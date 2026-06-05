Les marchés boursiers reculent alors que l'essor de l'IA marque une pause et que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté vendredi , les investisseurs ayant pris leurs bénéfices sur les valeurs technologiques et adopté une attitude défensive à l'approche du week-end, inquiets de la recrudescence des hostilités au Moyen-Orient alors que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse. La milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran, a rejeté jeudi une nouvelle proposition de cessez-le-feu au Liban et Israël a déclaré qu'il ne retirerait pas ses troupes du pays, sapant ainsi les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats dans cette région et parvenir à un accord de paix avec Téhéran. Par ailleurs, la vague de ventes déclenchée par l'intelligence artificielle après que le fabricant de puces Broadcom AVGO.O a annoncé mercredi des résultatsdécevants s'est poursuivie pour une deuxième journée consécutive. Tout cela a entraîné une baisse de 1,8% de l'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , lors des échanges asiatiques. Le Kospi sud-coréen .KS11 , fortement orienté vers les technologies, a plongé jusqu'à 7% et le Nikkei japonais .N225 a reculé de 1,6%. “Il semble y avoir une forte aversion au risque aujourd'hui”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo. “La Corée a été l'un des principaux bénéficiaires du supercycle de la mémoire IA. Ainsi, lorsque Broadcom a déçu les attentes en matière d'IA, les investisseurs ont rapidement réduit leur exposition à l'ensemble de la chaîne des semi-conducteurs”, a-t-elle ajouté. “Le problème n’est pas que la demande en IA ait disparu, mais que les attentes étaient devenues extrêmement élevées, et même de bons chiffres ne suffisent plus à moins que les prévisions ne continuent de progresser.” L' NQc1 des contrats à terme sur le Nasdaq a reculé de 1,1% et l' ESc1 des contrats à terme sur le S&P 500 a baissé de 0,6%, après une séance mitigée à Wall Street cette nuit. L' STXEc1 des contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 a reculé de 0,1%, tandis que l' FDXc1 des contrats à terme sur le DAX a perdu 0,4% et que l' FFIc1 des contrats à terme sur le FTSE est restée stable. Les cryptomonnaies ont prolongé leurs récentes baisses, le bitcoin BTC= perdant 1,4% à 62.725,54 $ (XX.XXX,XX euros) et s'orientant vers une baisse hebdomadaire de 15%, sa plus forte depuis la semaine où FTX s'est effondré en novembre 2022, tandis que l'ether ETH= reculait de 2,3% à 1.732,09 $ (X.XXX,XX euros). LE PÉTROLE EN VOIE DE TOURNER À LA HAUSSE SUR LA SEMAINE Les cours du pétrole ont peu évolué vendredi, les traders attendant plus de précisions sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran, mais s'apprêtaient à enregistrer une hausse hebdomadaire , les hostilités survenues en début de semaine ayant fait craindre un choc énergétique prolongé. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,4% à 95,38 $ (XX,XX euros) le baril et sont en passe d'enregistrer une hausse de plus de 3,5% sur la semaine, tandis que les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont légèrement augmenté de 0,1% à 93,12 $ (XX,XX euros) par baril, et s'apprêtaient également à progresser de plus de 6,5% cette semaine. Kristian Kerr, responsable de la stratégie macroéconomique chez LPL Financial, a déclaré que les marchés sous-estimaient la complexité liée au rétablissement du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz à ses niveaux d'avant-guerre, même si Washington et Téhéran parvenaient à un protocole d'accord . “Toute augmentation précoce des volumes de barils proviendra probablement du pétrole brut déjà produit, y compris celui stocké sur des navires immobilisés ou à quai et les cargaisons iraniennes en entrepôt, plutôt que d’une reprise durable de la production ou des exportations”, a-t-il déclaré. “En d’autres termes, il s’agit davantage de lever les goulets d’étranglement existants que de relancer la base d’approvisionnement.” LES REGARDS TOURNÉS VERS LES CHIFFRES DE L'EMPLOI NON AGRICOLE AUX ÉTATS-UNIS Sur le marché des devises, le dollar était en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 0,5% =USD , soutenu par le conflit au Moyen-Orient. Le yen JPY= s'est maintenu près du niveau de 160 pour un dollar et a finalement gagné 0,1% à 159,95, alors que les responsables japonais ont intensifié leurs avertissements sur la devise en difficulté, gardant les traders en alerte face à une nouvelle intervention de Tokyo. Les données publiées vendredi ont montré que les réserves de change du Japon avaient baissé de 77 milliards de dollars (XX milliards d'euros) en mai. Du côté des autres devises, l'euro EUR= s'échangeait en fin de séance à 1,1614 $ (X,XXXX euro), tandis que la livre sterling GBP= restait pratiquement inchangée à 1,34265 $ (X,XXXXX euro). L'attention se porte désormais sur les données très attendues sur l'emploi non agricole aux États-Unis, qui seront publiées plus tard dans la journée. Les prévisions du marché tablent sur une solide hausse de 85.000 emplois, maintenant le taux de chômage à 4,3%. Tout résultat supérieur à ces prévisions réduirait probablement encore les chances d'une hausse des taux par la Réserve fédérale. Par ailleurs, l' XAU= de l'or au comptant areculé de 0,8% à 4.439,91 $ (X.XXX,XX euros). GOL/