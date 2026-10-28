Les marchés boursiers mondiaux conservent leurs gains après la décision de la Fed ; les cours du pétrole progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Réserve fédérale maintient ses taux inchangés, comme prévu

* L'action Microsoft progresse après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires dans le cloud

* La décision surprise de la Banque centrale néo-zélandaise de maintenir ses taux inchangés fait baisser la devise

(Mis à jour à 20h45 GMT (16h45 EDT)

par Chris Prentice et Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux et les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu, et les cours du pétrole ont augmenté en raison de nouvelles inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement.

À l'issue d'un vote de 10 voix contre 2, la banque centrale américaine a déclaré qu'elle maintiendrait son taux directeur dans la fourchette actuelle de 3,75% à 4,00%.

La Fed a revu à la hausse son évaluation de l’économie tout en reconnaissant que l’inflation "reste élevée". À l’issue de cette annonce, le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré aux journalistes que la banque centrale avait clairement exprimé sa volonté et sa disposition à agir.

Les rendements des bons du Trésor américain ont brièvement cédé leurs gains après les commentaires de Kevin Warsh. US/

Les cours au comptant de l’or ont progressé dans un marché agité. GOL/

L'indice MSCI, qui mesure les actions à l'échelle mondiale

.MIWD00000PUS , a gagné 4,29 points, soit 0,38%, pour atteindre 1 134,03.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average.DJI a gagné 97,53 points, soit 0,19%, à 52 475,10, le S&P 500.SPX a gagné 21,37 points, soit 0,28%, à 7 743,97 et le Nasdaq Composite.IXIC a progressé de 72,04 points, soit 0,27%, à 26 549,85.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,07%.

ON ATTEND DAVANTAGE DES BANQUES CENTRALES

La décision de la Fed "reflète le jeu d’équilibre permanent entre les craintes inflationnistes et une situation économique et de l’emploi qui reste relativement résiliente", a déclaré Charlie Wise, responsable de la recherche mondiale chez TransUnion à Chicago.

Auparavant, les mouvements sur les marchés avaient été globalement modérés avant la décision de la Fed, hors Asie.

La banque centrale néo-zélandaise a surpris les investisseurs en maintenant ses taux d’intérêt inchangés, contrairement aux anticipations qui tablaient sur une hausse, tandis que la Banque du Canada a relevé ses taux pour la première fois en trois ans.

La Banque centrale européenne et la Banque du Japon devraient également annoncer leurs décisions de politique monétaire cette semaine.

L'attention des traders se portera également sur les données de jeudi concernant les dépenses de consommation des ménages américains, qui pourraient apporter un éclairage supplémentaire sur la trajectoire de la politique monétaire.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers anticipent une probabilité de 85,0% d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre, contre 78,3% mardi.

"Alors que le "dot plot" de septembre ne laisse entrevoir qu’une seule hausse supplémentaire, une nouvelle augmentation des prix de l’énergie ou la publication de données encore plus solides pourraient entraîner un resserrement supplémentaire l’année prochaine", a déclaré Kay Haigh, responsable des solutions de revenus fixes et de liquidité chez Goldman Sachs Asset Management à New York.

DERNIER TEST DU RALLYE DE L'IA

Les géants technologiques , Alphabet et Microsoft ont publié leurs résultats après la clôture. L’action Microsoft a légèrement prolongé sa progression après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires trimestriel dans le cloud .

Dans le même temps, les dépenses importantes d’Alphabet ont entraîné une consommation de trésorerieplus importante que prévu , ce qui a fait baisser le cours de l’action après la clôture.

Une série d’annonces de levées de fonds liées à l’IA de la part de Meta META.O , SpaceX SPCX.O et Broadcom

AVGO.O cette semaine a une nouvelle fois mis à l’épreuve la volonté du marché de financer la poursuite du développement, même si le dépôt par Anthropic d’une demande d’introduction en bourse a révélé des résultats que de nombreux investisseurs ont jugés meilleurs que prévu, ce qui a apporté un soutien.

LES BANQUES CENTRALES SOUS LES PROJECTEURS

Plus tôt mercredi, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a surpris les investisseurs en maintenant ses taux d’intérêt à 2,75% à l’issue d’un vote serré, ce qui a entraîné une baisse de 1% du kiwi NZD= .

"La décision d’aujourd’hui montre que la RBNZ est prête à surprendre les marchés, ce qui rappelle que les banques centrales ne reçoivent pas d’ordres des marchés", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Au Royaume-Uni, le ministre des Finances John Healey a présenté un premier budget prudent , qui privilégie la stabilité du marché obligataire plutôt que les mesures de dépenses massives évoquées par Andy Burnham lors de son accession au poste de Premier ministre. Les actions, les obligations et la devise britanniques n’ont pratiquement pas réagi à cette déclaration , dans laquelle il s’est engagé à respecter les règles budgétaires, tout en acceptant une marge de manœuvre budgétaire plus réduite en raison de la hausse des prix de l’énergie ‌et des coûts d’emprunt.

La livre sterling GBP= a effacé ses pertes antérieures et affichait en fin de séance une hausse de 0,17%.

Les résultats des élections en Israël ont montré que le bloc de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu avait obtenu des résultats meilleurs que prévu, sans pour autant parvenir à obtenir la majorité parlementaire.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole ont augmenté après qu’une attaque contre une raffinerie en Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a ravivé les inquiétudes concernant les risques pesant sur l’approvisionnement au Moyen-Orient. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont gagné 1% pour clôturer à 115,32 dollars le baril, tandis que le brut américain

CLc1 a progressé de 3% pour s'établir à 102,78 dollars.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en décembre ont clôturé en baisse de 0,6% à 4 051,60 dollars l'once. L'or au comptant XAU= a progressé de 0,27% à 4 070,28 dollars l'once.