisation intégrale" des dommages causés par la guerre débutée le 28 février dernier.

Détente sur le pétrole et attente des indicateurs PMI

En dépit de ces tensions géopolitiques marquées par une escalade militaire continue, les cours du pétrole poursuivent leur baisse. Après 12h, le baril de Brent de la Mer du Nord perd 2,44% à 101,55 dollars. Le WTI américain cède 1,45% à 98,28 dollars.

Côté statistiques, après les décisions des banques centrales (Fed, Banque d'Angleterre, Banque du Japon) la semaine dernière, les investisseurs digéreront de nouvelles données sur la santé de l'économie réelle. les indices PMI "flash" en Europe et aux Etats-Unis seront publiées mercredi.

Société Générale se démarque au CAC 40

Dans l'actualité des valeurs, Société Générale ( 2,81%) signe l'une des plus fortes progressions du CAC 40, à la faveur de la présentation de son nouveau plan stratégique et de ses objectifs financiers à horizon 2029. La banque française vise une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) comprise entre 13% et 14% en 2029 et supérieure à 15% à partir de 2030.

Au Venezuela, TotalEnergies et PDVSA ont signé un accord de coopération énergétique. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a présidé samedi la signature d'un mémorandum d'entente entre Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA, compagnie pétrolière appartenant à l'Etat vénézuélien) et la multinationale française TotalEnergies, via sa filiale TotalEnergies E&P New Ventures.

En outre, UBS maintient sa recommandation d'achat sur TotalEnergies avec un objectif de cours relevé de 86 à 88 euros. La banque suisse anticipe des annonces très favorables pour les actionnaires de la compagnie pétrolière lors de sa prochaine journée investisseurs.

En revanche, Ipsen chute de près de 7% et enregistre le plus fort recul du SBF 120. Le groupe biopharmaceutique est plombé par l'approbation par les autorités sanitaires américaines du lancement immédiat d'un produit concurrent du Somatuline (médicament phare d'Ipsen).

Coface cède 2,7% après un bond de 8,9% vendredi. Bloomberg avait alors rapporté que l'assureur-vie français CNP Assurances étudiait une éventuelle acquisition de la société d'assurance-crédit, selon des personnes proches du dossier.

Ailleurs en Europe, Galderma gagne 1,74% à Zurich. Faisant son entrée parmi les composantes de l'indice SMI, le laboratoire spécialisé en dermatologie a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, au vu d'une dynamique vigoureuse observée au 1er semestre. Elle est désormais attendue entre 19 et 21% à taux de change constant (contre 17 à 20% précédemment).

Après 12h, l'euro est stable à 1,1481 USD.