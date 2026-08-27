Les marchés boursiers mondiaux restent stables, les perspectives de Nvidia soutenant les valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les marchés après l'ouverture des marchés européens)

* Le titre Nvidia progresse de 6 % à Francfort

* Comme prévu, la Banque de Corée relève ses taux d'intérêt à 3 %

* Le Brent s'apprête à enregistrer une quatrième journée de baisse

* L'or et les cryptomonnaies progressent à l'approche du sommet de Jackson Hole

par Gregor Stuart Hunter et Danilo Masoni

Les marchés boursiers se sont stabilisés jeudi après que les solides prévisions de croissance des ventes de Nvidia ont soutenu les valeurs technologiques, tandis que les incertitudes géopolitiques et les données indiquant que l'indicateur d'inflation américain privilégié par la Réserve fédérale reste obstinément élevé ont freiné les échanges ailleurs.

Les valeurs technologiques européennes .SX8P ont mené la hausse sectorielle, avec une progression de 1,3 %. L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé d’environ 0,1 % et l’indice MSCI All Country World .MIWO00000PUS est resté pratiquement inchangé. Les marchés asiatiques, fortement orientés vers la technologie, se sont pour la plupart raffermis.

Mercredi, Nvidia NVDA.O a annoncé une hausse de son chiffre d’affaires d’environ 70 % pour l’exercice se terminant en janvier 2028, un chiffre bien supérieur aux prévisions des analystes. Le fabricant de puces a également indiqué que les pénuries de composants de mémoire continueraient à limiter le rythme auquel il peut accroître sa production.

“Les résultats de Nvidia ne peuvent être ignorés”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote, soulignant que les perspectives de ventes avaient fait la différence.

“Peu importe à quel point les attentes étaient élevées, peu importe à quel point les estimations non officielles étaient optimistes, Nvidia a réussi à dépasser toutes ces attentes.”

L'action Nvidia, cotée à Francfort, a progressé de 6 %, entraînant dans son sillage les contrats à terme de Wall Street.

LES MARCHÉS ASIATIQUES EN LÉGÈRE HAUSSE

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,3 %, prolongeant ainsi sa hausse pour la troisième journée consécutive. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a progressé de 1,5 %, réduisant ses gains antérieurs après que la Banque de Corée a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base à 3 %, conformément aux prévisions du marché qui tablait de justesse sur une hausse. Les actions taïwanaises .TWII ont progressé de 0,3 %, tandis que le Nikkei 225 .N225 a reculé de 0,2 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et le S&P 500 ESc1 ont progressé respectivement de 0,8 % et 0,4 % après une clôture en baisse la veille, alors que l’indice des dépenses de consommation personnelles avait augmenté de 0,2 % en juillet par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,1 % le mois d’avant.

“Si l’inflation sous-jacente du PCE en juillet s’est révélée conforme au consensus, les détails de cette publication étaient davantage inflationnistes”, a écrit Jim Reid, responsable mondial de la recherche macroéconomique chez Deutsche Bank.

Il a ajouté que la forte dynamique économique mise en évidence par les commandes de biens durables et les données du PIB était difficile à concilier avec l’idée selon laquelle la politique monétaire reste restrictive.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a reculé de 2 points de base à 4,644 %, les marchés attendant le discours du président de la Fed, Kevin Warsh, vendredi à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour obtenir de nouveaux indices sur l'évolution des taux d'intérêt américains. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,1 % à 86,8 dollars, en passe d’enregistrer une quatrième journée consécutive de baisse, alors que le Premier ministre du Qatar s’apprête à se rendre à Téhéran jeudi pour tenter de relancer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran . “Les cours du pétrole brut ont continué de baisser progressivement malgré des perspectives toujours très incertaines concernant la gestion du détroit d’Ormuz et l’état actuel de l’approvisionnement mondial en pétrole, notamment au vu des nouvelles menaces d’escalade proférées par Poutine dans le cadre de la guerre entre la Russie et l’Ukraine ”, ont écrit les analystes de Westpac.

L’or XAU= a légèrement progressé de 0,1 % pour s’établir à environ 4 598 dollars l’once, après un recul mercredi. Sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,5 % à 78 802 dollars, après avoir brièvement franchi la barre des 80 000 dollars cette semaine pour la première fois en plus de trois mois. L’ether ETH= a grimpé de 0,8 % à 2 493 dollars.

Ces trois actifs profitent de la reprise de ce que l'on appelle les “opérations de dépréciation du dollar” après l'intervention du département du Trésor américain sur les marchés obligataires la semaine dernière; sur le mois, ils affichent respectivement des hausses de 14 %, 25 % et 34 %. L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la force de la devise américaine par rapport à un panier de six autres devises, est resté stable à 99,14, proche de son plus haut niveau de la semaine dernière.