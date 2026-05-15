Les marchés boursiers mondiaux reculent et les rendements obligataires progressent en raison des craintes inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés boursiers mondiaux reculent; l'indice européen STOXX 600 perd 1,4 %

* Les rendements obligataires s'envolent alors que les craintes inflationnistes refont surface

* Les prix du pétrole ont progressé de plus de 6 % sur la semaine

(Mise à jour des cours après la matinée européenne) par Sophie Kiderlin

Les actions mondiales ont chuté vendredi, l'euphorie des investisseurs pour les valeurs technologiques ayant cédé la place aux craintes d'inflation, ce qui a fait grimper les rendements obligataires et renforcé les anticipations de hausses des taux d'intérêt cette année.

L'indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS a perdu 0,35 %. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a chuté de 1,37 % après avoir progressé lors des deux séances précédentes.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de 1,32 % et ceux sur le S&P 500 ont reculé de 0,9 % après que Wall Street a atteint de nouveaux sommets grâce à une hausse de 4 % de Nvidia

NVDA.O , la coqueluche de l'IA.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 2,54 %.

Le Nikkei japonais .N225 a reculé de 1,99 % après que les données ont montré que l'inflation des prix de gros s'était accélérée à 4,9 % en avril, son rythme le plus rapide en trois ans, ce qui maintient la Banque du Japon sur la voie d'une hausse des taux.

Ces derniers jours, « on a assisté à une remontée tout simplement implacable. Je pense donc que nous sommes arrivés à un point où cette remontée s'essouffle un peu », a déclaré Tim Graf, directeur général et responsable de la stratégie macroéconomique pour la région EMEA chez State Street Markets.

Il a toutefois ajouté que les actions restaient soutenues.

« Je pense que s'il y a bien un élément susceptible de provoquer un recul, c'est ce qui se passe sur les marchés des taux et la perspective que l'inflation reste supérieure à l'objectif de nombreuses banques centrales, qui pourraient alors être amenées à resserrer leur politique monétaire », a-t-il déclaré.

Les cours du pétrole ont grimpé alors que l'incertitude concernant un accord de paix au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d'Ormuz restaient au centre de l'attention. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,3 % à 108,14 dollars le baril, en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 6,7 %.

L'attention se porte également sur Pékin, où le président américain Donald Trump a conclu une visite d'État. Après avoir rencontré le président chinois Xi Jinping, Trump a déclaré qu'ils s'étaient mis d'accord sur le fait que l'Iran ne devait pas se voir autoriser à posséder l'arme nucléaire et devait rouvrir le détroit d'Ormuz.

« La visite du président Trump en Chine se poursuit et offre une pause bienvenue face à l'angoisse d'une guerre avec l'Iran. Mais c'est vers cela que nous allons revenir », a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING.

« La question centrale est celle de l'inflation effective, qui reste préoccupante du point de vue du marché des bons du Trésor. Nous maintenons notre point de vue selon lequel les rendements pourraient tester des niveaux plus élevés dans les semaines à venir. »

FLAMBÉE DES RENDEMENTS

Les risques d'inflation croissants, alimentés par la hausse des prix du pétrole, ont renouvelé la pression sur les marchés obligataires mondiaux vendredi.

Les rendements des obligations allemandes à 10 ans, référence pour la zone euro, ont finalement progressé de plus de 7 points de base à 3,1199 %, tandis que les rendements japonais ont atteint des niveaux records .

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR a augmenté de 5,8 points de base pour atteindre 4,0498 %, et celui des obligations à 10 ans US10YT=RR a grimpé de 7,7 points de base à 4,5358 %, s'échangeant à leur plus haut niveau depuis environ un an.

Les craintes inflationnistes ont également pesé sur la demande de bons du Trésor américain, une série d'enchères décevantes cette semaine soulignant la fragilité du marché.

Le dollar =USD s'apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire de 1,4 % – la plus forte en deux mois – soutenu par l'absence de progrès dans le Golfe.

La vigueur du billet vert a poussé le yen JPY= sous la barre des 158 pour un dollar et a maintenu les traders en alerte face à une nouvelle intervention de Tokyo.

L' GBP= de la livre sterling a atteint son plus bas niveau en cinq semaines et s'établissait en fin de séance en baisse de 0,3 % à 1,3360 $, après avoir chuté de 0,9 % lors de la séance précédente à la suite de la démission du ministre de la Santé Wes Streeting, qui a aggravé la crise politique britannique.