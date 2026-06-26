Les marchés boursiers mondiaux reculent légèrement, sous l'effet d'une vague de ventes dans le secteur technologique qui pèse sur les marchés

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* Les actions européennes reculent, le yen frôle son plus bas niveau depuis 40 ans

* Le pétrole se rapproche de son plus bas niveau depuis quatre mois

* L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq s'orientent vers une semaine en baisse

par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement reculé vendredi et s'apprêtaient à enregistrer une baisse hebdomadaire, alors que la poursuite des prises de bénéfices a entraîné une vague de ventes sur les valeurs technologiques et les actions du secteur des semi-conducteurs, tandis que les cours du pétrole brut s'effondraient à mesure que de nouveaux pétroliers quittaient le détroit d'Ormuz .

À Wall Street, les trois indices s’échangeaient en hausse dans un marché agité, les gains enregistrés par les valeurs de la santé et de la consommation discrétionnaire compensant les pertes subies par les secteurs de l’industrie, de la technologie et de l’énergie.

Le S&P 500 et le Nasdaq s’orientaient toutefois vers une perte hebdomadaire, tandis que le Dow Jones s’apprêtait à enregistrer un gain hebdomadaire.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX ont reculé de 4,5% et s’apprêtaient à enregistrer une baisse de 7% sur la semaine — leur plus forte baisse hebdomadaire depuis mars.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,31%, le S&P 500 .SPX a gagné 0,28% et le Nasdaq Composite

.IXIC a augmenté de 0,24%.

"Il s’agit à la fois d’une période de consolidation nécessaire et salutaire après la hausse historique enregistrée depuis mars, et d’une rotation spectaculaire au détriment du secteur technologique et de tous les autres secteurs", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide.

"Dans l’ensemble, cette correction reste modérée si on la replace dans son contexte, et je m’attends à ce que la tendance haussière reprenne une fois cette période de consolidation terminée, car les investisseurs continuent d’adopter une mentalité d’achat sur repli et les fondamentaux restent solides."

Les hausses de prix annoncées par Apple AAPL.O ont alimenté les craintes d’une inflation structurelle liée aux dépenses massives des géants de l’IA et à la disponibilité limitée de composants technologiques clés.

Les actions européennes ont reculé de près de 0,9%

.STOXX , les valeurs technologiques .SX8P perdant 1,54%. L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a chuté de près de 3% .MIAPJ0000PUS . Le KOSPI sud-coréen .KS11 a perdu jusqu'à 5,8%.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a reculé de 0,34% et s'apprêtait à enregistrer une perte de 2% sur la semaine.

LES PRIX DU PÉTROLE CHUTENT BRUTALEMENT

Les cours du brut ont plongé, les craintes liées à l’approvisionnement s’étant apaisées alors que davantage de pétroliers ont quitté le détroit d’Ormuz, même si un cargo a été touché jeudi près d’Oman. Le géant du raffinage Saudi Aramco a repris vendredi le chargement de pétrole sur son terminal de Ras Tanura, dans le Golfe, après une interruption de près de quatre mois, selon les données maritimes de LSEG.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 4,24%, à 72,07 dollars le baril.

FAIBLESSE DU YEN

Le yen JPY=EBS a oscillé près de son plus bas niveau face au dollar depuis 40 ans, à 161,62, dépassant la barre des 160 que beaucoup considèrent comme une ligne rouge pour les autorités japonaises.

L'euro EUR= a progressé de 0,33% à 1,1407 dollar, mais s'apprêtait à enregistrer une deuxième semaine consécutive de baisse face au dollar.

L'indice du dollar a légèrement reculé, mais s'apprêtait à enregistrer une deuxième semaine consécutive de hausse face à ses homologues. L'indice =USD a reculé de 0,3% à 101,20.

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor de référence étaient en baisse en Europe et aux États-Unis. Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans de référence

US10YT=RR a reculé de 1,75 point de base à 4,375% tandis que celui des Bunds allemands à 10 ans de référence DE10YT=RR a baissé de 0,76 point de base à 2,852%.

Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 1,5% pour s'établir à 4 086,29 dollars l'once.