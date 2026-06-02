Les marchés boursiers rebondissent, l'optimisme lié à l'IA compensant les inquiétudes au Moyen-Orient

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* L'optimisme autour de l'IA et les prévisions favorables pour le secteur technologique stimulent la reprise boursière mondiale

* Le pétrole recule, mais les tensions au Moyen-Orient persistent

* L'inflation sous-jacente de la zone euro augmente, une hausse des taux de la BCE est attendue

(Mises à jour tout au long de l'article) par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi mardi, portés par un regain d'optimisme autour de l'IA après l'initiative d'Anthropic visant une cotation sur le marché boursier américain, tandis que les prix du pétrole et les rendements obligataires ont baissé grâce à un regain d'espoir concernant un accord entre les États-Unis et l'Iran .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de plus de 1 % à 94 dollars le baril, effaçant les gains importants de la séance précédente, après que le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec l'Iran se poursuivaient.

Ses commentaires sont intervenus malgré un rapport indiquant que Téhéran avait suspendu les négociations indirectes avec Washington visant à mettre fin aux hostilités, ce qui a incité les investisseurs à la prudence quant aux efforts visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis trois mois et a souligné la fragilité du cessez-le-feu en vigueur.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a progressé de près de 0,8 % en début de séance, les prévisions optimistes du fabricant de puces STMicroelectronics .STMMI.MI ayant stimulé les valeurs technologiques.

L'ENGOUEMENT POUR L'IA

Anthropic a annoncé lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, devançant ainsi son rival OpenAI dans une course très suivie pour accéder aux marchés publics. Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, cherche également à lever 80 milliards de dollars de capitaux propres pour financer l'expansion de son infrastructure d'IA.

« Cela témoigne des sommes colossales nécessaires pour rester dans la course à l'IA. Cela marque un changement significatif, passant d'une période de flux de trésorerie disponible abondant à une situation où l'on doit aller quémander des fonds sur les marchés pour financer son expansion », a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Sur le plan macroéconomique, l'Institute for Supply Management a annoncé lundi que l'indice PMI manufacturier américain était passé à 54,0 en mai, contre 52,7 le mois précédent, dépassant les attentes pour atteindre son plus haut niveau en quatre ans, probablement sous l'effet des entreprises anticipant leurs commandes face à la hausse des prix et aux inquiétudes liées à l'approvisionnement dans le contexte de la guerre en Iran.

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ESc1 et l'indice Nasdaq 100 NQc1 ont reculé d'environ 0,1 %, laissant présager une ouverture en légère baisse après que les deux indices aient enregistré lundi leur huitième hausse consécutive et atteint de nouveaux records .SPX .IXIC .

« C'est la première fois en un an que le S&P enregistre huit hausses quotidiennes consécutives. Et si l'on examine l'évolution sur une base hebdomadaire, une hausse cette semaine marquerait la 10e progression consécutive du S&P, ce que nous n'avons pas vu depuis 1985 », a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank. ) À Taipei, Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré que la société disposait d’un approvisionnement suffisant pour soutenir la forte croissance des processeurs centraux (, des processeurs) et des processeurs graphiques (, mais a reconnu que les contraintes d’approvisionnement restaient une source de préoccupation.

Les actions sud-coréennes ont connu une forte volatilité, l'indice de référence KOSPI ayant fortement chuté après avoir atteint un niveau record, alors que des valeurs phares telles que Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont connu des fluctuations.

Sur les marchés des changes, le dollar est resté globalement stable. L'euro EUR= , toujours en baisse de 1,5 % par rapport à son niveau au début de la guerre, s'établissait à 1,1643 dollar.

Les données ont montré que l'inflation sous-jacente de la zone euro a augmenté de 2,5 % en glissement annuel en mai, dépassant les prévisions de 2,4 % et le taux de 2,1 % enregistré en avril. Les marchés monétaires anticipent une hausse de 0,25 point de la Banque centrale européenne ce mois-ci, suivie d'au moins une autre d'ici la fin de l'année 0#EURIRPR .

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé de 4,4 points de base à 4,43 %, tandis que celui des Bunds allemands à 10 ans a chuté de près de 6 points de base à 2,956 %.

L'or XAU= a progressé de 1 % à 4 527 dollars l'once.