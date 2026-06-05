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Les marchés boursiers reculent alors que l'essor de l'IA marque une pause et que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 06:32

Les marchés boursiers
asiatiques ont chuté vendredi , les investisseurs ayant pris
leurs bénéfices sur les valeurs technologiques et adopté une
attitude défensive à l'approche du week-end, inquiets de la
recrudescence des hostilités au Moyen-Orient alors que les
pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont dans
l'impasse.
     La milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran, a rejeté
jeudi une nouvelle proposition de cessez-le-feu au Liban et
Israël a déclaré qu'il ne retirerait pas ses troupes du pays,
sapant ainsi les efforts du président américain Donald Trump
pour mettre fin aux combats dans cette région et parvenir à un
accord de paix avec Téhéran.
    Par ailleurs, la vague de ventes déclenchée par
l'intelligence artificielle après que le fabricant de puces
Broadcom  AVGO.O  a annoncé  mercredi des résultatsdécevants 
 s'est poursuivie pour une deuxième journée consécutive.
Tout cela a entraîné une baisse de 1,8% de l'indice MSCI, qui
regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors
Japon  .MIAPJ0000PUS , lors des échanges asiatiques. Le Kospi
sud-coréen  .KS11 , fortement orienté vers les technologies, a
plongé jusqu'à 7% et le Nikkei japonais  .N225  a reculé de
1,6%.
    “Il semble y avoir une forte aversion au risque
aujourd'hui”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des
investissements chez Saxo.
“La Corée a été l'un des principaux bénéficiaires du supercycle
de la mémoire IA. Ainsi, lorsque Broadcom a déçu les attentes en
matière d'IA, les investisseurs ont rapidement réduit leur
exposition à l'ensemble de la chaîne des semi-conducteurs”,
a-t-elle ajouté.
    “Le problème n’est pas que la demande en IA ait disparu,
mais que les attentes étaient devenues extrêmement élevées, et
même de bons chiffres ne suffisent plus à moins que les
prévisions ne continuent de progresser.”
L'  NQc1  des contrats à terme sur le Nasdaq a reculé de 1,1% et
l'  ESc1  des contrats à terme sur le S&P 500 a baissé de 0,6%,
après une séance mitigée  à Wall Street cette nuit. L'
 STXEc1  des contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 a reculé de
0,1%, tandis que l'  FDXc1  des contrats à terme sur le DAX a
perdu 0,4% et que l'  FFIc1  des contrats à terme sur le FTSE
est restée stable.
    Les cryptomonnaies ont prolongé leurs récentes baisses, le
bitcoin  BTC=  perdant 1,4% à 62.725,54 $ (XX.XXX,XX euros) et
s'orientant vers une baisse hebdomadaire de 15%, sa plus forte
depuis la semaine où FTX s'est effondré en novembre 2022, tandis
que l'ether  ETH=  reculait de 2,3% à 1.732,09 $ (X.XXX,XX
euros).
  
     
    LE PÉTROLE EN VOIE DE TOURNER À LA HAUSSE SUR LA SEMAINE
Les cours du pétrole ont peu évolué vendredi, les traders
attendant plus de précisions sur les négociations entre les
États-Unis et l'Iran, mais s'apprêtaient à enregistrer une
hausse hebdomadaire , les hostilités survenues en début de
semaine ayant fait craindre un choc énergétique prolongé.
Les contrats à terme sur le Brent  LCOc1  ont progressé de 0,4%
à 95,38 $ (XX,XX euros) le baril et sont en passe d'enregistrer
une hausse de plus de 3,5% sur la semaine, tandis que les
contrats à terme sur le brut américain  CLc1  ont légèrement
augmenté de 0,1% à 93,12 $ (XX,XX euros) par baril, et
s'apprêtaient également à progresser de plus de 6,5% cette
semaine.
Kristian Kerr, responsable de la stratégie macroéconomique chez
LPL Financial, a déclaré que les marchés sous-estimaient la
complexité liée au rétablissement du trafic maritime dans le
détroit d'Ormuz à ses niveaux d'avant-guerre, même si Washington
et Téhéran parvenaient à un protocole d'accord .
    “Toute augmentation précoce des volumes de barils proviendra
probablement du pétrole brut déjà produit, y compris celui
stocké sur des navires immobilisés ou à quai et les cargaisons
iraniennes en entrepôt, plutôt que d’une reprise durable de la
production ou des exportations”, a-t-il déclaré.
    “En d’autres termes, il s’agit davantage de lever les
goulets d’étranglement existants que de relancer la base
d’approvisionnement.”
     
    LES REGARDS TOURNÉS VERS LES CHIFFRES DE L'EMPLOI NON
AGRICOLE AUX ÉTATS-UNIS
    Sur le marché des devises, le dollar était en passe
d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 0,5%  =USD , soutenu
par le conflit au Moyen-Orient.
Le yen  JPY=  s'est maintenu près du niveau de 160 pour un
dollar et a finalement gagné 0,1% à 159,95, alors que les
responsables japonais ont intensifié leurs avertissements 
sur la devise en difficulté, gardant les traders en alerte face
à une nouvelle intervention de Tokyo.
     Les données publiées vendredi ont montré que les
réserves de change du Japon avaient baissé de 77 milliards de
dollars (XX milliards d'euros) en mai.
Du côté des autres devises, l'euro  EUR=  s'échangeait en fin de
séance à 1,1614 $ (X,XXXX euro), tandis que la livre sterling
 GBP=  restait pratiquement inchangée à 1,34265 $ (X,XXXXX
euro).
    L'attention se porte désormais sur les données très
attendues sur l'emploi non agricole aux États-Unis, qui seront
publiées plus tard dans la journée.
    Les prévisions du marché tablent sur une solide hausse de
85.000 emplois, maintenant le taux de chômage à 4,3%. Tout
résultat supérieur à ces prévisions réduirait probablement
encore les chances d'une hausse des taux par la Réserve
fédérale.
Par ailleurs, l'  XAU=  de l'or au comptant areculé de 0,8% à
4.439,91 $ (X.XXX,XX euros). GOL/

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