Les marchés boursiers chinois sont instables et le yuan recule, les investisseurs attendant des précisions sur les discussions entre Trump et Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés déçus par les accords conclus jusqu'à présent lors du sommet Xi-Trump

* La prolongation de la trêve commerciale n'est pas encore décidée, selon un responsable américain

* Les actions du secteur aérien chinois chutent après l'accord avec Boeing

(Mise à jour de l'évolution des indices et des valeurs du secteur des semi-conducteurs, et ajout de commentaires) par Summer Zhen

Les actions chinoises ont fluctué vendredi matin, les investisseurs faisant preuve de prudence à l'approche de la dernière journée d'un sommet à enjeux élevés entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, qui n'a donné lieu qu'à quelques accords jusqu'à présent.

L'indice chinois des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 et l'indice composite de Shanghai .SSEC ont légèrement progressé après avoir chuté de plus de 0,5% chacun en début de séance, s'éloignant encore davantage de leurs récents sommets. L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a chuté de plus de 1%.

Les deux dirigeants doivent prendre le thé et déjeuner ensemble vendredi avant que Trump ne s'envole pour les États-Unis.

Les traders surveillent de près tout signe positif issu de cette rencontre, notamment un éventuel assouplissement des droits de douane.

Trump a déclaré à Fox News Channel que la Chine avait accepté d'acheter 200 avions Boeing BA.N , un nombre bien inférieur aux prévisions des analystes.

Les valeurs aéronautiques .CSI930741 ont mené la baisse en début de séance, reculant de plus de 2%.

Les actions du secteur des semi-conducteurs .CSI931743 ont quant à elles bondi de 8% après que la société chinoise SMIC a déclaré que ses clients étrangers réorientaient leurs commandes vers la Chine.

Il n'était pas encore certain si la trêve commerciale serait prolongée après son expiration plus tard cette année, a déclaré vendredi le représentant américain au commerce Jamieson Greer à Bloomberg TV, mais il a ajouté que des accords avaient été conclus concernant les achats chinois de produits agricoles, de bœuf et d'avions Boeing.

Xi a déclaré jeudi à Trump que les négociations sur les questions commerciales avaient abouti à des “résultats équilibrés et positifs”, sans donner plus de détails.

“Je pense que nous envisagions cette rencontre avec optimisme et que nous nous attendions peut-être à ce qu’un accord commercial majeur soit proposé ou annoncé; de ce point de vue, c’est une déception”, a déclaré Nick Twidale, analyste en chef des marchés chez ATFX Global.

Lors d’un banquet officiel jeudi, Trump a invité le président Xi à la Maison Blanche pour une visite le 24 septembre.

“Cette rencontre n’avait pas pour but de redémarrer complètement les relations entre les États-Unis et la Chine”, a déclaré Cliff Zhao, économiste en chef chez CCB International.

Il s'agissait davantage de reprendre et de promouvoir la communication de haut niveau, de réduire l'incertitude à court terme et de définir des limites plus claires en matière de concurrence, a-t-il ajouté.

Le yuan chinois CNY=CFXS a conservé sa vigueur pendant la rencontre entre Trump et Xi. La devise a atteint son plus haut niveau depuis trois ans face au dollar lors de la séance précédente.

Le yuan a légèrement reculé après que la Banque populaire de Chine a fixé le taux central CNY=PBOC à 6,8415 pour un dollar, soit 439 pips de moins que l'estimation de Reuters.

Le yuan a progressé de 0,5% face au dollar ce mois-ci et de 2,9% depuis le début de l'année.