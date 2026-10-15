Les marchés boursiers mondiaux stagnent alors que les craintes liées à l'IA et aux taux d'intérêt pèsent sur le secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours dans l'ensemble du texte, ajout des cours de clôture du pétrole et des commentaires des analystes)

* Le S&P 500 et le Dow Jones progressent; le Nasdaq s'inscrit en légère hausse

* FedWatch indique que la probabilité implicite d'une hausse des taux le 28 octobre s'établit à 27 %, contre 73 % pour le maintien des taux

* Le dollar recule après avoir atteint son plus haut niveau depuis 18 mois

* Les actions coréennes et japonaises malmenées par les inquiétudes liées à l'IA

par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux sont restés stables jeudi, les inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA et la hausse des taux d’intérêt ayant alimenté une vague de ventes continue sur les valeurs technologiques et les actions du secteur des semi-conducteurs.

Les investisseurs sont déstabilisés par les valorisations des entreprises de l'écosystème de l'IA, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour remettre en question la pérennité de la demande en centres de données.

À Wall Street, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX affichait en fin de séance une baisse de 1,7 %. L’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq ont inversé la tendance baissière observée en début de séance et affichaient une hausse, tirés par les valeurs de la santé et des matériaux, tandis que le Dow Jones progressait de 1 %.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 1,08%, le S&P 500 .SPX de 0,27% et le Nasdaq Composite .IXIC de 0,11%.

“Les investisseurs se montrent clairement très nerveux en ce moment quant à l’avenir de l’IA”, a déclaré Amanda Agati, directrice des investissements chez PNC Financial Services Group.

Une violente vague de ventes, tirée par le secteur technologique, a frappé les marchés boursiers asiatiques. L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , dont la présence de nombreux grands fabricants de puces l’avait placé parmi les principaux bénéficiaires de l’euphorie liée à l’IA, a plongé de près de 8 %, tandis que le Nikkei 225 .N225 a chuté de près de 5 %.

“Je pense que cette vague de ventes reflète la prudence des investisseurs vis-à-vis du segment le plus vulnérable de l’écosystème de l’IA, les dirigeants du secteur technologique prônant un ralentissement du rythme de développement des modèles de pointe”, a déclaré Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille chez Eastspring Investments.

“Les marchés s'interrogent de plus en plus sur la pérennité et la trajectoire de la demande en capacité de calcul. Ces inquiétudes sont aggravées par la hausse des coûts de financement, qui augmente les taux de rendement minimaux requis pour les projets d'infrastructure d'IA à forte intensité capitalistique.”

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a clôturé en baisse de 3,12%, enregistrant sa plus forte chute journalière depuis fin juillet. L’indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a reculé de 0,01%.

Les actions européennes .STOXX ont effacé leurs pertes en début de séance et ont terminé en hausse de 0,38%.

BAISSE DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, référence du marché, sont retombés vers les 5 %, enregistrant leur plus forte baisse journalière depuis plus d’un an.

Les prix à la production aux États-Unis ont enregistré en septembre leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi, sous l’effet de l’augmentation des coûts des biens et des services, ce qui suggère que les pressions inflationnistes s’étendent au-delà du secteur de l’énergie.

Les nouvelles données sur les ventes au détail aux États-Unis ont montré qu’elles avaient progressé plus que prévu le mois dernier, soutenues par la hausse des prix de l’essence, mais elles ont également mis en évidence que les dépenses dans les autres secteurs restaient modérées.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 10,29 points de base, à 5,087%.

LE DOLLAR EN BAISSE

Les données sur l’inflation américaine publiées mercredi ont une nouvelle fois modifié les anticipations concernant la trajectoire des taux de la Fed, les traders ayant brièvement intégré une probabilité à peu près égale d’une hausse ce mois-ci, avant de revoir ces anticipations à la baisse.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité implicite de 73 % que la banque centrale américaine maintienne ses taux inchangés à l’issue de sa prochaine réunion de deux jours, le 28 octobre, un chiffre pratiquement inchangé par rapport au début de la semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Sur les marchés des changes, le dollar =USD a reculé après avoir atteint son plus haut niveau depuis 18 mois. Face au yen

JPY= , il a perdu 0,09% à 158,15 yens, tandis que l’euro EUR= a progressé de 0,47% à 1,12 dollar et que la livre sterling

GBP= a gagné 0,57% pour s’échanger à 1,33 dollar.

Sur les marchés pétroliers , le Brent LCOc1 a reculé de 0,13 % pour clôturer à 105,92 dollars le baril, les opérateurs évaluant les effets de l’assouplissement des sanctions américaines sur l’offre face aux attaques contre le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

L'or au comptant XAU= a progressé de 1,38% à 4.161,82 dollars l'once.