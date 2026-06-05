Les marchés boursiers restent stables alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort et que l'engouement pour l'IA s'essouffle

Les actions ont vacillé vendredi, les investisseurs adoptant une attitude défensive à l'approche du week-end, inquiets de la recrudescence des hostilités au Moyen-Orient alors que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse. La milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran, a rejeté jeudi une nouvelle proposition de cessez-le-feu au Liban et Israël a déclaré qu'il ne retirerait pas ses troupes du pays, sapant ainsi les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats dans la région et conclure un accord de paix avec Téhéran. Par ailleurs, la vague de ventes déclenchée par l'IA après que le fabricant de puces Broadcom AVGO.O a annoncé mercredi des résultats décevants s'est poursuivie pour une deuxième journée, les investisseurs prenant leurs bénéfices après une remontée fulgurante. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a légèrement progressé de 0,2%, effaçant ses pertes antérieures et surperformant la baisse de 2% de l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , alors que le Kospi .KS11 , indice sud-coréen à forte composante technologique, a plongé de 7%. “Il semble que l'aversion au risque soit assez forte aujourd'hui”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo. “La Corée a été l'un des principaux bénéficiaires du supercycle de la mémoire IA. Ainsi, lorsque Broadcom a déçu les attentes en matière d'IA, les investisseurs ont rapidement réduit leur exposition à l'ensemble de la chaîne des semi-conducteurs”, a-t-elle déclaré. “Le problème n’est pas que la demande en IA ait disparu, mais que les attentes étaient devenues extrêmement élevées, et même de bons chiffres ne suffisent plus à moins que les prévisions ne continuent de s’améliorer.” Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 1% et les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont perdu 0,4%, après une séance mitigée à Wall Street cette nuit. Les cryptomonnaies ont prolongé leurs récentes baisses, le bitcoin BTC= perdant 2% à 62.307 dollars et s'orientant vers une baisse hebdomadaire de 15%, sa plus forte depuis la semaine où FTX s'est effondré en novembre 2022, tandis que l'ether ETH= reculait de 5,7% à 1.671 dollars. LE PÉTROLE EN PASSE DE GAIN HEBDOMADAIRE Les cours du pétrole ont légèrement reculé après qu'Oman a déclaré que les opérations au port de Mina al Fahal se déroulaient normalement, suite à un précédent article de Reuters indiquant que les chargements de pétrole avaient été suspendus à la suite d'une explosion. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 50 cents à 94,53 dollars le baril et les contrats sur le brut américain CLc1 ont légèrement baissé de 0,5% à 92,61 dollars le baril, les deux contrats s'apprêtant à afficher leur première hausse hebdomadaire en trois semaines. Kristian Kerr, responsable de la stratégie macroéconomique chez LPL Financial, a déclaré que les marchés sous-estimaient la complexité du rétablissement du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz à son niveau d'avant-guerre, même si Washington et Téhéran parvenaient à un protocole d'accord . “Toute augmentation précoce des volumes de barils proviendra probablement du brut déjà produit, y compris celui stocké sur des navires immobilisés ou flottants et les cargaisons iraniennes en entrepôt, plutôt que d’une reprise durable de la production ou des exportations”, a-t-il déclaré. “En d’autres termes, il s’agit davantage de lever les goulets d’étranglement existants que de relancer l’offre.” L'ATTENTION SE PORTE SUR LES CHIFFRES DE L'EMPLOI NON AGRICOLE AUX ÉTATS-UNIS Sur le marché des devises, le dollar était en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 0,5% =USD , soutenu par le conflit au Moyen-Orient. Le yen JPY= stagnait près du niveau de 160 pour un dollar et a finalement gagné 0,1% à 159,95, alors que les responsables japonais ont intensifié leurs avertissements concernant la devise en difficulté, gardant les traders en alerte face à une nouvelle intervention de Tokyo. Les données publiées vendredi ont montré que les réserves de change du Japon avaient diminué de 77 milliards de dollars en mai. L'attention se porte désormais sur les données très attendues sur l'emploi non agricole aux États-Unis, qui seront publiées plus tard dans la journée. Les prévisions du marché tablent sur une solide hausse de 85.000 emplois, maintenant le taux de chômage stable à 4,3%. Tout résultat supérieur à ces prévisions réduirait probablement encore davantage les chances d'une hausse des taux par la Réserve fédérale.