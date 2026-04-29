 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marchés boursiers londoniens reculent alors que les investisseurs analysent des résultats mitigés
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur

LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités)

Les actions britanniques ont légèrement baissé mercredi , les traders digérant des résultats mitigés, avant de se tourner vers les décisions de politique monétaire des banques centrales mondiales, notamment celles de la Banque d'Angleterre.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 0,7% à 09h50 GMT, enregistrant une baisse pour la septième fois en huit séances. L'indice FTSE 250 des valeurs moyennes .FTMC a légèrement baissé de 0,1%.

* AstraZeneca AZN.L et GSK GSK.L ont chuté respectivement de 1,4% et 2,1%, après que les deux laboratoires pharmaceutiques ont maintenu leurs prévisions annuelles , malgré des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes.

* Lloyds Banking Group LLOY.L a reculé de 1,4% malgré une hausse de ses bénéfices au premier trimestre supérieure aux prévisions.

* La saison des résultats bat son plein, les investisseurs restant prudents face à tout impact lié au conflit avec l'Iran.

* Les efforts visant à mettre fin au conflit avec l'Iran se sont retrouvés dans une impasse , le président américain Donald Trump étant mécontent de la dernière proposition de Téhéran, car il souhaite que les questions nucléaires soient traitées dès le départ.

* Cette impasse laisse la place à une réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la journée de mercredi, suivie des résultats des géants technologiques Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O , qui pourraient donner le ton aux marchés.

* Dans un contexte où l'incertitude géopolitique reste élevée, la Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi .

* Les timides espoirs d'une résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran ont contribué à stabiliser le FTSE 100, le mettant sur la voie d'une légère hausse en avril après que le conflit eut provoqué sa pire chute mensuelle en six ans.

* Par ailleurs, DCC DCC.L a bondi de 16% après que le prestataire de services de vente et de marketing a annoncé qu'il examinait une proposition de rachat en numéraire émanant d'un consortium composé des sociétés d'investissement américaines Energy Capital Partners et KKR KKR.N .

Valeurs associées

ALPHABET-A
349,9400 USD NASDAQ +0,05%
AMAZON.COM
263,0400 USD NASDAQ +1,29%
ASTRAZENECA
13 691,000 GBX LSE -1,50%
DCC
5 877,500 GBX LSE +9,25%
FTSE 100
10 213,11 Pts FTSE Indices -1,16%
FTSE 250
22 200,87 Pts FTSE Indices -0,89%
GSK
1 901,500 GBX LSE -6,24%
KKR & CO
99,335 USD NYSE -2,06%
LLOYDS BANKING G
97,045 GBX LSE -1,55%
META PLATFORMS
669,1200 USD NASDAQ -0,33%
MICROSOFT
424,4600 USD NASDAQ -1,12%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.04.2026 06:06 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 23 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump dit envisager une réduction des forces armées américaines en Allemagne
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:20 

    Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite

  • Un grand écran affiche le logo de Samsung dans une gare de Séoul, le 30 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung voit son bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:14 

    Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite

  • Des bateaux d'une flotille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza quittent le port Vell de Barcelone en Espagne, le 12 avril 2026 ( AFP / Josep LAGO )
    La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne selon ses organisateurs
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:13 

    Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank