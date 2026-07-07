Les marchés boursiers de Chine continentale et de Hong Kong reculent, sous l'effet de la baisse des valeurs immobilières

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Les marchés boursiers de Chine continentale et de Hong Kong ont reculé mardi, sous l'impulsion des sociétés immobilières, alors que les investisseurs attendaient des indications issues du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine ainsi que de nouvelles données économiques nationales.

** À la mi-journée, l'indice de référence Shanghai Composite

.SSEC reculait de 1%, tandis que l'indice des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 cédait 0,8%.

** À Hong Kong, l’indice de référence Hang Seng .HSI a perdu 0,4% et les valeurs technologiques de la ville .HTECH ont légèrement reculé de 0,3%.

** Les valeurs immobilières ont été le principal frein de la séance matinale, le sous-indice suivi par le secteur

.CSI000952 reculant de 3,1%.

** La Banque mondiale a prévu que la croissance économique de la Chine ralentirait à 4,4% en 2026 et à 4,3% en 2027, alors que le secteur immobilier continue de s'adapter à une baisse de la demande de logements et que les consommateurs restent prudents.

** Les investisseurs attendent une série de données économiques nationales dont la publication est prévue la semaine prochaine, dans l’espoir d’obtenir une image plus claire de l’économie dans son ensemble.

** La Chine doit publier jeudi les chiffres de l’inflation pour le mois de juin, suivis mercredi prochain des chiffres du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre et d’autres indicateurs d’activité.

** “Alors que les indicateurs d’activité à haute fréquence sont probablement restés faibles en juin, nous nous attendons à ce que la croissance du PIB au deuxième trimestre s’avère plus résistante que ne le suggèrent les données mensuelles, soutenue par sa nature axée sur l’offre, ainsi que par une consommation de services et des investissements technologiques probablement solides au cours de cette période”, a déclaré Serena Zhou, stratège senior pour la Chine chez Mizuho Securities.

** “Nous nous attendons donc à ce que le soutien politique de Pékin reste mesuré et ciblé, avec un dosage de mesures penchant davantage vers les mesures budgétaires.”

** Sur les marchés internationaux, l’attention se porte mercredi sur le compte-rendu de la réunion de juin du Comité fédéral de l’open market (FOMC), qui devrait fournir des indices sur les perspectives de taux aux États-Unis.

** Les autorités de Pékin et de Hong Kong ont annoncé une série de mesures visant à renforcer les échanges de devises, d’obligations et d’or à Hong Kong, intensifiant ainsi leurs efforts pour faire de la ville un centre offshore de premier plan pour le yuan, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

** La perception des investisseurs vis-à-vis des actifs chinois est en train d’évoluer, car les rendements stables enregistrés malgré les turbulences liées à la guerre en Iran et à l’engouement pour l’IA montrent à quel point la Chine s’est démarquée des marchés mondiaux, se taillant une place de choix en tant que valeur refuge face à la volatilité.