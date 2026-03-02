Les marchés de prédiction soumis à un nouvel examen à propos des paris sur l'Iran

Les gains des paris suite aux attaques américaines sur l'Iran ont soumis à un nouvel examen les marchés de prédiction, qui ont pris des paris sur la date des bombardements et la destitution de l'Ayatollah Ali Khamenei du pouvoir.

Khamenei a été tué par des frappes israéliennes au cours du week-end.

Les cotes ont fortement évolué alors que des rumeurs de sa mort circulaient et les analystes ont attiré l'attention sur la vague de paris placés sur son éviction juste avant les attaques, ainsi qu'en janvier, tandis que les critiques remettaient en question la légalité des marchés.

Au total, 529 millions de dollars ont été placés sur une série de contrats Polymarket liés à la date des frappes – ce qui a rapporté des gains à ceux qui avaient parié sur samedi comme date des premières frappes – et 150 millions de dollars sur deux contrats désormais contestés portant sur la destitution de Khamenei en tant que chef suprême.

La société d'analyse Bubblemaps a déclaré sur X que six comptes avaient réalisé un bénéfice de 1,2 million de dollars grâce à des paris sur Polymarket financés dans les heures qui ont précédé les raids de samedi. Par ailleurs, Polysights, une autre plateforme d'analyse, a noté sur X une vague d'achats à la mi-janvier à partir de nouveaux portefeuilles, avec peu ou pas d'activité antérieure, sur des contrats liés à l'Iran, concentrés sur des paris de Polymarket sur "Khamenei out" à la fin du mois de mars.

Polymarket n'a pas répondu dans l'immédiat lorsqu'elle a été contactée par courrier électronique. Ses contrats "Khamenei out" sont en "période de débat" après que les détenteurs de jetons ont contesté leur résolution.

Le rival Kalshi a également géré un marché sur "Khamenei out" et a fini par rembourser les frais aux traders et par restituer les paiements au dernier prix négocié avant sa mort, selon le directeur général qui s'est rendu sur les médias sociaux pour défendre la gestion des paris par l'entreprise.

"Lorsqu'il existe des marchés dont les résultats potentiels impliquent la mort, nous concevons les règles pour empêcher les gens de tirer profit de la mort. C'est ce que nous avons fait ici", a déclaré Tarek Mansour, directeur de Kalshi, sur X.

QUESTIONS JURIDIQUES

Les marchés de prédiction proposent des contrats négociables de type "oui ou non" qui permettent aux utilisateurs de parier sur un large éventail d'événements du monde réel, du sport à la politique en passant par l'économie. Les coûts des paris fluctuent entre zéro et 100 cents, en fonction du flux d'ordres, et les parieurs gagnants reçoivent généralement un dollar lorsqu'un résultat est confirmé.

En vertu du droit américain, les paris contraires à l'intérêt public – qui peuvent impliquer une guerre ou un assassinat – sont interdits et le mois dernier, six sénateurs démocrates ont fait part de leurs inquiétudes quant à la violation de ces règles par les marchés de prédiction, dans une lettre adressée à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

"C'est insensé que cela soit légal... J'introduis une législation dès que possible pour l'interdire", a déclaré le sénateur Chris Murphy, un démocrate du Connecticut, sur X dimanche, en réponse à l'article de Bubblemaps sur les paris de Polymarket. Chris Murphy n'était pas l'un des signataires de la lettre des six démocrates.

La popularité des marchés de prédiction a explosé depuis les élections américaines de 2024, lorsque leurs probabilités en temps réel se sont avérées plus précises que les sondages pour prédire la victoire de Donald Trump.

L'année dernière, les marchés de prédiction ont enregistré un volume d'échanges mondial de 47 milliards de dollars, selon les analystes de la société de courtage Clear Street, une déferlante de paris qui attire les foudres de la justice et l'attention flatteuse de Wall Street .

La société mère du New York Stock Exchange, ICE

ICE.N , a pris une participation de 2 milliards de dollars dans Polymarket, tandis que la plateforme de transactions Plus500 PLUSP.L a lancé le mois dernier des marchés de prédiction sur son interface de vente au détail aux États-Unis grâce à un partenariat avec Kalshi.

Ils ont également fait l'objet d'un examen minutieux pour délit d'initié et se sont développés dans une zone grise réglementaire, les marchés de prédiction faisant valoir qu'ils devaient être réglementés par la CFTC, et non par les autorités étatiques chargées des jeux d'argent.

En janvier, un mystérieux trader a réalisé un profit d'environ 410 000 dollars après avoir parié sur l'éviction du président vénézuélien Nicolas Maduro.