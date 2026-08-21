Les marchés boursiers mondiaux s'apprêtent à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-juillet, tandis que le dollar est sur la défensive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours, ajout des chiffres de l'indice PMI)

* Les rendements des bons du Trésor remontent alors que l'offre de Bessent s'essouffle

* Le pétrole frôle son plus haut niveau depuis quatre semaines alors que les États-Unis mettent en garde contre une guerre économique

* Le dollar s'apprête à enregistrer une perte hebdomadaire face aux principales devises

par Dhara Ranasinghe et Wayne Cole

Vendredi, les marchés boursiers mondiaux s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-juillet, dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés obligataires mondiaux et d’impasse diplomatique dans le Golfe, qui a propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis un mois et maintenu les risques d’inflation au centre des préoccupations. Alors que les actions européennes et les contrats à terme sur les actions américaines s’échangeaient en hausse, le sentiment restait prudent, le dollar s’affaiblissant. Les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans ont repris leur ascension après que l’intervention surprise de mercredi du Trésor n’a apporté qu’à peine une journée de répit face aux ventes déclenchées par les inquiétudes liées à une inflation élevée et aux pressions budgétaires.

Cette hausse s’est produite alors même que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent , a déclaré qu’il pourrait encore accroître les rachats de bons du Trésor par le gouvernement et a évoqué l’idée d’un assainissement budgétaire. Les analystes se sont montrés sceptiques quant à sa capacité à trouver suffisamment de réductions de dépenses pour réduire sérieusement un déficit budgétaire de plus de 6 % du produit intérieur brut, les charges d’intérêts s’élevant à elles seules cette année à 1 200 milliards de dollars, tandis que la dette américaine vient de franchir la barre des 40 000 milliards de dollars. Le dollar s’est maintenu près de ses plus bas niveaux depuis trois mois atteints jeudi =USD , le billet vert ayant reculé de 1 % cette semaine face aux autres principales devises.

"La première initiative (de rachat de bons du Trésor) a été tout à fait remarquable car elle a pris tout le monde par surprise, mais la grande question est de savoir si elle est suffisamment significative pour avoir un impact durable", a déclaré Christian Hantel, responsable des obligations d'entreprises mondiales chez Vontobel.

"Nous pourrions voir le marché continuer à tester si le Trésor est prêt à aller au-delà des 4 milliards de dollars annoncés précédemment. Les prochains jours s’annoncent donc intéressants." Le rendement des obligations américaines à 30 ans s’établissait à environ 5,25 % US30YT=RR , tandis que celui des obligations à 10 ans restait stable à 4,70 % US10YT=RR . Les marchés considèrent désormais que le seuil de 5,30 % pour les rendements des obligations à 30 ans constitue un seuil critique pour le Trésor américain, tout comme le niveau de 160 yens l’est devenu pour les décideurs politiques japonais.

La hausse des rendements fait grimper le coût de la dette à l’échelle mondiale, alors même que les géants de la technologie empruntent massivement pour financer leurs investissements dans l’intelligence artificielle, tout en réduisant la marge de sécurité sur les bénéfices des entreprises et en remettant en cause les valorisations boursières. Cette tension était manifeste sur le Nikkei .N225 , qui a cédé 0,3 %, portant ses pertes hebdomadaires à près de 4 % à ce jour, en passe d’enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-juillet. La Corée du Sud .KS11 et Taïwan .TWII ont toutes deux légèrement progressé, mais affichaient à nouveau une baisse sur la semaine.

Les marchés boursiers européens se sont raffermis. L'indice STOXX 600 s'apprêtait toutefois à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début juillet .STOXX , en recul d'environ 1 %. L'indice boursier mondial MSCI s'apprêtait quant à lui à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mi-juillet .MIWD00000PUS . À Wall Street, une saison des résultats exceptionnels a apporté un certain soutien, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 progressant de 0,3 %, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 gagnaient 0,6 %.

Le secteur de l’IA sera mis à l’épreuve la semaine prochaine lorsque Nvidia NVDA.O publiera ses résultats, l’attention se portant notamment sur ses perspectives concernant la demande en infrastructures et le chiffre d’affaires des centres de données.

