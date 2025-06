Les marchés européens à l'équilibre avant l'emploi américain, Dassault Systèmes en vedette

(AOF) - Les indices européens sont quasiment stables, au lendemain de la décision de politique monétaire de la BCE. Les investisseurs prendront connaissance en début d'après-midi de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. En zone euro, au premier trimestre 2025, le PIB a augmenté de 0,6% contre 0,3% au trimestre précédent. Côté valeurs, Dassault Systèmes est stable après avoir décalé d’un an à 2029 son objectif d’un doublement de son bénéfice par action. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,06% à 7785 points. L'Eurostoxx 50 cède 0,01% à 5409 points.

En Europe, à Londres, Canal + bondit de 8,59% à 217,95 pence. Le groupe audiovisuel a confirmé, en amont de sa première assemblée générale et six mois après son entrée à la Bourse de Londres, ses perspectives 2025 de chiffres d'affaires et d'Ebitda (515 millions d'euros en ligne avec les prévisions). La société anticipe une amélioration ponctuelle et significative de la trésorerie, supérieure à 500 millions d'euros en 2025, en amont du projet d'acquisition de MultiChoice group.

A Paris, Dassault Systèmes est stable à 32,76 euros après avoir décalé d'un an à 2029 son objectif d'un doublement de son bénéfice par action. S'exprimant en amont de la journée investisseurs se déroulant cet après-midi, le PDG, Pascal Daloz, a déclaré : " (…) Nous dévoilons l'évolution la plus stratégique dans l'histoire de Dassault Systèmes. L'IA pour l'industrie devient notre boussole, tandis que les 3D UNIV+RSES, notre proposition de valeur de nouvelle génération, définissent le prochain cycle de croissance de notre entreprise ".

Airbus (-0,12% à 165,30 euros) a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de mai 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 51 avions commerciaux à 32 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 243 appareils à 61 clients, soit une baisse de 5% par rapport à la même période l'an dernier, affirme RBC. La banque canadienne ajoute que "les livraisons mensuelles ont diminué de 4% en glissement annuel et de 9% en glissement séquentiel. Comme confirmé au début du mois de mai, Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a reculé de 1,4% en avril en Allemagne après avoir augmenté de 2,3% en mars. Elle était attendue en retrait de 0,9%.

En avril 2025, le solde commercial de la France diminue légèrement (- 0,1 milliard d'euros) pour s'établir à - 7,4 milliards d'euros, après avoir enregistré un recul plus important le mois précédent (- 0,5 milliard d'euros). Sur le mois, les exportations diminuent de 0,1 milliard d'euros pour s'établir à 50,4 milliards d'euros tandis que les importations se stabilisent à 57,8 milliards d'euros.

En avril 2025, après deux mois de hausse, la production se replie dans l'industrie manufacturière (‑0,6 % après +0,5 % en mars 2025) et plus nettement dans l'ensemble de l'industrie (‑1,4 % après +0,1 %), indique l'Insee ce vendredi. À l'inverse, la production rebondit dans les industries agro-alimentaires (+1,1 % après ‑0,9 %) et augmente de nouveau dans la fabrication d'" autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.) " (+0,3 % après +0,2 %).

Au cours du premier trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,6% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du quatrième trimestre 2024, le PIB avait augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE.

En avril 2025, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE, par rapport à mars 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En mars 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en mai sera dévoilé à 14h30.

Vers 12h, l'euro cède 0,25% à 1,1420 dollar.