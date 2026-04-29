Les marchés boursiers londoniens reculent alors que les investisseurs analysent des résultats mitigés

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Les actions britanniques ont légèrement baissé mercredi , les traders digérant des résultats mitigés, avant de se tourner vers les décisions de politique monétaire des banques centrales mondiales, notamment celles de la Banque d'Angleterre.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 0,7% à 09h50 GMT, enregistrant une baisse pour la septième fois en huit séances. L'indice FTSE 250 des valeurs moyennes .FTMC a légèrement baissé de 0,1%.

* AstraZeneca AZN.L et GSK GSK.L ont chuté respectivement de 1,4% et 2,1%, après que les deux laboratoires pharmaceutiques ont maintenu leurs prévisions annuelles , malgré des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes.

* Lloyds Banking Group LLOY.L a reculé de 1,4% malgré une hausse de ses bénéfices au premier trimestre supérieure aux prévisions.

* La saison des résultats bat son plein, les investisseurs restant prudents face à tout impact lié au conflit avec l'Iran.

* Les efforts visant à mettre fin au conflit avec l'Iran se sont retrouvés dans une impasse , le président américain Donald Trump étant mécontent de la dernière proposition de Téhéran, car il souhaite que les questions nucléaires soient traitées dès le départ.

* Cette impasse laisse la place à une réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la journée de mercredi, suivie des résultats des géants technologiques Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O , qui pourraient donner le ton aux marchés.

* Dans un contexte où l'incertitude géopolitique reste élevée, la Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi .

* Les timides espoirs d'une résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran ont contribué à stabiliser le FTSE 100, le mettant sur la voie d'une légère hausse en avril après que le conflit eut provoqué sa pire chute mensuelle en six ans.

* Par ailleurs, DCC DCC.L a bondi de 16% après que le prestataire de services de vente et de marketing a annoncé qu'il examinait une proposition de rachat en numéraire émanant d'un consortium composé des sociétés d'investissement américaines Energy Capital Partners et KKR KKR.N .