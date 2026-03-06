 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marchés boursiers sont ébranlés par les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole du Golfe
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 13:31

Les actions européennes et les
contrats à terme américains ont chuté vendredi, alors que la
guerre entre les États-Unis et l'Iran  a ravivé les
inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole, incitant
les traders à réduire leurs paris sur les baisses de taux
d'intérêt et à s'inquiéter de l'impact sur l'économie mondiale.
    Les prix de référence du pétrole mondial et américain ont
atteint leurs plus hauts niveaux depuis près de deux ans, tandis
que les bons du Trésor américain ont chuté pour la cinquième
journée consécutive. Les actions mondiales ont connu leur plus
forte baisse hebdomadaire depuis un an.
    Les contrats à terme pour le S&P 500 américain  ESc1  ont
baissé de 0,62% tandis que les contrats à terme du Nasdaq  NQc1 
ont baissé de 0,75%.
    L'indice européen STOXX 600  .STOXX  a chuté de 1,04% dans
un marché agité, annulant une hausse antérieure de près de 0,5%
alors que les prix du pétrole semblaient se stabiliser. 
    
    LE QATAR MET EN GARDE CONTRE L'IMPACT DRAMATIQUE SUR LES
MARCHÉS DE L'ÉNERGIE
    Le Qatar s'attend à ce que tous les producteurs d'énergie du
Golfe ferment leurs exportations dans les semaines à venir et
fassent grimper les prix du pétrole à 150 dollars le baril, ce
qui causerait des dommages économiques considérables, a déclaré
le ministre de l'énergie du pays au Financial Times  dans
une interview publiée vendredi.
    "L'avertissement du ministre de l'énergie du Qatar selon
lequel un conflit prolongé pourrait entraîner l'effondrement des
économies du monde entier a de nouveau ébranlé les marchés
financiers", a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des
investissements chez Wealth Club.
    Les prix du pétrole brut américain  CLc1  ont bondi de plus
de 5% pour atteindre 86,22 dollars le baril, le plus haut depuis
avril 2024.
    Le pétrole brut Brent  LCOc1  a également atteint son plus
haut niveau depuis près de deux ans, à 89,48 dollars le baril.
Il est en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 23 %,
la plus importante depuis la crise du COVID-19 qui a ébranlé
l'économie mondiale en 2020.
    
    LES TRADERS RÉDUISENT LEURS PARIS SUR LA BAISSE DES TAUX
D'INTÉRÊT
    Les opérateurs du marché monétaire qui parient sur les taux
d'intérêt prévoient maintenant environ 30 à 35 points de base
(bps ) de réductions de la part de la Réserve fédérale
américaine cette année, contre environ 55 bps il y a une
semaine.  
    Les rendements du Trésor américain à 10 ans  US10YT=RR  ont
augmenté de 3 points de base vendredi pour atteindre 4,173 % et
sont en passe de connaître une augmentation hebdomadaire de 21
points de base, soit la plus forte hausse depuis avril 2025.
    L'impact le plus important des craintes concernant
l'approvisionnement en énergie a été ressenti en Europe, qui est
beaucoup plus dépendante des importations de pétrole et de gaz.
    Les opérateurs pensent désormais que la Banque centrale
européenne relèvera ses taux d'intérêt d'ici à la fin de
l'année, après avoir éliminé les paris antérieurs sur une
baisse.
    Ils estiment désormais qu'il y a environ 50 % de chances que
la Banque d'Angleterre réduise ses taux cette année, après avoir
parié sur deux réductions en février, ce qui a durement touché
les marchés obligataires britanniques vendredi.  
    "Le pétrole est fermement aux commandes, les mouvements se
répercutant directement sur les attentes en matière d'inflation
et les perspectives de taux", a déclaré Matt Britzman, analyste
principal des actions chez Hargreaves Lansdown.
    "Nous nous attendons à ce que la volatilité reste élevée
tant que l'incertitude persiste."
    
    LES ACTIONS CHUTENT ALORS QUE LE DOLLAR GAGNE DU TERRAIN
    Le conflit au Moyen-Orient  a secoué les marchés
mondiaux cette semaine et a poussé les investisseurs à
rechercher la sécurité des liquidités , alors qu'ils se
rendaient compte que la guerre pourrait durer plus longtemps que
prévu.
    L'indice du dollar  =USD , qui suit l'évolution de la
monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,33 %
vendredi et était en passe de connaître une hausse hebdomadaire
de 1,8 % , la plus importante depuis septembre 2024.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  devait
chuter de 2,9% , soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis
mars 2025.
    L'indice MSCI le plus large des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a baissé de 0,3% et
devrait chuter de 6,6% pour la semaine, sa plus forte baisse
hebdomadaire depuis mars 2020. 
    Les données américaines potentiellement influentes sur le
marché, y compris les emplois non agricoles, sont attendues à
1330 GMT (8:30 a.m. ET).
    L'or au comptant  XAU=  a peu changé à 5 086 $ l'once, bien
qu'il se dirige vers une baisse hebdomadaire de 3%.

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1556 USD Six - Forex 1 -0,46%
FTSE 100
10 286,23 Pts FTSE Indices -1,23%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
55 620,84 Pts Six - Forex 1 +0,62%
Or
5 088,70 USD Six - Forex 1 +0,09%
Pétrole Brent
90,06 USD Ice Europ +6,82%
Pétrole WTI
87,53 USD Ice Europ +10,97%
STOXX Europe 600
596,54 Pts DJ STOXX -1,37%
USA BENCHMARK 10A
4,163 Rates +0,72%
USD/JPY SPOT
157,8730 Six - Forex 1 +0,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank