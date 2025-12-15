Les marchés boursiers reculent avant les décisions des banques centrales et les données clés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les banques centrales, dont la BCE, la BOJ, la BOE, la Riksbank et la Norges Bank, doivent se réunir

Reprise des données américaines retardées, notamment sur l'emploi et l'inflation

Le vote des détenteurs d'obligations de China Vanke ravive les inquiétudes concernant le secteur immobilier

(Actualisation des marchés jusqu'à l'après-midi asiatique, ajout de citations et de la RBNZ) par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont chuté lundi, plombées par la chute de Wall Street et par de nouvelles inquiétudes concernant l'immobilier chinois, alors que les investisseurs limitent la prise de risque au début d'une semaine chargée en décisions des banques centrales et en données économiques.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a perdu 1,2%, entraîné par une chute de 2,7% des actions sud-coréennes .KS11 , l'un des marchés les plus performants au monde cette année.

"La baisse du risque en Asie ressemble plus à une retombée de l'effondrement de la dynamique américaine et de la technologie de vendredi dernier qu'à un catalyseur spécifique à la région", a déclaré Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour. "Le dénouement de l'opération AI-capex a pesé sur l'appétit mondial pour le risque, et dans un contexte de liquidité réduite en fin d'année, ces mouvements ont tendance à se propager rapidement à travers les régions."

Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 ont rebondi de 0,3 %, tandis que le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans était en baisse de 2,2 points de base à 4,1743 %, les investisseurs attendant une série de données économiques et une série de décisions de la part des banques centrales.

LES MALHEURS DE L'IMMOBILIER EN CHINE Contre le yuan chinois négocié offshore CNH= , le dollar américain a glissé de 0,1% à 7,0486 yuans, oscillant autour de son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, après que les données sur la production industrielle et les ventes au détail aient encore ralenti en novembre.

Les données officielles ont montré lundi que les prix des logements neufs ont prolongé leur déclin en novembre, indiquant qu'une reprise de la demande reste insaisissable malgré la promesse du gouvernement de stabiliser le secteur.

China Vanke 000002.SZ a déclaré qu'il convoquerait une deuxième réunion des détenteurs d'obligations, après que le promoteur immobilier soutenu par l'État n'ait pas réussi à obtenir l'approbation des détenteurs d'obligations pour prolonger d'un an un paiement obligataire arrivant à échéance lundi, augmentant le risque de défaut de paiement et renouvelant les inquiétudes sur le secteur immobilier en crise.

"Si Vanke finit par faire défaut, nous pensons que les ramifications sur le secteur immobilier chinois peuvent être significatives", a déclaré Jeff Zhang, analyste des actions chez Morningstar. "Les investisseurs pourraient s'inquiéter davantage du bilan et de l'attitude du gouvernement à l'égard du renflouement, même pour les 'valeurs sûres'"

LES DÉCISIONS DES BANQUES CENTRALES SE PROFILENT

Parmi les banques centrales qui prendront des décisions cette semaine, la Banque du Japon devrait relever ses taux de 25 points de base à 0,75 %, tandis que la Banque d'Angleterre pourrait procéder à une réduction de même ampleur à 3,75 %. La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux d'intérêt, tout comme la Riksbank suédoise et la Norges Bank norvégienne.

Les investisseurs auront également la possibilité de consulter les données économiques qui ont été retardées par la fermeture du gouvernement américain, notamment le rapport sur l'emploi pour le mois de novembre et l'indice mensuel des prix à la consommation.

"Il convient de prendre les données de cette semaine avec des pincettes compte tenu des problèmes de collecte des données et de l'impact économique direct de la fermeture du gouvernement", a déclaré Ben Bennett, responsable de la stratégie d'investissement pour l'Asie chez L&G Asset Management à Hong Kong. "Il faudra attendre 2026 pour avoir une vision plus claire de l'économie américaine"

Au Japon, les actions ont bénéficié d'un certain soutien après que l'enquête "tankan " de la BOJ, très surveillée, a montré lundi que le climat des affaires des grands fabricants a atteint son plus haut niveau en quatre ans, ce qui suggère que l'économie résiste à l'augmentation des droits de douane américains. Le Topix .TOPX était en hausse de 0,2%, tandis que le yen s'est apprécié de 0,6% à 154,955 contre le dollar américain, approchant son plus haut niveau en une semaine.

Le dollar kiwi a glissé de 0,4 % à 0,5781 $ après les commentaires de la nouvelle gouverneure de la banque centrale de Nouvelle-Zélande, Anna Breman, qui a averti que les conditions du marché financier s'étaient resserrées au cours des dernières semaines, ce qui a conduit les investisseurs à réduire les attentes d'augmentation des taux pour l'année prochaine.

Dans le secteur des matières premières, le pétrole Brent

LCOc1 était en hausse de 0,5 % à 61,44 $, les craintes concernant l'offre liées aux tensions entre les États-Unis et le Venezuela et ailleurs ayant fait grimper les prix.

Imperial Oil IMO.TO a déclaré dimanche qu'elle avait lancé une alerte incendie dans sa raffinerie de 120 000 barils par jour dans l'Ontario, au Canada. Dans le même temps, la Russie a déclaré qu'une raffinerie de pétrole à Afipsky n'avait pas été endommagée par une attaque de drone ukrainien .

Sur le front géopolitique, l'envoyé américain Steve Witkoff a déclaré que "beaucoup de progrès ont été faits" dans les pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine à Berlin dimanche.

L'or XAU= a prolongé son récent rallye dans un cinquième jour alors qu'il s'approche d'un record de 4 381,21 $. Le prix du lingot au comptant était en hausse de 1,0 % à 4 344,89 $.

Les marchés des crypto-monnaies ont mis fin à une série de trois jours de pertes, avec le bitcoin BTC= en hausse de 1,3 % à 89 598,96 $ et l'éther ETH = en hausse de 1,5 % à 3 127,57 $.