Les marchés boursiers mondiaux reculent et les taux d'intérêt remontent alors que le yen atteint son plus bas niveau depuis 40 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le STOXX 600 recule de 0,2 %, les contrats à terme de Wall Street s'affaiblissent

* Le dollar se maintient après la flambée des rendements des bons du Trésor

* Le yen atteint un nouveau plus bas depuis 40 ans; les opérateurs guettent une intervention

* Le pétrole progresse légèrement alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran semblent dans l'impasse pour l'instant

(Mises à jour après l'ouverture des marchés européens) par Danilo Masoni et Wayne Cole

Les marchés boursiers mondiaux ont démarré le troisième trimestre avec prudence mercredi, dans l'attente de données clés sur l'emploi aux États-Unis, alors que l'incertitude entourant les négociations entre les États-Unis et l'Iran pesait sur les marchés et que les traders guettaient une éventuelle intervention japonaise après que le yen a atteint un nouveau plus bas depuis 40 ans.

L’indice MSCI World Price Index .MIWO00000PUS a reculé de 0,1 % en début de séance en Europe, après avoir enregistré son meilleur trimestre depuis environ six ans, avec une hausse de 13 % portée par la remontée des fabricants de puces électroniques et des valeurs technologiques.

L'Iran a déclaré mardi qu'il ne rencontrerait pas les hauts représentants américains qui s'étaient rendus au Moyen-Orient, les deux parties restant très éloignées sur un accord-cadre visant à ouvrir pleinement la voie maritime vitale du détroit d'Ormuz.

Les marchés obligataires ont été sous pression après la flambée des rendements des bons du Trésor américain pendant la nuit, dans l'attente des chiffres clés de l'emploi attendus jeudi.

Tous les regards seront tournés vers le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, lorsqu’il interviendra lors d’une conférence de la Banque centrale européenne plus tard dans la séance, dans l’espoir d’obtenir des indications sur la nécessité d’un resserrement monétaire.

Kevin Warsh s’oppose depuis longtemps à ce que la Fed fournisse des indications prospectives et pourrait bien garder ses cartes politiques près de sa poitrine.

Les contrats à terme 0#FF: laissent entrevoir une probabilité de 33 % d’une hausse des taux par la Fed lors de sa réunion prévue plus tard ce mois-ci, tandis que la probabilité d’une intervention en septembre est estimée entre 67 % et 88 %.

0#USDIRPR

L’indice européen STOXX 600 .STOXX , qui couvre l’ensemble de la région, reculait de 0,2 % à 07h50 GMT, se stabilisant après une hausse trimestrielle de 10 % qui a marqué sa meilleure performance depuis fin 2020.

La baisse des cours du pétrole après le cessez-le-feu en Iran a soutenu les actions européennes ces dernières semaines, même si les investisseurs doutent que cela marque un éloignement des marchés américains et asiatiques, portés par le secteur technologique.

« Les chiffres du PIB du deuxième trimestre ne seront pas exceptionnels. Mais il est clair que les perspectives d’ouverture du détroit d’Ormuz et la baisse des cours du pétrole constituent un facteur positif majeur pour l’Europe », a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac.

« Les actions européennes ont également financé les opérations liées à l’IA; toute faiblesse dans ce domaine devrait donc également constituer un facteur favorable relatif. »

Au Japon, l’indice Nikkei .N225 a progressé de 0,6 % après avoir bondi de 37 % au trimestre dernier, la forte demande dans le secteur technologique ayant porté le moral des grands industriels à son plus haut niveau depuis huit ans et l’activité manufacturière à son plus haut niveau trimestriel depuis 2014.

L'indice principal sud-coréen .KS11 a reculé de 2 %, après une remontée trimestrielle de 68 % alimentée par la demande de puces liée à l'intelligence artificielle. L'essor du secteur des semi-conducteurs a contribué à propulser les exportations de juin à un niveau record de 100 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), avec la croissance la plus rapide enregistrée depuis près de 50 ans.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et le Nasdaq

NQc1 ont reculé de 0,4 à 0,5 %.

TOUT REPOSE SUR LES RÉSULTATS

Une accalmie sur les marchés était compréhensible après que Wall Street a enregistré son meilleur trimestre depuis 2020, porté par une hausse de 88 % de l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX .

« Les données historiques sont clairement en faveur des haussiers », a déclaré Chris Weston, de Pepperstone, soulignant que les contrats à terme sur le Nasdaq n’avaient enregistré qu’un seul mois de juillet négatif depuis 2008.

Alors que la saison des résultats s’ouvre à la mi-juillet, les investisseurs misent sur de solides résultats dans le secteur technologique pour justifier les valorisations élevées et la poursuite des entrées de capitaux dans ce secteur.

Goldman Sachs a indiqué que le consensus table sur une croissance du bénéfice par action de 22 % par rapport à l’année précédente, les valeurs liées aux infrastructures d’IA représentant près de 60 % de cette hausse.

Toutefois, la hausse des rendements des bons du Trésor – le

US10YT=RR à 10 ans s’établissant dernièrement à 4,46 %, en hausse de 4,3 points de base – ainsi que le risque d’un nouveau resserrement monétaire pourraient peser sur les actions. US/

La hausse des rendements a contribué à propulser le dollar jusqu’à 162,84 yens JPY=EBS , son plus haut niveau depuis quatre décennies.

Cette hausse a suscité les menaces d’intervention habituelles de la part de Tokyo, bien que les autorités semblent réticentes à agir, après avoir dépensé près de 12 000 milliards de yens (74 milliards de dollars, soit XX,XX milliards d'euros) en avril et mai, sans effet durable.

L’euro a reculé de 0,2 % à 1,1398 dollar EUR=EBS avant la publication des chiffres de l’inflation de la zone euro, qui devraient indiquer un nouveau ralentissement, renforçant ainsi les anticipations selon lesquelles la Banque centrale européenne approche de la fin de son cycle de resserrement monétaire. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a progressé de 2 points de base à 2,934 %.

Le Brent LCOc1 a légèrement progressé de 0,1 % à 73,02 dollars (XX,XX euros) le baril, bien en deçà de son pic de mai, tandis que l'or XAU= a reculé de 0,9 % à 3 970 dollars (XX,XX euros) l'once après un trimestre difficile.

(1 dollar = 162,6600 yens)