Les marchés boursiers et les cours du pétrole progressent légèrement alors que tous les regards sont tournés vers l'Iran ; le yen atteint son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le brut américain progresse de 1,7% à 70,41 dollars le baril

* Le yen atteint son plus bas niveau depuis 40 ans; l'or s'achemine vers sa plus forte baisse trimestrielle depuis 2013

* Les valeurs technologiques rebondissent à Wall Street après la vague de ventes de la semaine dernière

(Modification de la date et de la signature, mise à jour après l'ouverture des marchés américains;) par Harry Robertson et Rodrigo Campos

Un indice mondial des marchés boursiers a progressé lundi , les investisseurs suivant de près la mise en œuvre d’un accord de paix provisoire entre l’Iran et les États-Unis , alors même que les cours du pétrole *ont progressé* après que des attaques réciproques ont mis en évidence le risque d’escalade .

Les actions européennes ont légèrement reculé , mais Wall Street a mené la hausse, les valeurs technologiques rebondissant après la vague de ventes de la semaine dernière, provoquée par les inquiétudes liées aux dépenses en matière d’intelligence artificielle.

Ce retour à la diplomatie au Moyen-Orient fait suite à plusieurs jours de frappes depuis qu’un projectile iranien a touché un cargo dans le détroit d’Ormuz la semaine dernière, les deux parties s’accusant mutuellement d’avoir rompu un cessez-le-feu provisoire.

Les cours du pétrole ont été volatils , le Brent et le WTI ayant tous deux progressé de plus de 1% sur la journée , tout en restant en net recul sur le mois. Les récentes attaques américaines et iraniennes ont mis en évidence la fragilité de l’accord provisoire, tandis que les anticipationsd’une reprise des livraisons d’énergie via le détroit d’Ormuz ont limité les hausses.

“Le marché peut tirer un certain soulagement de la baisse des cours du pétrole et de son impact sur l’économie mondiale”, a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l’Europe chez Jefferies.

“La baisse des cours du pétrole devrait favoriser une diversification des investissements, et les secteurs sensibles à la croissance, qui ont souffert ces derniers mois, devraient afficher de meilleures performances.”

Le brut américain CLc1 a progressé de 1,7% à 70,41 dollars le baril et le Brent LCOc1 s’est établi à 72,88 dollars le baril, en hausse de 1,24% sur la journée.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 302,53 points, soit 0,58%, à 52.175,22, le S&P 500 .SPX a gagné 37,66 points, soit 0,51%, à 7.391,68 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 205,04 points, soit 0,79%, à 25.497,22. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale

.MIWD00000PUS , a gagné 4,41 points, soit 0,38%, pour atteindre 1.107,01.

“Les négociations de paix ont connu plusieurs faux départs. Je m’attends à ce que la plupart des acteurs du marché restent sur la réserve jusqu’à la fin de la semaine”, a déclaré Peter Andersen, fondateur d’Andersen Capital Management.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,1%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 2,18 points, soit 0,09%.

L'indice des actions des marchés émergents .MSCIEF a progressé de 1,00 point, soit 0,06%, à 1.707,40, tandis que le Nikkei japonais .N225 a gagné 107,23 points, soit 0,15%, à 69.468,11.

PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX

Les cours du pétrole ont fortement chuté ces dernières semaines, mais les indicateurs d’inflation ont néanmoins bondi aux États-Unis et les anticipations croissantes d’une hausse des tauxde la Réserve fédérale ont soutenu le dollar. L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à ses homologues, s’établissait en légère baisse à 101,25, juste en dessous du plus haut niveau atteint depuis 13 mois la semaine dernière. FRX/

“Le marché pétrolier reste confronté à de nombreux risques. Malgré tout, les acteurs semblent… se concentrer sur ce qu’impliquerait une reprise durable des flux pétroliers pour l’équilibre mondial”, ont indiqué lundi les analystes d’ING dans une note.

Cette semaine, l’économie américaine sera principalement sous les feux de l’actualité avec la publication, jeudi, du rapport sur l’emploi du mois de juin. Trois mois consécutifs decréations d’emplois supérieures aux prévisions ont renforcé le virage “hawkish” de la Fed, même si un éventuel ralentissement du marché du travail pourrait entraîner une réévaluation plus “dovish”.

Les investisseurs anticipent au moins une hausse des taux de la Fed cette année, ce qui marque un revirement radical par rapport aux prévisions de deux baisses de taux avant la guerre en Iran .

“Le marché du travail semble avoir accéléré”, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Global Forex. “Les craintes soulevées par les partisans d’une politique accommodante concernant un ralentissement du marché du travail semblent désormais dissipées.”

Le yen japonais a atteint son plus bas niveau depuis 40 ans, à 161 ,97 pour un dollar, son plus faible niveau depuis 1986.

“La hausse tant attendue de 25 points de base du taux directeur de la Banque du Japon, qui passe à 1,00%, n’a guère contribué à compenser l’écart de taux d’intérêt toujours important avec les États-Unis, d’autant plus que la Réserve fédérale a maintenu une position restrictive et laissé entendre que les taux devraient rester élevés plus longtemps”, ont indiqué les analystes de LMAX Group dans un rapport.

La hausse du dollar a pesé sur l’or, dont le cours XAU= a reculé de 1,3% à 4.034 dollars l’once. Le métal jaune devrait enregistrer une baisse de 13% au deuxième trimestre, sa plus forte chute trimestrielle depuis 2013. GOL/