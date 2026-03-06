Les marchés boursiers sont ébranlés par les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole du Golfe

Les actions européennes et les contrats à terme américains ont chuté vendredi, alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran a ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole, incitant les traders à réduire leurs paris sur les baisses de taux d'intérêt et à s'inquiéter de l'impact sur l'économie mondiale. Les prix de référence du pétrole mondial et américain ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis près de deux ans, tandis que les bons du Trésor américain ont chuté pour la cinquième journée consécutive. Les actions mondiales ont connu leur plus forte baisse hebdomadaire depuis un an. Les contrats à terme pour le S&P 500 américain ESc1 ont baissé de 0,62% tandis que les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont baissé de 0,75%. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a chuté de 1,04% dans un marché agité, annulant une hausse antérieure de près de 0,5% alors que les prix du pétrole semblaient se stabiliser. LE QATAR MET EN GARDE CONTRE L'IMPACT DRAMATIQUE SUR LES MARCHÉS DE L'ÉNERGIE Le Qatar s'attend à ce que tous les producteurs d'énergie du Golfe ferment leurs exportations dans les semaines à venir et fassent grimper les prix du pétrole à 150 dollars le baril, ce qui causerait des dommages économiques considérables, a déclaré le ministre de l'énergie du pays au Financial Times dans une interview publiée vendredi. "L'avertissement du ministre de l'énergie du Qatar selon lequel un conflit prolongé pourrait entraîner l'effondrement des économies du monde entier a de nouveau ébranlé les marchés financiers", a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club. Les prix du pétrole brut américain CLc1 ont bondi de plus de 5% pour atteindre 86,22 dollars le baril, le plus haut depuis avril 2024. Le pétrole brut Brent LCOc1 a également atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans, à 89,48 dollars le baril. Il est en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 23 %, la plus importante depuis la crise du COVID-19 qui a ébranlé l'économie mondiale en 2020. LES TRADERS RÉDUISENT LEURS PARIS SUR LA BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT Les opérateurs du marché monétaire qui parient sur les taux d'intérêt prévoient maintenant environ 30 à 35 points de base (bps ) de réductions de la part de la Réserve fédérale américaine cette année, contre environ 55 bps il y a une semaine. Les rendements du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont augmenté de 3 points de base vendredi pour atteindre 4,173 % et sont en passe de connaître une augmentation hebdomadaire de 21 points de base, soit la plus forte hausse depuis avril 2025. L'impact le plus important des craintes concernant l'approvisionnement en énergie a été ressenti en Europe, qui est beaucoup plus dépendante des importations de pétrole et de gaz. Les opérateurs pensent désormais que la Banque centrale européenne relèvera ses taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année, après avoir éliminé les paris antérieurs sur une baisse. Ils estiment désormais qu'il y a environ 50 % de chances que la Banque d'Angleterre réduise ses taux cette année, après avoir parié sur deux réductions en février, ce qui a durement touché les marchés obligataires britanniques vendredi. "Le pétrole est fermement aux commandes, les mouvements se répercutant directement sur les attentes en matière d'inflation et les perspectives de taux", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown. "Nous nous attendons à ce que la volatilité reste élevée tant que l'incertitude persiste." LES ACTIONS CHUTENT ALORS QUE LE DOLLAR GAGNE DU TERRAIN Le conflit au Moyen-Orient a secoué les marchés mondiaux cette semaine et a poussé les investisseurs à rechercher la sécurité des liquidités , alors qu'ils se rendaient compte que la guerre pourrait durer plus longtemps que prévu. L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,33 % vendredi et était en passe de connaître une hausse hebdomadaire de 1,8 % , la plus importante depuis septembre 2024. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS devait chuter de 2,9% , soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2025. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a baissé de 0,3% et devrait chuter de 6,6% pour la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020. Les données américaines potentiellement influentes sur le marché, y compris les emplois non agricoles, sont attendues à 1330 GMT (8:30 a.m. ET). L'or au comptant XAU= a peu changé à 5 086 $ l'once, bien qu'il se dirige vers une baisse hebdomadaire de 3%.