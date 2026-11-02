Les marchés boursiers européens stagnent, le pétrole recule alors que la prudence règne à l'approche des élections de mi-mandat

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* Les actions et les obligations européennes peinent à trouver une orientation

* La prudence prévaut à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis et de la publication des résultats

* L'euro se raffermit alors que le pétrole recule sur fond d'espoirs d'accord de paix

(Reformulation du paragraphe 1, ajout de commentaires et de contexte)

par Stefano Rebaudo et Wayne Cole

Les actions européennes peinaient à trouver une orientation lundi après la chute des valeurs technologiques de vendredi, les investisseurs attendant les résultats d’Apple et se rassurant face à la forte baisse des cours du pétrole, dans l’espoir d’un accord mettant fin à la guerre en Iran.

Les marchés font face à une semaine décisive, les investisseurs étant encore en train d’assimiler les dernières décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, alors que la saison des résultats bat son plein et que les élections de mi-mandat aux États-Unis auront lieu mardi.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro sont restés pratiquement inchangés après le rebond de la semaine dernière, mais le moral des investisseurs est resté fragile en raison des inquiétudes concernant les perspectives budgétaires de la France et la poursuite des troubles dans les rues.

L'indice mondial des actions MSCI <.MIWD00000PUS > est resté pratiquement inchangé, tandis que l'indice européen STOXX 600.STOXX a progressé de 0,05 %, les valeurs technologiques .SX8P enregistrant une hausse de 0,40 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont progressé de 0,76 % et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 0,34 %. L'indice S&P 500 <.SPX > a reculé de 1,82 % vendredi, tandis que le Nasdaq .IXIC a chuté de 2,86 %.

Au Japon, le Nikkei.N225 a reculé de 0,33 %, tandis qu’en Corée du Sud, l' .KS11 a progressé de 2,24 %, après avoir perdu 16 % le mois dernier.

Les investisseurs restent prudents à l'approche des élections américaines, les marchés boursiers européens étant confrontés à des défis différents de ceux de leurs homologues américains.

“La poursuite de la baisse attendue de l’indice PMI de la zone euro pèse sur nos prévisions pour le Stoxx 600”, a écrit Sebastian Raedler, responsable de la stratégie actions européennes chez BofA.

“Toutefois, la principale raison de notre prudence vis-à-vis des actions européennes réside dans le risque de déception lié au cycle d’investissement dans l’IA, à mesure que les modèles d’IA se banalisent et que les avantages concurrentiels s’avèrent limités.”

Les investisseurs s’attendent à ce que les actions américaines subissent des pressions en cas de victoire écrasante des démocrates, les marchés anticipant le risque d’une hausse de l’impôt sur les sociétés et d’un durcissement de la réglementation en matière d’IA.

Les sondages d’opinion indiquent que les démocrates sont favoris pour remporter la Chambre des représentants, tandis que la course au Sénat reste trop serrée pour être tranchée, ce qui laisse le parti bien loin de la majorité des deux tiers nécessaire pour passer outre un veto.

Apple AAPL.O a constitué une oasis de calme relatif, dans la mesure où l’entreprise ne dépense pas des milliards dans des centres de données, et son action a progressé pendant quatre mois consécutifs, ce qui lui a permis de dépasser Nvidia NVDA.O au rang de société cotée la plus valorisée au monde.

Les analystes de Goldman Sachs s’attendent à ce que les dépenses d’investissement des hyperscalers doublent presque pour atteindre 800 milliards de dollars cette année, puis grimpent encore à 1 200 milliards de dollars en 2027. Dans le même temps, ils prévoient un ralentissement de la croissance du bénéfice par action du S&P 500, qui passerait de près de 30 % en 2026 à 18 % l’année prochaine.

“Les résultats financiers ont mis en évidence le défi fondamental auquel sont confrontés les investisseurs en actions”, a écrit Ben Snider, stratège en chef de Goldman Sachs pour les actions américaines, dans une note.

LE STATUT DE VALEUR REFUGE DU DOLLAR AMÉRICAIN REMIS EN QUESTION

Sur les marchés des changes, les principales devises sont restées globalement stables. L’euro a progressé de 0,37 % à 1,1199 dollar EUR=EBS , tandis que le dollar est resté pratiquement inchangé à 157,72 yens JPY=EBS .

La hausse des cours du pétrole tend à peser sur l’euro et le yen, car elle assombrit les perspectives des économies importatrices d’énergie.

Les investisseurs remettent également en question le statut de valeur refuge du dollar, craignant qu’une nouvelle vague de ventes sur les marchés, tirée par le secteur technologique, n’affaiblisse la devise américaine.

George Saravelos, responsable mondial de la stratégie de change chez Deutsche Bank, a déclaré que la dépendance des États-Unis vis-à-vis des entrées de capitaux étrangers était sans précédent dans l’histoire et que les données montraient que, lorsque la source d’un choc boursier est centrée sur les États-Unis, la corrélation entre le dollar et les actions devient positive.

Parmi les banques centrales qui se réunissent cette semaine, les marchés anticipent des hausses de taux de la part de la Banque de réserve d’Australie , de la Banque d’Angleterre et de la Riksbank, tandis que la Norges Bank devrait maintenir ses taux inchangés.

Parmi les données attendues cette semaine figurent l’enquête ISM sur le secteur manufacturier américain pour le mois d’octobre, publiée plus tard dans la journée de lundi, et le rapport très suivi sur l’emploi non agricole, prévu vendredi.