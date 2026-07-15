Les marchés boursiers progressent après la publication d'un chiffre d'inflation modéré aux États-Unis, tandis que l'attention se porte sur le Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours en fonction des échanges matinaux aux États-Unis)

* Les indices de Wall Street progressent tandis que le dollar et les rendements obligataires reculent

* La faiblesse de l'inflation américaine tempère les anticipations de hausse des taux

* Les résultats d'entreprises apportent un soutien

* Les cours du pétrole cèdent leurs gains antérieurs

par Sinéad Carew et Danilo Masoni

L'indice mondial des actions MSCI a progressé mercredi après une baisse inattendue de l'inflation aux États-Unis et une deuxième journée de résultats financiers solides, tandis que les contrats à terme sur le pétrole ont reculé alors même que les tensions entre les États-Unis et l'Iran ne montraient aucun signe d'apaisement. Les prix à la production aux États-Unis se sont révélés plus faibles que prévu en juin, ce qui constitue un nouvel indice – à l'instar des données sur les prix à la consommation publiées mardi – que l'inflation était en recul avant la récente escalade du conflit au Moyen-Orient.

Le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail a indiqué mercredi que l’indice des prix à la production pour la demande finale avait reculé de 0,3% le mois dernier, alors que les économistes tablaient sur une stabilité.

Dans le même temps, les États-Unis ont mené mercredi une nouvelle vague de frappes contre les systèmes de défense côtière iraniens ainsi que contre des sites de stockage et de lancement de missiles de croisière, après avoir réimposé un blocus naval sur les ports iraniens, tandis que l’Iran menaçait de suspendre davantage ses exportations énergétiques dans la région. Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, une société d’investissement familiale située à New Vernon, dans le New Jersey, a fait remarquer que, bien que les dernières données sur l’inflation aient soutenu les actions mercredi, les investisseurs ignoraient les inquiétudes concernant l’Iran et le fait que les chiffres de juin ne reflètent pas les récentes hausses des cours du pétrole. “Nous sommes dans une phase où les mauvaises nouvelles ne semblent pas nuire au marché, et celles qui ne sont pas aussi mauvaises que nous le pensions aident même le marché”, a déclaré M. Meckler. Les résultats publiés mercredi ont également contribué à améliorer le sentiment des investisseurs, après le démarrage en force mardi de la saison des résultats par certaines banques de Wall Street . Morgan Stanley MS.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une forte activité de fusions-acquisitions. Le bénéfice trimestriel de BlackRock BLK.N a progressé, le rebond boursier ayant dopé la valeur des actifs de ses clients. Dans le secteur de la santé, les ventes et le bénéfice de Johnson & Johnson JNJ.N ont dépassé les attentes des analystes.

À 11h44 (heure de l'Est) (15h45 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 172,89 points, soit 0,33%, à 52.681,16, le S&P 500 .SPX a gagné 12,74 points, soit 0,17%, à 7.556,33 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 86,70 points, soit 0,33%, à 26.193,95.

L’indice de prix MSCI World .MIWO00000PUS a gagné 5,20 points, soit 0,46%, à 1.126,77, tandis que l’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,12%.

Plus tôt, l’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , à forte composante technologique, a clôturé en hausse de plus de 6%, le fabricant de puces mémoire SK Hynix 000660.KS ayant bondi de 8,8% à Séoul. En revanche, ses actions cotées aux États-Unis ont reculé de près de 10% et l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie a chuté de plus de 3%. Plus tôt, le Nikkei japonais .N225 avait progressé de 1,5%.

Du côté des obligations d’État, les rendements des bons du Trésor américain ont baissé, le bon du Trésor à 10 ans de référence étant en passe d’enregistrer ses premières baisses quotidiennes consécutives depuis près de trois semaines, après que des données économiques ont montré un apaisement des pressions sur les prix pour la deuxième journée d’affilée. Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans de référence

US10YT=RR a reculé de 3,57 points de base, passant de 4,585% mardi en fin de séance à 4,549%, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 1,98 point de base pour s’établir à 5,0742%. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 4,37 points de base à 4,149%. Sur le marché des devises , le dollar a reculé face aux principales devises après que ces données ont renforcé les signes d’un ralentissement de l’inflation, alimentant ainsi l’espoir que la Réserve fédérale puisse rester patiente en matière de taux d’intérêt. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,16% à 100,72, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,14% à 1,1435 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,07% à 162,11.

Les cours du pétrole ont connu des fluctuations, les opérateurs surveillant de près les hostilités au Moyen-Orient et les perspectives concernant le transport d’énergie dans le détroit d’Ormuz. Le brut américain CLc1 a reculé de 0,98% à 78,56 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 83,80 dollars le baril, en baisse de 1,1% sur la journée.

Le cours de l'or au comptant XAU= a reculé de 0,11% à 4.048,79 dollars l'once.