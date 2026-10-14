Les marchés boursiers restent stables alors que les fabricants de puces électroniques se redressent dans l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les valeurs technologiques restent stables, ASML en hausse après la publication de ses résultats

* Les marchés monétaires tablent sur une probabilité d'environ 20 % d'une hausse des taux de la Fed ce mois-ci

* Le Brent progresse de près de 1 % à 106,5 dollars le baril

* Les obligations d'État restent stables; le rendement des obligations américaines à 30 ans recule pour le quatrième jour consécutif

(Mises à jour tout au long de l'article)

par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé mercredi, soutenus par une stabilisation des titres liés à l’IA et des obligations d’État, les investisseurs limitant au maximum la volatilité dans l’attente des chiffres de l’inflation américaine attendus plus tard dans la journée.

Les valeurs technologiques européennes ont figuré parmi les secteurs les plus performants de la journée, emboîtant le pas à la reprise observée pendant la nuit en Asie, où Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont toutes deux clôturé en hausse, ainsi qu’aux perspectives optimistes du fabricant néerlandais d’équipements pour semi-conducteurs ASML

ASML.AS , dont l’action a progressé de 3 %.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,4 %, tandis que l'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a légèrement augmenté de 0,1 %.

Le sentiment est toutefois resté prudent, les cours du pétrole ayant augmenté à la suite d’attaques contre deux navires dans le détroit d’Ormuz et après que des responsables iraniens ont déclaré à Reuters qu’ils déployaient de nouvelles tactiques pour cibler les navires, ce qui accroît le risque de nouvelles perturbations de l’approvisionnement énergétique.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 , qui se situent à leur plus haut niveau depuis près de deux semaines, affichaient en fin de séance une hausse de près de 1 % sur la journée, à 106,5 dollars le baril.

“La géopolitique et l’IA restent les principaux moteurs du marché. Il semble y avoir peu de progrès sur le front géopolitique, un accord paraissant de moins en moins probable avant les élections de mi-mandat. Nous faisions partie du camp des optimistes, mais nous devons admettre que les chances d’aboutir ne serait-ce qu’à un compromis semblent faibles”, a déclaré Mohit Kumar, stratège chez Jefferies.

Les obligations d’État ont également connu un répit après plusieurs semaines de ventes massives quasi ininterrompues, face à la hausse des prix de l’énergie et aux anticipations croissantes d’une poursuite de la hausse des taux d’intérêt mondiaux.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR a reculé de 2 points de base à 5,2 %, se rapprochant de son plus bas niveau en deux semaines, tandis que les rendements à 30 ans US30YT=RR ont également baissé de 2 points de base à 5,58 %, s’apprêtant à enregistrer une quatrième baisse quotidienne, leur plus longue série de ce type depuis juin.

Une nouvelle série de résultats des grandes banques, cette fois-ci ceux de Bank of America et de Morgan Stanley, sera publiée plus tard dans la journée de mercredi. Les valeurs bancaires américaines ont perdu du terrain après la publication de résultats trimestriels mitigés de Citigroup C.N et de plusieurs de ses concurrents, ce qui a pesé sur l’ensemble du marché.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et ceux sur le Nasdaq NQc1 étaient en hausse de 0,2 %.

ATTENTE DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

Les investisseurs attendaient la publication mercredi de l’indice des prix à la consommation américain pour septembre

USCPF=ECI , qui devrait avoir progressé, compte tenu de la hausse des coûts de l’énergie et d’autres matières premières le mois dernier.

Les économistes estiment que l’inflation globale s’est accélérée pour atteindre 3,6 % en glissement annuel en septembre en raison du rebond des prix de l’énergie, l’IPC sous-jacent ayant quant à lui progressé de 0,2 % en glissement mensuel.

À l’heure actuelle, les marchés monétaires indiquent que les opérateurs attribuent une probabilité d’environ 20 % à une hausse des taux de la Réserve fédérale à la fin du mois et une probabilité proche de 100 % à une hausse en décembre. Les données sur l’inflation publiées mercredi pourraient permettre d’affiner ces prévisions.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré que la Fed pourrait devoir relever son taux directeur une nouvelle fois cette année pour freiner l’inflation, mais qu’il ne voyait pas la nécessité de hausses en 2027.

“Plusieurs membres du FOMC ayant indiqué qu’une pause était probable ce mois-ci dans un contexte de modération de la création d’emplois, nous doutons que les chiffres de l’inflation soient suffisamment élevés pour modifier sensiblement les probabilités d’une hausse”, a déclaré Eugene Leow, stratège senior en taux chez DBS, dans une note.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à six autres devises, est resté stable ce jour-là à 102,17, proche de son plus haut niveau depuis avril 2025. L’euro EUR= a légèrement progressé à 1,1203 dollar, tout comme la livre sterling GBP= , qui s’échangeait à 1,326 dollar.

Par ailleurs, en Chine, les données publiées mercredi ont montré que les prix à la production avaient progressé à leur rythme le plus rapide depuis plus de quatre ans, tandis que l’inflation à la consommation avait légèrement augmenté le mois dernier, même si la faiblesse de la demande intérieure a permis de contenir la hausse des pressions inflationnistes générales.