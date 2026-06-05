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Les marchés boursiers restent stables alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort et que l'engouement pour l'IA s'essouffle
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 13:19

Les actions ont vacillé vendredi,
les investisseurs adoptant une attitude défensive à l'approche
du week-end, inquiets de la recrudescence des hostilités au
Moyen-Orient alors que les pourparlers de paix entre les
États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse.
La milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran, a rejeté jeudi une
nouvelle proposition de cessez-le-feu au Liban  et Israël
a déclaré qu'il ne retirerait pas ses troupes du pays, sapant
ainsi les efforts du président américain Donald Trump pour
mettre fin aux combats dans la région et conclure un accord de
paix avec Téhéran.
Par ailleurs, la vague de ventes déclenchée par l'IA après que
le fabricant de puces Broadcom  AVGO.O  a annoncé mercredi des
résultats décevants  s'est poursuivie pour une deuxième
journée, les investisseurs prenant leurs bénéfices après une
remontée fulgurante.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a légèrement
progressé de 0,2%, effaçant ses pertes antérieures et
surperformant la baisse de 2% de l'indice MSCI le plus large des
actions de la région Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS ,
alors que le Kospi  .KS11 , indice sud-coréen à forte composante
technologique, a plongé de 7%.
    “Il semble que l'aversion au risque soit assez forte
aujourd'hui”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des
investissements chez Saxo.
    “La Corée a été l'un des principaux bénéficiaires du
supercycle de la mémoire IA. Ainsi, lorsque Broadcom a déçu les
attentes en matière d'IA, les investisseurs ont rapidement
réduit leur exposition à l'ensemble de la chaîne des
semi-conducteurs”, a-t-elle déclaré.
    “Le problème n’est pas que la demande en IA ait disparu,
mais que les attentes étaient devenues extrêmement élevées, et
même de bons chiffres ne suffisent plus à moins que les
prévisions ne continuent de s’améliorer.”
Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  ont reculé de 1% et
les contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  ont perdu 0,4%, après
une séance mitigée  à Wall Street cette nuit.
    Les cryptomonnaies ont prolongé leurs récentes baisses, le
bitcoin  BTC=  perdant 2% à 62.307 dollars et s'orientant vers
une baisse hebdomadaire de 15%, sa plus forte depuis la semaine
où FTX s'est effondré en novembre 2022, tandis que l'ether
 ETH=  reculait de 5,7% à 1.671 dollars.
     
    LE PÉTROLE EN PASSE DE GAIN HEBDOMADAIRE
    Les cours du pétrole ont légèrement reculé après qu'Oman a
déclaré que les opérations au port de Mina al Fahal se
déroulaient normalement, suite à un précédent article de Reuters
indiquant que les chargements de pétrole avaient été suspendus à
la suite d'une explosion.
    Les contrats à terme sur le Brent  LCOc1  ont reculé de 50
cents à 94,53 dollars le baril et les contrats sur le brut
américain  CLc1  ont légèrement baissé de 0,5% à 92,61 dollars
le baril, les deux contrats s'apprêtant à afficher leur première
hausse hebdomadaire en trois semaines. 
Kristian Kerr, responsable de la stratégie macroéconomique chez
LPL Financial, a déclaré que les marchés sous-estimaient la
complexité du rétablissement du trafic maritime dans le détroit
d'Ormuz à son niveau d'avant-guerre, même si Washington et
Téhéran parvenaient à un protocole d'accord .
    “Toute augmentation précoce des volumes de barils proviendra
probablement du brut déjà produit, y compris celui stocké sur
des navires immobilisés ou flottants et les cargaisons
iraniennes en entrepôt, plutôt que d’une reprise durable de la
production ou des exportations”, a-t-il déclaré.
    “En d’autres termes, il s’agit davantage de lever les
goulets d’étranglement existants que de relancer l’offre.”
     
    L'ATTENTION SE PORTE SUR LES CHIFFRES DE L'EMPLOI NON
AGRICOLE AUX ÉTATS-UNIS
    Sur le marché des devises, le dollar était en passe
d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 0,5%  =USD , soutenu
par le conflit au Moyen-Orient.
Le yen  JPY=  stagnait près du niveau de 160 pour un dollar et a
finalement gagné 0,1% à 159,95, alors que les responsables
japonais ont intensifié leurs avertissements  concernant
la devise en difficulté, gardant les traders en alerte face à
une nouvelle intervention de Tokyo.
Les données publiées vendredi ont montré que les réserves de
change du Japon  avaient diminué de 77 milliards de
dollars en mai.
    L'attention se porte désormais sur les données très
attendues sur l'emploi non agricole aux États-Unis, qui seront
publiées plus tard dans la journée.
    Les prévisions du marché tablent sur une solide hausse de
85.000 emplois, maintenant le taux de chômage stable à 4,3%.
Tout résultat supérieur à ces prévisions réduirait probablement
encore davantage les chances d'une hausse des taux par la
Réserve fédérale.

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