Les marchés boursiers restent stables grâce au rebond du secteur technologique ; l'incertitude entourant les pourparlers de paix fait grimper le dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les cours du pétrole ont chuté de plus de 1 %, frôlant leurs plus bas niveaux depuis quatre mois, alors que les pétroliers du Golfe semblaient sur le point de reprendre leur transit par le détroit d'Ormuz

* Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis un an face aux principales devises, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges

* L'indice sud-coréen Kospi a rebondi de 3,5 % mercredi après avoir chuté de 10 % mardi

(Mises à jour tout au long de l'article) par Amanda Cooper

Les marchés boursiers ont connu mercredi une reprise timide après la chute des valeurs technologiques, sur fond de prudence face à des valorisations jugées excessives dans le secteur de l’IA, tandis que les cours du pétrole brut ont chuté vers leurs plus bas niveaux depuis quatre mois et que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis un an.

Les valeurs technologiques, qui avaient été durement touchées mardi, ont légèrement progressé dans l'attente des résultats du fabricant de puces Micron, dont les produits contribuent à alimenter le boom de l'IA. Mais le sentiment restait fragile et les investisseurs ont opté pour des valeurs refuges telles que le dollar.

“L'évolution des cours sur les marchés au cours des sept derniers jours de cotation a été alarmante, non seulement à la baisse, mais aussi à la hausse”, a déclaré Michael McCarthy, analyste de marché chez Moomoo Securities Australia. “Lorsque les marchés évoluent aussi rapidement, dans un sens comme dans l'autre, c'est un signe d'instabilité.”

Les fortes fluctuations des actions asiatiques observées pendant la nuit, qui ont permis à l’indice sud-coréen Kospi

.KS11 de transformer la baisse de 10 % enregistrée mardi en une hausse de 3,5 % mercredi, ne se sont pas traduites par une forte volatilité en Europe.

Dans l’ensemble, le marché boursier régional est resté pratiquement inchangé sur la journée .STOXX . La chute de 15 % du titre de l’entreprise de défense Rheinmetall, suite à des informations parues dans la presse selon lesquelles le gouvernement allemand envisagerait d’abandonner un projet de frégates de plusieurs milliards d’euros qui avait pris du retard, a été partiellement compensée par les hausses enregistrées par quelques valeurs phares des secteurs du luxe et des technologies.

Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 ont progressé de 0,1 % à 0,4 %. Le dollar, quant à lui, s’est apprécié pour la troisième journée consécutive face à un panier de devises majeures =USD , atteignant son plus haut niveau depuis un an.

Les stratèges de la Banque Scotia estiment que le dollar devrait reculer, car les anticipations d’au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année, qui ont soutenu la devise, sont exagérées, d’autant plus que les cours du pétrole s’apaisent.

“Le dollar continue également de bénéficier d’une importante “prime de risque” en raison des inquiétudes persistantes liées à la géopolitique, et plus particulièrement au conflit entre les États-Unis et l’Iran”, ont-ils déclaré.

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 1 % mercredi, prolongeant les baisses de cette semaine et s’échangeant à des niveaux proches de leurs plus bas depuis quatre mois, alors que des signes indiquent que davantage de pétroliers bloqués dans le Golfe devraient quitter le détroit d’Ormuz.

Une grande incertitude règne quant aux perspectives, étant donné que les États-Unis et l’Iran ont fourni des versions contradictoires sur ce dont les deux pays avaient convenu dans le cadre de leur accord de paix, notamment sur des éléments clés tels que les inspections nucléaires et le contrôle du détroit.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 1 point de base, à 4,48 %.

L’euro a été l’une des principales victimes de la vigueur du dollar mercredi, les investisseurs revoyant à la baisse leurs anticipations quant à une nouvelle hausse significative des taux par la Banque centrale européenne cette année, tout en anticipant une probabilité accrue que la Fed relève ses taux d’intérêt.

L’euro EUR= s’échangeait autour de son plus bas niveau depuis un an, en baisse pour la troisième journée consécutive à 1,1354 $. Il a perdu plus de 2,5 % depuis le début du mois de juin, se dirigeant vers sa pire performance mensuelle depuis juillet dernier.

Le yen JPY= s’est également affaibli ce jour-là, s’échangeant autour de 161,695, ce qui maintient les marchés en alerte quant à une éventuelle intervention sur le marché des changes visant à soutenir la devise japonaise malmenée.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque du Japon, au cours de laquelle elle a relevé ses taux d’intérêt à 1,00 %, leur plus haut niveau depuis 31 ans, a révélé que les responsables de la politique monétaire avaient débattu des risques croissants d’inflation, certains appelant à des hausses plus rapides des taux d’intérêt afin de rapprocher les coûts d’emprunt des niveaux jugés neutres pour l’économie.

Dans un contexte de hausse du dollar, l’or XAU= a prolongé sa baisse, reculant de 0,7 % à 4 078 dollars l’once, se rapprochant ainsi de son plus bas niveau depuis deux semaines.