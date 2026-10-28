Les marchés boursiers mondiaux restent stables dans l'attente de la décision de la Fed et des résultats des géants de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières nouvelles après l'ouverture des marchés américains)

* Les marchés américains ouvrent en légère fluctuation

* La décision de la Fed sur les taux d'intérêt est attendue plus tard; les résultats de Microsoft et d'Alphabet seront publiés après la clôture

* La décision surprise de la Banque centrale néo-zélandaise de maintenir ses taux fait baisser la devise

par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux sont restés pratiquement inchangés mercredi, dans l'attente d'un après-midi américain qui s'annonce riche en événements, avec la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale et la publication des résultats de deux géants du développement de l'IA, Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O .

En dehors de l'Asie, les fluctuations des marchés ont été globalement modérées mercredi. La banque centrale néo-zélandaise a surpris les investisseurs en maintenant ses taux d'intérêt inchangés, contrairement aux anticipations d'une hausse, provoquant la plus forte baisse quotidienne de la devise depuis sept mois NZD=D3 , tandis que la Banque du Canada a relevé ses taux pour la première fois en trois ans.

Le dollar canadien est resté pratiquement inchangé. La Banque centrale européenne et la Banque du Japon devraient également annoncer leurs décisions de politique monétaire cette semaine.

Les marchés boursiers américains ont ouvert sur une tendance légèrement mitigée , le Nasdaq .IXIC étant en légère baisse et le S&P 500 .SPX en légère hausse. Dans la nuit, les marchés asiatiques ont rebondi, emmenés par une hausse de 6 % de l’indice sud-coréen Kospi .KS11 après la publication de résultats exceptionnels par le fabricant de puces SK Hynix 000660.KS .

L’indice européen STOXX .STOXX a légèrement progressé malgré le recul des actions des banques Santander SAN.MC et UBS UBSG.S , ainsi que de la société de paiement Adyen

ADYEN.AS . L’indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a enregistré une hausse modérée.

La reprise du secteur de l’IA sera soumise à un nouveau test mercredi après la clôture du marché, lorsque les géants technologiques , Alphabet et Microsoft publieront leurs résultats. Les investisseurs seront à l’affût de signes indiquant un changement de tendance dans les dépenses d’investissement, moteur de l’essor de l’IA, et chercheront des preuves de rentabilité susceptibles de justifier le coût élevé du développement de l’IA.

"Les investisseurs veulent voir comment ces deux valeurs technologiques à très forte capitalisation monétisent leurs investissements dans l’IA", a déclaré Kathleen Brooks, directrice chez XTB.

"Ces résultats pourraient déterminer si la reprise du secteur technologique et de l’IA est durable. Tout signe indiquant 1) une incapacité à rentabiliser les investissements, ou 2) un ralentissement des dépenses d’investissement, pourrait avoir de lourdes répercussions sur les échanges liés à l’IA mercredi soir et jeudi", a-t-elle ajouté.

Une série d’annonces de levées de fonds liées à l’IA de la part de Meta META.O , SpaceX SPCX.O et Broadcom

AVGO.O cette semaine a une nouvelle fois mis à l’épreuve la volonté du marché de financer la poursuite du développement, même si le dépôt par Anthropic d’une demande d’introduction en bourse a révélé des résultats que de nombreux investisseurs ont jugés supérieurs aux attentes, apportant ainsi un soutien.

"Toutes les actions des géants de la technologie ne doivent pas être traitées de la même manière en ce qui concerne leur potentiel de croissance futur. La période où la hausse du marché profitait à toutes les actions a commencé à s’achever", a déclaré Chris Brigati, directeur des investissements chez SWBC.

LES BANQUES CENTRALES SOUS LES PROJECTEURS

On s’attend à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés, même si les analystes de JPMorgan ont indiqué dans une note qu’ils anticipaient au moins deux voix dissidentes parmi les décideurs politiques américains, ce qui pourrait envoyer un signal « hawkish » aux marchés.

Plus tôt mercredi, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a surpris les investisseurs en maintenant ses taux d’intérêt à 2,75 % à l’issue d’un vote serré, entraînant le kiwi

NZD= une chute de plus de 1,3 %, sa plus forte baisse journalière depuis la mi-mars.

"La décision d’aujourd’hui montre que la RBNZ est prête à surprendre les marchés, ce qui rappelle que les banques centrales ne reçoivent pas d’ordres des marchés", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Au Royaume-Uni, le ministre des Finances John Healey a présenté un prudent premier budget , privilégiant la stabilité du marché obligataire plutôt que les mesures de dépenses massives évoquées par Andy Burnham lors de son accession au poste de Premier ministre. Les actions, les obligations et la devise britanniques n’ont pratiquement pas réagi à cette déclaration , dans laquelle il s’est engagé à respecter les règles budgétaires, tout en acceptant une plus petite marge de manœuvre budgétaire en raison de la hausse des prix de l’énergie et des coûts d’emprunt.

La livre sterling GBP= a légèrement reculé à 1,3293 dollar, tandis que les rendements des obligations d’État britanniques GB10YT=RR ont progressé de 2 points de base à 5,363 %, les cours ayant baissé. Les rendements des Gilt s’orientent vers leur première baisse mensuelle depuis juin, en recul de 7 points de base.

Le shekel israélien ILS= a chuté de 2,2 %, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne depuis environ 16 mois, les résultats des élections ayant montré que le bloc de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu avait obtenu des résultats meilleurs que prévu, sans toutefois parvenir à obtenir la majorité parlementaire.

Ailleurs, les cours du pétrole ont augmenté après qu’une attaque contre une raffinerie en Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a ravivé les inquiétudes concernant les risques pesant sur l’approvisionnement au Moyen-Orient.

O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,1 % à 115,13 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel européen TFMBMc1 ont atteint de nouveaux sommets en quatre ans, en hausse de 3,3 % supplémentaires à 99,2 euros le MWh.