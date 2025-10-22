Les marchés européens à la peine après une nouvelle vague de résultats

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en repli, à l'exception du footsie lors d'une séance particulièrement dense en termes de publications de résultats des deux côtés de l'Atlantique. A Paris, le CAC 40 a connu un coup d'arrêt après son double record historique d'hier en séance et en clôture. L'indice phare de la place parisienne a lâché 0,63% à 8206 points et l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,89% à 5636 points. Aux Etats-Unis, la tendance est également au rouge avec un Dow Jones en recul de 0,36%, vers 17h45.

Les investisseurs ont digéré ce mercredi une nouvelle vague de trimestriels avec, en toile de fond, deux performances décevantes au sein de la cote parisienne.

L'Oréal et Hermès ont occupé le bas du palmarès du principal indice parisien. Le géant des cosmétiques a fait état hier soir d'une croissance moins forte que prévu au troisième trimestre tandis que la division maroquinerie du géant du luxe a suscité la déception des analystes.

Aux Etats-Unis, avant les comptes attendus d'Alphabet, d'Apple,de Meta et de Microsoft la semaine prochaine, la publication trimestrielle de Netflix a été froidement accueillie, le géant du streaming ayant dégagé des bénéfices au troisième trimestre inférieurs aux attentes.

Au chapitre macroéconomique, les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont progressé de 3,8% sur un an en septembre contre une accélération de 4% attendue.

" L'inflation était largement attendue en hausse dans ce rapport, le fait qu'il n'en soit rien constitue donc une surprise positive pour la Banque d'Angleterre et les marchés", considère Luke Bartholomew, économiste chez Aberdeen, estimant "qu' une baisse de taux dès novembre paraît encore prématurée". "La probabilité d'un assouplissement en décembre augmente, et nous anticipons toujours un assouplissement monétaire significatif au cours de l'année à venir", soutient-il.

Par ailleurs, les chiffres de l'inflation américaine en septembre seront scrutés ce vendredi.