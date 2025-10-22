 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,00
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les marchés européens à la peine après une nouvelle vague de résultats
information fournie par AOF 22/10/2025 à 17:44

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en repli, à l'exception du footsie lors d'une séance particulièrement dense en termes de publications de résultats des deux côtés de l'Atlantique. A Paris, le CAC 40 a connu un coup d'arrêt après son double record historique d'hier en séance et en clôture. L'indice phare de la place parisienne a lâché 0,63% à 8206 points et l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,89% à 5636 points. Aux Etats-Unis, la tendance est également au rouge avec un Dow Jones en recul de 0,36%, vers 17h45.

Les investisseurs ont digéré ce mercredi une nouvelle vague de trimestriels avec, en toile de fond, deux performances décevantes au sein de la cote parisienne.

L'Oréal et Hermès ont occupé le bas du palmarès du principal indice parisien. Le géant des cosmétiques a fait état hier soir d'une croissance moins forte que prévu au troisième trimestre tandis que la division maroquinerie du géant du luxe a suscité la déception des analystes.

Aux Etats-Unis, avant les comptes attendus d'Alphabet, d'Apple,de Meta et de Microsoft la semaine prochaine, la publication trimestrielle de Netflix a été froidement accueillie, le géant du streaming ayant dégagé des bénéfices au troisième trimestre inférieurs aux attentes.

Au chapitre macroéconomique, les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont progressé de 3,8% sur un an en septembre contre une accélération de 4% attendue.

" L'inflation était largement attendue en hausse dans ce rapport, le fait qu'il n'en soit rien constitue donc une surprise positive pour la Banque d'Angleterre et les marchés", considère Luke Bartholomew, économiste chez Aberdeen, estimant "qu' une baisse de taux dès novembre paraît encore prématurée". "La probabilité d'un assouplissement en décembre augmente, et nous anticipons toujours un assouplissement monétaire significatif au cours de l'année à venir", soutient-il.

Par ailleurs, les chiffres de l'inflation américaine en septembre seront scrutés ce vendredi.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • carrefour, (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Carrefour confirme ses objectifs pour 2025
    information fournie par Zonebourse 22.10.2025 18:16 

    Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Kering annonce des ventes en baisse de 10% au 3T, toujours plombées par Gucci
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:15 

    Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo La performance ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Michelin: chiffre d'affaires en baisse de 6,6% au 3T, pénalisé par l'Amérique du Nord
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:12 

    Les ventes de Michelin ont à nouveau reculé au troisième trimestre 2025, de 6,6%, à 6,25 milliards d'euros, en raison "majoritairement" de la région Amérique du Nord, a indiqué le fabricant français de pneus. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a affiché ... Lire la suite

  • Boutique Gucci, dans le quartier de La Madeleine, à Paris. (Crédit: L. Grassin / )
    Kering : la performance du troisième trimestre en deçà de celle du marché
    information fournie par AOF 22.10.2025 18:12 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank