 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marchés boursiers mondiaux reculent et les taux d'intérêt remontent alors que le yen atteint son plus bas niveau depuis 40 ans
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 10:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le STOXX 600 recule de 0,2 %, les contrats à terme de Wall Street s'affaiblissent

* Le dollar se maintient après la flambée des rendements des bons du Trésor

* Le yen atteint un nouveau plus bas depuis 40 ans; les opérateurs guettent une intervention

* Le pétrole progresse légèrement alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran semblent dans l'impasse pour l'instant

(Mises à jour après l'ouverture des marchés européens) par Danilo Masoni et Wayne Cole

Les marchés boursiers mondiaux ont démarré le troisième trimestre avec prudence mercredi, dans l'attente de données clés sur l'emploi aux États-Unis, alors que l'incertitude entourant les négociations entre les États-Unis et l'Iran pesait sur les marchés et que les traders guettaient une éventuelle intervention japonaise après que le yen a atteint un nouveau plus bas depuis 40 ans.

L’indice MSCI World Price Index .MIWO00000PUS a reculé de 0,1 % en début de séance en Europe, après avoir enregistré son meilleur trimestre depuis environ six ans, avec une hausse de 13 % portée par la remontée des fabricants de puces électroniques et des valeurs technologiques.

L'Iran a déclaré mardi qu'il ne rencontrerait pas les hauts représentants américains qui s'étaient rendus au Moyen-Orient, les deux parties restant très éloignées sur un accord-cadre visant à ouvrir pleinement la voie maritime vitale du détroit d'Ormuz.

Les marchés obligataires ont été sous pression après la flambée des rendements des bons du Trésor américain pendant la nuit, dans l'attente des chiffres clés de l'emploi attendus jeudi.

Tous les regards seront tournés vers le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, lorsqu’il interviendra lors d’une conférence de la Banque centrale européenne plus tard dans la séance, dans l’espoir d’obtenir des indications sur la nécessité d’un resserrement monétaire.

Kevin Warsh s’oppose depuis longtemps à ce que la Fed fournisse des indications prospectives et pourrait bien garder ses cartes politiques près de sa poitrine.

Les contrats à terme 0#FF: laissent entrevoir une probabilité de 33 % d’une hausse des taux par la Fed lors de sa réunion prévue plus tard ce mois-ci, tandis que la probabilité d’une intervention en septembre est estimée entre 67 % et 88 %.

0#USDIRPR

L’indice européen STOXX 600 .STOXX , qui couvre l’ensemble de la région, reculait de 0,2 % à 07h50 GMT, se stabilisant après une hausse trimestrielle de 10 % qui a marqué sa meilleure performance depuis fin 2020.

La baisse des cours du pétrole après le cessez-le-feu en Iran a soutenu les actions européennes ces dernières semaines, même si les investisseurs doutent que cela marque un éloignement des marchés américains et asiatiques, portés par le secteur technologique.

« Les chiffres du PIB du deuxième trimestre ne seront pas exceptionnels. Mais il est clair que les perspectives d’ouverture du détroit d’Ormuz et la baisse des cours du pétrole constituent un facteur positif majeur pour l’Europe », a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac.

« Les actions européennes ont également financé les opérations liées à l’IA; toute faiblesse dans ce domaine devrait donc également constituer un facteur favorable relatif. »

Au Japon, l’indice Nikkei .N225 a progressé de 0,6 % après avoir bondi de 37 % au trimestre dernier, la forte demande dans le secteur technologique ayant porté le moral des grands industriels à son plus haut niveau depuis huit ans et l’activité manufacturière à son plus haut niveau trimestriel depuis 2014.

L'indice principal sud-coréen .KS11 a reculé de 2 %, après une remontée trimestrielle de 68 % alimentée par la demande de puces liée à l'intelligence artificielle. L'essor du secteur des semi-conducteurs a contribué à propulser les exportations de juin à un niveau record de 100 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), avec la croissance la plus rapide enregistrée depuis près de 50 ans.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et le Nasdaq

NQc1 ont reculé de 0,4 à 0,5 %.

TOUT REPOSE SUR LES RÉSULTATS

Une accalmie sur les marchés était compréhensible après que Wall Street a enregistré son meilleur trimestre depuis 2020, porté par une hausse de 88 % de l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX .

« Les données historiques sont clairement en faveur des haussiers », a déclaré Chris Weston, de Pepperstone, soulignant que les contrats à terme sur le Nasdaq n’avaient enregistré qu’un seul mois de juillet négatif depuis 2008.

