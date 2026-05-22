Les marchés boursiers terminent la semaine en beauté ; le Dow Jones et les valeurs technologiques atteignent des records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un article de blog)

* Les actions américaines progressent; le Dow Jones atteint un niveau record

* Les secteurs de la technologie et de la santé en tête des hausses du S&P 500

* Le STOXX 600 progresse de 0,8 %

* Le dollar et le pétrole brut en hausse; le bitcoin et l'or en baisse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,58 %

22 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

LES ACTIONS TERMINENT LA SEMAINE EN BEAUTÉ; LE DOW ET LES SEMI-CONDUCTEURS ATTEIGNENT DES RECORDS

Wall Street a terminé la semaine en beauté, les trois principaux indices ayant progressé lors de la séance de vendredi, les investisseurs pariant sur une résolution éventuelle du conflit au Moyen-Orient.

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé à un niveau record, tandis que l'indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a bondi de 2 % et a également atteint un plus haut historique.

Les États-Unis ont fait quelques progrès vers un accord avec l'Iran, même s'il reste encore du travail à accomplir, a déclaré vendredi le secrétaire d'État Marco Rubio . Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les divergences entre les deux parties restaient profondes.

Qualcomm QCOM.O a bondi de près de 12 %, tandis qu'Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 4 %. Apple

AAPL.O a gagné plus de 1 %, tirant le S&P 500 vers le haut.

Les actions des fabricants d'ordinateurs américains ont bondi, Dell Technologies DELL.N gagnant près de 17 % et HP

HPQ.N progressant de plus de 15 %, après les résultats solides du groupe chinois Lenovo 0992.HK .

Le S&P 500 a progressé de 0,9 % sur la semaine, enregistrant sa huitième hausse hebdomadaire consécutive, sa plus longue série depuis décembre 2023. L'indice n'est plus qu'à 0,4 % de son plus haut historique atteint le 14 mai.

Voici le bilan final:

(Noel Randewich)

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