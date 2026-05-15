Les marchés boursiers mondiaux reculent tandis que les rendements obligataires progressent en raison des craintes inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions s'effondrent partout dans le monde; à Wall Street, le Nasdaq met fin à sa série de hausses hebdomadaires

* Les rendements obligataires s'envolent alors que les craintes inflationnistes refont surface

* Les cours du pétrole terminent en hausse sur fond d'inquiétudes liées à l'approvisionnement et aux tensions entre les États-Unis et l'Iran

(Mise à jour des cours après la clôture des marchés américains) par Sinéad Carew et Sophie Kiderlin

Les indices boursiers mondiaux ont chuté vendredi tandis que les rendements obligataires ont grimpé en flèche, l'euphorie des investisseurs pour les valeurs technologiques ayant cédé la place à des craintes inflationnistes et les traders ayant renforcé leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Le président américain Donald Trump a quitté la Chine vendredi sans avoir obtenu de percée majeure sur le commerce ni d’aide concrète de Pékin pour mettre fin à la guerre en Iran .

Par ailleurs, les incertitudes entourant un accord de paix au Moyen-Orient ont fait grimper les prix du pétrole, renforçant les inquiétudes concernant les pressions inflationnistes après la publication, en début de semaine, de deux séries de chiffres indiquant une forte inflation pour le mois d'avril.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté après avoir atteint des records de clôture grâce à la vigueur des valeurs technologiques liées à l’intelligence artificielle lors des deux séances précédentes.

« On se rend compte que le marché était allé bien trop loin. Il ne prêtait pas suffisamment attention à ce que lui indiquaient le marché obligataire et les données économiques. Il s’était laissé emporter par cette dynamique autour de l’IA », a déclaré Kenny Polcari, stratège en chef des marchés chez Slatestone Wealth.

« Le marché prête enfin attention à ce que lui indiquent le marché obligataire et les données économiques. L'inflation reste tenace et pourrait encore augmenter dans les mois à venir. »

LES ACTIONS EN RECUL

À Wall Street , l'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a chuté de 537,29 points, soit 1,07 %, à 49 526,17, le S&P 500 .SPX a perdu 92,74 points, soit 1,24 %, à 7 408,50 et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 410,08 points, soit 1,54 %, à 26 225,15.

Le S&P 500 a néanmoins enregistré sa septième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis fin 2023. Le Nasdaq et le Dow Jones ont toutefois reculé sur la semaine, le Nasdaq mettant fin à une série de six semaines de hausse.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 17,06 points, soit 1,53 %, pour s'établir à 1 099,00.

Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 1,48 %. L'indice MSCIle plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 2,5 % et le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1,99 % après que les données ont montré que l'inflation des prix de gros s'était accélérée à 4,9 % en avril, son rythme le plus rapide en trois ans, ce qui maintient la Banque du Japon sur la voie d'une hausse des taux.

En Corée du Sud , l'indice Kospi .KS11 a chuté de plus de 6 % vendredi après une forte hausse ces derniers mois. Il affiche tout de même une hausse de 77,8 % depuis le début de l'année.

HAUSSE DES RENDEMENTS DES OBLIGATIONS D'ÉTAT

Du côté des obligations d'État , les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis un an, les prix élevés du pétrole ayant renforcé les craintes que les perturbations énergétiques en cours au Moyen-Orient ne contribuent à l'inflation.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 13,8 points de base pour atteindre 4,597 %, contre 4,459 % jeudi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 10,9 points de base pour atteindre 5,122 %.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 8,7 points de base pour atteindre 4,079 %, contre 3,992 % jeudi soir.

Sur le marché des devises , le dollar s'est apprécié pour la cinquième journée consécutive, se dirigeant vers sa plus forte hausse hebdomadaire en deux mois, les pressions inflationnistes ayant alimenté les paris sur une hausse des taux de la Fed cette année.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders tablaient en fin de séance sur une probabilité d'environ 38,8 % d'une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année, contre moins de 14 % il y a une semaine; l'outil indiquait également une probabilité de 9,9 % que les taux soient supérieurs de 50 points de base d'ici la fin de l'année.

Vendredi est le dernier jour de Jerome Powell à la tête de la Fed avant qu'il ne soit remplacé par Kevin Warsh. Le nouveau président a été nommé par Trump, qui a fait pression sur Powell pour qu'il baisse les taux d'intérêt.

« Le marché va mettre Kevin Warsh à l'épreuve . Il va le mettre sous pression pour voir ce qu'il défend vraiment », a déclaré M. Polcari.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,33 % à 99,28, tandis que l'euro

EUR= reculait de 0,38 % à 1,1624 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,25 % à 158,74.

La livre sterling GBP= a chuté pour la cinquième journée consécutive, atteignant son plus bas niveau depuis plus de cinq semaines. Elle a finalement clôturé en baisse de 0,61 % à 1,3318 $ après avoir chuté de 0 , 9 % jeudi.

Le Parti travailliste britannique au pouvoir a déclaré avoir accepté de laisser le maire du Grand Manchester, Andy Burnham , tenter de revenir au Parlement, une étape vers une possible contestation du leadership du Premier ministre Keir Starmer. Dans le même temps, le ministre britannique du Logement, Steve Reed , a exhorté les députés travaillistes à soutenir Starmer, affirmant qu'aucun des candidats en lice pour le remplacer n'avait démontré un soutien suffisant.

Les cours du pétrole ont rebondi en raison des inquiétudes liées à l'approvisionnement après que le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré que l'Iran n'avait « aucune confiance » envers les États- Unis et n'était intéressé par des négociations que si Washington se montrait sérieux. Trump a déclaré qu' il était à bout de patience avec l'Iran et que lui-même et le dirigeant chinois Xi Jinping s'étaient mis d'accord sur le fait que l'Iran ne pouvait pas posséder d'arme nucléaire et devait rouvrir le détroit d'Ormuz.

Le brut américain CLc1 a clôturé en hausse de 4,2 %, soit 4,25 dollars, à 105,42 dollars le baril, tandis que le Brent

LCOc1 a atteint 109,26 dollars le baril, en hausse de 3,35 %, soit 3,54 dollars, sur la journée.

Parmi les sur les métaux précieux, l'or a chuté à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, sous la pression de la hausse du dollar et des rendements des bons du Trésor, ainsi que des anticipations de hausse des taux d'intérêt.

L'or au comptant XAU= a chuté de 2,35 % à 4 540,11 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont reculé de 3,29 % à 4 524,30 dollars l'once.