Alors que la saison des résultats s’ouvre à la mi-juillet, les investisseurs misent sur de solides résultats dans le secteur technologique pour justifier les valorisations élevées et la poursuite des entrées de capitaux dans ce secteur.

Goldman Sachs a indiqué que le consensus table sur une croissance du bénéfice par action de 22 % par rapport à l’année précédente, les valeurs liées aux infrastructures d’IA représentant près de 60 % de cette hausse.

Toutefois, la hausse des rendements des bons du Trésor – le

US10YT=RR à 10 ans s’établissant dernièrement à 4,46 %, en hausse de 4,3 points de base – ainsi que le risque d’un nouveau resserrement monétaire pourraient peser sur les actions. US/

La hausse des rendements a contribué à propulser le dollar jusqu’à 162,84 yens JPY=EBS , son plus haut niveau depuis quatre décennies.

Cette hausse a suscité les menaces d’intervention habituelles de la part de Tokyo, bien que les autorités semblent réticentes à agir, après avoir dépensé près de 12 000 milliards de yens (74 milliards de dollars, soit XX,XX milliards d'euros) en avril et mai, sans effet durable.

L’euro a reculé de 0,2 % à 1,1398 dollar EUR=EBS avant la publication des chiffres de l’inflation de la zone euro, qui devraient indiquer un nouveau ralentissement, renforçant ainsi les anticipations selon lesquelles la Banque centrale européenne approche de la fin de son cycle de resserrement monétaire. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a progressé de 2 points de base à 2,934 %.

Le Brent LCOc1 a légèrement progressé de 0,1 % à 73,02 dollars (XX,XX euros) le baril, bien en deçà de son pic de mai, tandis que l'or XAU= a reculé de 0,9 % à 3 970 dollars (XX,XX euros) l'once après un trimestre difficile.

(1 dollar = 162,6600 yens)

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 958,98 Pts Six - Forex 1 -0,41%
DEU BENCHMARK 10A
2,906 Rates +0,14%
EUR/USD SPOT
1,1389 USD Six - Forex 1 -0,27%
GOLDMAN SACHS GR
1 011,530 USD NYSE -0,88%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
200,0900 USD NASDAQ +2,63%
Nikkei 225
70 474,96 Pts Six - Forex 1 +0,59%
Or
3 983,11 USD Six - Forex 1 -0,63%
Pétrole Brent
71,89 USD Ice Europ -1,41%
Pétrole WTI
68,55 USD Ice Europ -2,11%
STOXX Europe 600
641,09 Pts DJ STOXX -0,10%
USA BENCHMARK 10A
4,453 Rates +0,58%
USD/JPY SPOT
162,6910 Six - Forex 1 +0,07%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 01.07.2026 11:44 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,54% pour le Nasdaq .IXIC : * NIKE

  • Un hôtel endommagé par le double séisme à Caraballeda, dans l'Etat de La Guaira au Venezuela, le 30 juin 2026 ( AFP / Juan BARRETO )
    Double séisme au Venezuela : la nourriture manque, les épidémies menacent
    information fournie par AFP 01.07.2026 11:27 

    Entre nourriture qui manque et épidémies qui menacent, le Venezuela pare au plus pressé mercredi, une semaine après son pire séisme depuis plus d'un siècle, qui a fait près de 2.000 morts et des dizaines de milliers de disparus. Chaque heure qui passe réduit encore ... Lire la suite

  • Des habitants viennent remplir des bidons d'eau à Szada, en Hongrie, le 30 juin 2026 ( AFP / Attila KISBENEDEK )
    Des robinets à sec en Hongrie en pleine vague de chaleur
    information fournie par AFP 01.07.2026 10:32 

    A Szada, au nord-est de Budapest, Andras et sa soeur Blanka Arki sont venus avec un sac plein de bouteilles et de bidons en plastique pour les remplir à un point d'eau installé au bord de la route, sous une température écrasante de 41°C. "C'est surtout pour étancher ... Lire la suite

  • Une conférence de presse de la Nasa, le 26 mai 2026, à Washington DC (illustration) ( AFP / MANDEL NGAN )
    Espace : ce que l'on sait du projet de base lunaire de la Nasa
    information fournie par Boursorama avec Media Services 01.07.2026 10:04 

    L'agence spatiale américaine a annoncé de nouveaux partenariats pour quatre missions à la surface de la Lune d'ici 2028. Objectif : poser les jalons d'une base permettant une présence humaine de long terme sur notre satellite. Astrobiotic, Firefly Aerospace, Intuite ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
35,8 +16,69%
CAC 40
8 365,2 -0,46%
Pétrole Brent
71,89 -1,41%
SOITEC
121 +3,15%
ABIVAX
115,5 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank