Prochain président de la Fed : le favori Kevin Hassett affirme son indépendance vis-à-vis de Donald Trump

L'économiste de 63 ans, conseiller du président américain, est en bonne position pour prendre la succession de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine.

Kevin Hassett, avec Donald Trump, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 3 décembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Quel "Kevin" pour piloter la Fed? La bataille pour la succession de Jerome Powell à la tête de la Fed se joue notamment entre l'ancien gouverneur Kevin Warsh, et l'actuel conseiller économique de Donald Trump, Kevin Hassett. Ce dernier, favori pour piloter la Fed, a fait valoir dimanche 14 décembre que la mission de la banque centrale américaine était de faire preuve d'indépendance et d'appuyer ses décisions sur les indicateurs économiques, tout en affirmant mais que l'opinion présidentielle "comptait".

"Au bout du compte, le travail de la Fed est d'être indépendante"

En tant qu'"actif conseiller du président, je parle avec lui de quasiment tout presque chaque jour. J'ai, à coup sûr, parlé de politique monétaire" avec lui, a répondu M. Hassett, interrogé sur la chaîne CBS pour savoir s'il consulterait fréquemment le président s'il était choisi pour remplacer Jerome Powell, dont le mandat s'achève en mai. "Je pense qu'il a des avis très forts et bien étayés sur ce que nous devrions faire", a poursuivi M. Hassett. "Mais, au bout du compte, le travail de la Fed est d'être indépendante et de travailler avec un groupe de personnes qui constituent le conseil des gouverneurs du FOMC", le comité monétaire de la Fed, a-t-il relevé.

Donald Trump "n'aurait aucun poids" sur la décision du comité, a assuré l'économiste. "C'est juste son opinion qui compte, si elle est bonne, si elle s'appuie sur les données économiques", a-t-il expliqué.

S'exprimant depuis la Maison Blanche un peu plus tard, le président a indiqué qu'il sélectionnerait "bientôt" le successeur de Jerome Powell. "Malgré lui, nous avons des chiffres que personne n'a jamais vus. (...) Nous luttons, malgré lui, et nous aurons bientôt un nouveau bon chef de la Fed, qui va vouloir voir les taux d'intérêts baisser", a ajouté M. Trump, sans jamais nommer Jerome Powell. "C'est un incompétent. C'est une personne incompétente qui souffre d'un trouble mental", qu'il a baptisé le "Trump derangement syndrome", a-t-il ajouté.

Il avait laissé entendre début décembre que Kevin Hassett était son favori pour présider la Réserve fédérale. Il avait ensuite affirmé qu'il annoncerait son choix "probablement en début d'année prochaine".

"Il y a Kevin et Kevin"

Selon Kevin Hassett, le rôle du président de la Fed est d'obtenir "un consensus du (FOMC) sur ce que les taux devraient être (...) mais, au bout du compte, c'est le comité qui vote". "J'espère que Kevin Warsh parlerait aussi au président (Trump) s'il était président de la Fed", a ajouté le sexagénaire et l'un des plus fidèles conseillers de Donald Trump, défendant ses politiques sans ciller, faisant référence à un autre candidat probable.

"Il y a Kevin et Kevin. Je pense que les deux Kevin sont géniaux", a commenté sur le sujet Donald Trump au Wall Street Journal , évoquant par ailleurs "deux autres personnes très bien" pouvant prétendre au siège de Jerome Powell.

Le choix de Donald Trump devra être validé par le Sénat à majorité républicaine. Il a tenté en vain d'accélérer le départ de Jerome Powell, multipliant insultes et récriminations à l'égard de celui qu'il avait nommé à ce poste pendant son premier mandat. Il dit depuis regretter amèrement ce choix, la Fed maintenant les taux d'intérêt à un niveau trop élevé à son goût. Il a encore déclaré mercredi qu'elle aurait pu "doubler, au minimum" la baisse des taux directeurs décidée ce jour-là, d'un quart de point.