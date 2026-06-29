Les marchés boursiers en perte de vitesse, le pétrole en hausse alors que les États-Unis et l'Iran mettent fin à une nouvelle série d'attaques

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* Le dollar atteint son plus haut niveau depuis un an, maintenant le yen près de la zone d'intervention

* Les cours du pétrole progressent en raison des incertitudes liées à l'accord de paix

* Les perspectives de hausse des taux américains continuent de soutenir le dollar

* Les inquiétudes concernant la valorisation des valeurs technologiques persistent

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont vacillé lundi alors que l’Iran et les États-Unis ont convenu de mettre fin aux récentes hostilités qui avaient jeté une ombre sur un accord de paix provisoire, les cours du pétrole étant soutenus par l’incertitude et le dollar se maintenant à un niveau proche de son plus haut niveau depuis un an.

Ce retour à la diplomatie au Moyen-Orient fait suite à plusieurs jours d’attaques réciproques depuis qu’un projectile iranien a touché un cargo dans le détroit d’Ormuz la semaine dernière, les deux parties s’accusant mutuellement d’avoir rompu un cessez-le-feu provisoire.

Les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 et le Nasdaq

NQc1 ont progressé de 0,4% en début de séance. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a chuté de près de 2%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a reculé de 1%, entraînant l'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique

.MIAP00000PUS , à la baisse de 0,4%.

"On a l’impression de manquer un peu de direction", a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney.

"Nous pourrions bénéficier d’un coup de pouce plus tard dans la journée grâce à des nouvelles plus positives en provenance du Moyen-Orient… mais pour l’instant, je pense que la séance sera plutôt dictée par les flux, sans mouvement majeur dans un sens ou dans l’autre."

Les inquiétudes concernant l’avenir de l’accord de paix ont fait grimper les cours du pétrole. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,85% à 72,6 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont augmenté de plus de 1% à 70,01 dollars le baril.

Le pétrole a perdu la quasi-totalité des gains enregistrés depuis le début de la guerre, les marchés réévaluant rapidement les perspectives d’assouplissement de l’offre.

L’accord de paix provisoire en 14 points conclu le 17 juin visait à mettre fin aux combats, déclenchés par les États-Unis et Israël le 28 février, et à rouvrir le détroit pendant que se poursuivaient les négociations sur des questions telles que le programme nucléaire iranien.

Mais les dernières frappes ont ravivé les craintes d’une escalade, même si les opérateurs s’attendent globalement à une résolution du conflit.

"Les marchés entament le mois de juillet avec un cessez-le-feu auquel personne ne fait vraiment confiance," a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Capital Markets.

LES INQUIÉTUDES SUR LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE PERSISTENT

Les craintes des investisseurs quant à la surévaluation des entreprises liées à l’IA, après des années de hausse, ont pesé sur les marchés, les solides prévisions de bénéfices de Micron et les hausses de prix d’Apple la semaine dernière soulignant ces défis contrastés.

Les marchés connaissent actuellement une rotation tactique, s’éloignant des méga-capitalisations de l’IA au profit de segments plus petits et plus cycliques, ce qui marque les premiers signes d’une diversification après une concentration extrême, ont indiqué les stratèges de BofA Global Research dans une note.

Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, a souligné le regain d’inquiétude des investisseurs face aux dépenses d’investissement colossales liées à l’IA engagées par les plus grandes entreprises, ainsi que l’incertitude croissante quant au moment où ces investissements se traduiront par une croissance des bénéfices justifiant les valorisations actuelles.

Les analystes estiment également que les flux de rééquilibrage de fin de mois et de fin de trimestre pourraient avoir contribué en partie à la faiblesse des grandes entreprises technologiques, qui ont surperformé pendant une grande partie du deuxième trimestre.

Le recul des cours du pétrole pourrait contribuer à réduire quelque peu les pressions inflationnistes, mais le niveau élevé des prix devrait maintenir la Réserve fédérale américaine sous pression pour relever ses taux d’intérêt, les investisseurs anticipant au moins une hausse des taux cette année.

La hausse des probabilités d’une hausse des taux a soutenu le dollar, l’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six autres devises, s’établissant à 101,33, juste en dessous du plus haut niveau atteint depuis un an la semaine dernière.

Le yen japonais JPY= stagnait à 161,77 pour un dollar américain, les craintes d’une nouvelle intervention de Tokyo empêchant cette devise fragile de franchir son plus bas niveau depuis 40 ans.

Le raffermissement du dollar a pesé sur l’or, dont le cours

XAU= a reculé de 0,4% à 4 072 dollars l’once. Le métal jaune devrait afficher une baisse de 13% au deuxième trimestre, sa plus forte chute trimestrielle depuis 2013. GOL/