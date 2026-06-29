Les marchés boursiers se redressent et les cours du pétrole reculent alors que les États-Unis et l'Iran mettent fin aux hostilités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés boursiers européens et les contrats à terme américains en hausse

* Les États-Unis et l'Iran conviennent de suspendre les attaques et de reprendre les négociations

* Le dollar atteint son plus haut niveau depuis un an, plaçant le yen près de la zone d'intervention

(Dernières informations sur la séance européenne) par Ankur Banerjee et Harry Robertson

Les actions européennes et les contrats à terme américains ont légèrement progressé lundi après que les États-Unis et l'Iran ont convenu de mettre fin aux récentes hostilités et de reprendre les négociations, ce qui a contribué à faire baisser les cours du pétrole après leur flambée plus tôt dans la journée, suite à la reprise des attaques entre les deux parties.

Ce retour à la diplomatie fait suite à plusieurs jours de frappes réciproques depuis qu’un projectile iranien a touché un cargo dans le détroit d’Ormuz la semaine dernière, les deux parties s’accusant mutuellement d’avoir rompu un cessez-le-feu provisoire.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,1% en début de séance, tandis que les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 EScv1 ont grimpé de 0,7%.

Le prix du pétrole a d'abord grimpé lundi après que les États-Unis et l'Iran se sont échangé des frappes au cours du week-end, avant de retomber pour s'établir à un niveau proche de son plus bas depuis le début du conflit.

Le Brent LCOc1 s'est finalement stabilisé à 72,20 dollars le baril, en baisse de 22% sur le mois.

"Le marché peut tirer un certain soulagement de la baisse des cours du pétrole et de son impact sur l’économie mondiale", a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l’Europe chez Jefferies.

"La baisse des cours du pétrole devrait favoriser une diversification des investissements, et les secteurs sensibles à la croissance, qui ont souffert ces derniers mois, devraient afficher de meilleures performances."

Les marchés asiatiques ont réduit leurs pertes antérieures, l'indice KOSPI sud-coréen .KS11 reculant de 0,2% et l'indice japonais Nikkei .N225 progressant de 0,15%.

PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX

La baisse des cours du pétrole devrait contribuer à réduire certaines pressions sur les prix, mais les indicateurs d’inflation ont néanmoins bondi aux États-Unis et ailleurs, ce qui incite la Réserve fédérale à relever ses taux.

La probabilité croissante d’une hausse des taux a soutenu le dollar. L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à ses homologues, s’établissait à 101,25, juste en dessous du plus haut niveau atteint depuis un an la semaine dernière. FRX/

Le yen japonais JPY= a légèrement reculé à 161,80 pour un dollar américain, les craintes d’une nouvelle intervention de Tokyo empêchant cette devise fragile de franchir son plus bas niveau depuis 40 ans.

Les investisseurs anticipent au moins une hausse des taux de la Fed cette année, ce qui marque un revirement radical par rapport aux prévisions de deux baisses de taux avant le début du conflit.

Les stratèges de la BofA prévoient trois hausses, une vision plus "hawkish" qui reflète en partie la forte croissance de l’emploi aux États-Unis.

La hausse du dollar a pesé sur l’or, qui XAU= a reculé de 0,6% à 4.061 dollars l’once. Le métal jaune devrait enregistrer une baisse de 13% au deuxième trimestre, sa plus forte chute trimestrielle depuis 2013. GOL/

LES INQUIÉTUDES SUR LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE PERSISTENT

Les investisseurs sont également confrontés à des inquiétudes quant au fait que les valorisations des entreprises liées à l’IA sont devenues excessives après des années de hausse.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 , indice à forte composante technologique, ont progressé de 1% lundi, mettant l’indice américain sur la voie d’un rebond après une chute de plus de 4% la semaine dernière.

La Banque des règlements internationaux (BRI) a mis en garde quant à la pérennité de la vague actuelle d’investissements dans l’IA, soulignant que les goulots d’étranglement au niveau de l’offre et la concurrence intense pourraient entraîner le type de surinvestissement observé lors des précédents cycles d’expansion et de récession.

José Torres, économiste senior chez Interactive Brokers, a déclaré que la hausse des coûts liés aux infrastructures modernes obligeait les entreprises à se défaire pour trouver des liquidités dans leurs bilans, ce qui accroissait les risques si ces investissements ne portaient pas leurs fruits.

"C'est pourquoi, ces dernières semaines, les traders se sont tournés vers les secteurs défensifs et cycliques du marché actions", a déclaré Torres.