Walmart WMT.O a montré jeudi ce qui se passe lorsque des attentes élevées sont déçues, en chutant de 9 % après avoir manqué ses objectifs de chiffre d’affaires.

GUERRE ET DÉVALUATION M. Bessent a également fait parler de lui en développant la promesse du président Donald Trump de mener une "guerre économique" contre l’Iran, affirmant que les États-Unis imposeraient "les sanctions les plus sévères de l’histoire" à ce pays. L’Iran a déclaré vendredi que sa réponse à toute nouvelle menace américaine serait "dévastatrice". L'affaiblissement des espoirs d’un accord qui permettrait la réouverturetotale du détroit d’Ormuz, d’une importance vitale , a propulsé le Brent à un plus haut sur un mois, proche de 95 dollars, avant que des prises de bénéfices ne s’installent.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en dernier lieu une légère baisse de 0,2 % à environ 93,5 dollars le baril, mais restaient en hausse de plus de 5 % sur la semaine, tandis que le brut américain CLc1 reculait de 0,3 % à 86,56 dollars. O/R Sur les marchés des changes, le dollar a enregistré des pertes généralisées sur la semaine, dans un contexte d’inquiétudes quant au fait que l’endettement américain sans cesse croissant et les incertitudes politiques érodent le pouvoir d’achat de la devise, poussant les investisseurs vers des actifs rares, notamment l’or. Le métal jaune a progressé de 1,6 % à environ 4.592 dollars l’once XAU= et a atteint son plus haut niveau en près de trois mois. GOL/ L’indice du dollar a reculé de 1 % sur la semaine, à 98,61

=USD , après avoir atteint dans la nuit son plus bas niveau depuis trois mois. L’euro a progressé d’un peu plus de 1 % sur la semaine, à 1,17 dollar EUR=EBS , après avoir atteint son plus haut niveau depuis 14 semaines. Face au franc suisse, valeur refuge, le dollar a reculé de 1,8 % cette semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis janvier CHF= . Citi a revu à la hausse ses prévisions euro/dollar, invoquant des vents contraires de plus en plus forts pour la devise américaine.

Des données encourageantes ont également soutenu l’euro. L’activité économique de la zone euro progresse à son rythme le plus rapide cette année grâce à une hausse des nouvelles commandes, en particulier dans l’industrie manufacturière, et à une reprise de la croissance des exportations, selon des enquêtes de conjoncture qui ont également montré un apaisement des pressions sur les prix.

Les inquiétudes liées à l’alourdissement de la dette américaine ont poussé certains investisseurs vers des alternatives telles que le bitcoin BTC= , qui a généralement bénéficié des efforts de diversification hors des actifs américains.

Vendredi, le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois et clôturait en hausse de près de 6 % à 76.446 dollars, en passe d’enregistrer une hausse hebdomadaire de 20 %, ce qui marquerait sa plus forte progression en deux ans et demi. "Le dollar subit de nouvelles pressions, en partie en raison du retour en force du discours sur la "dépréciation"", a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef chargé des marchés chez Capital Economics.

"Même si nous continuons de penser que ces inquiétudes sont quelque peu exagérées et que le contexte économique global devrait favoriser un dollar plus fort au cours des prochains mois, les surprises à répétition de la part des décideurs politiques américains pourraient bien avoir plus d’importance à court terme." Le dollar s’est légèrement mieux comporté face au yen, qui connaît lui-même de nombreux problèmes, et s’est maintenu près de 159 JPY=EBS . Les données ont montré que l’inflation sous-jacente à la consommation au Japon s’était accélérée en juillet, les entreprises répercutant la hausse des coûts d’importation, tandis qu’une enquête sur l’ industrie manufacturière a révélé une forte augmentation des nouvelles commandes.

Ces deux éléments ont renforcé les arguments en faveur d’une hausse des taux par la Banque du Japon en septembre. Les marchés anticipent toutefois déjà une hausse d’un quart de point à 1,25 % et souhaiteraient vivement que les décideurs politiques s’engagent à un resserrement monétaire plus rapide et plus agressif. 0#JPYIRPR